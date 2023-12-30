中國因習近平提倡「兩個不能否定」， 臘肉和蛋炒飯淪禁忌
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《德國之聲》報導，資深媒體人長平發表文章指出，中國《央視》節目《新聞30分》介紹四川某農婦如何透過製作臘肉致富，並搭配副標「讓世界嘗到臘肉的味道」等。但這集專題當天就被下架，原來12月26日是毛澤東誕辰130週年，而毛辭世後遺體安厝於天安門廣場的紀念堂供瞻仰，痛恨他的人戲稱「臘肉」。
（中央社）中國國民美食臘肉與蛋炒飯，近期因觸及毛澤東的忌諱和牴觸中共領導人習近平倡議的「兩個不能否定」而淪為禁忌，分析指出，中共領導人的禁忌比中國古代皇帝大得多，讓許多人難以躲避。
《德國之聲》（DW）29日報導，旅居德國的中國資深媒體人長平發表文章指出，中國《央視》節目《新聞30分》26日介紹四川某農婦如何透過製作臘肉致富，並搭配副標「讓世界嘗到臘肉的味道」等。
但這集正能量滿滿的專題當天就被下架，原來12月26日是毛澤東誕辰130週年，而毛辭世後遺體安厝於天安門廣場的紀念堂供瞻仰，痛恨他的人戲稱「臘肉」。
長平說，真可謂虎父無犬子，中國人另一道家常美味蛋炒飯，也因毛澤東的兒子毛岸英而成為禁忌。
1950年11月25日韓戰正熾，毛岸英在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遇聯軍空襲喪命，前共軍司令部作戰處副處長楊迪2002年於再版回憶錄說，毛岸英當時料理蛋炒飯的炊煙被聯軍發現，導致指揮部遭轟炸而喪生。
此後11月25日在中國被若干人戲稱「蛋炒飯節」，還有人挖苦嘲諷吃蛋炒飯表示「紀念」，更有人慶幸多虧這盤蛋炒飯，以致中國沒步入北韓政權世襲的後塵。
但上個月27日中國網紅廚師王剛上傳大火快炒蛋炒飯的影片被網攻，知曉原因之後發誓「以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」。
長平指出，中共領導人的禁忌，要比中國古代皇帝大得多了，讓許多人難以躲避，使得無數民眾經常莫名其妙發不出文章或簡訊。
他說，毛澤東統治期間，導致至少6000萬人非正常死亡，毛的暴政沒有得到清算，至今被官方稱為偉人，習近平則更有借屍還魂的傾向，官方越大吹大擂，民間鞭屍願望更強烈。
長平指出，以臘肉、蛋炒飯等戲謔稱謂顯得不尊重死者/遺體，但中國百姓嘲笑和詛咒的對象不是普通的死者/遺體，而是仍然大張旗鼓活在世上的一種壓迫權力。
他說，習近平26日率中央政治局常委來到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東的遺體，也就是民間戲稱的臘肉，並稱頌毛澤東思想是中共的寶貴精神財富，將長期指導中共的行動。
長平指出，作為這一切言行的背景，是這10年來血腥的權力鬥爭、對民間組織和人權律師的殘酷鎮壓、對新聞自由的滅殺和對自由市場的侵蝕。毫無疑問，習近平一直在實踐2013年所提的兩個不能否定。
據中國共產黨新聞網，兩個不能否定即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」。
他說，不僅如此，自2020年起，中國官媒頻繁報導習近平為全世界、全人類指明方向，顯然，無論國內外，習近平權力自在感超越毛澤東，這也是為何，央視報導，讓世界嚐到臘肉的味道，令人不寒而慄。
長平表示，近年來，歷史學家們對於惡魔毛澤東的挖掘日益深入，但是對於天降惡魔的強調，使得人們忽略對政治制度及其他人罪責的深究。
長平表示，從鄧小平、江澤民到胡錦濤，很多人幻想領導人越來越不那麼惡魔，因此習近平一度成為超越所有前任的改革者，但為何他在一夜之間，毫無障礙原形畢露？
他說，人們不禁擔心，毛澤東的一項未竟事業，習近平會完成嗎，也就是把中共權力家族化並北韓化，果真如此，中國百姓仍只能祈求蛋炒飯再次發威嗎？
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。