中國因習近平提倡「兩個不能否定」， 臘肉和蛋炒飯淪禁忌

（中央社）中國國民美食臘肉與蛋炒飯，近期因觸及毛澤東的忌諱和牴觸中共領導人習近平倡議的「兩個不能否定」而淪為禁忌，分析指出，中共領導人的禁忌比中國古代皇帝大得多，讓許多人難以躲避。

《德國之聲》（DW）29日報導，旅居德國的中國資深媒體人長平發表文章指出，中國《央視》節目《新聞30分》26日介紹四川某農婦如何透過製作臘肉致富，並搭配副標「讓世界嘗到臘肉的味道」等。

但這集正能量滿滿的專題當天就被下架，原來12月26日是毛澤東誕辰130週年，而毛辭世後遺體安厝於天安門廣場的紀念堂供瞻仰，痛恨他的人戲稱「臘肉」。

長平說，真可謂虎父無犬子，中國人另一道家常美味蛋炒飯，也因毛澤東的兒子毛岸英而成為禁忌。

1950年11月25日韓戰正熾，毛岸英在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遇聯軍空襲喪命，前共軍司令部作戰處副處長楊迪2002年於再版回憶錄說，毛岸英當時料理蛋炒飯的炊煙被聯軍發現，導致指揮部遭轟炸而喪生。

此後11月25日在中國被若干人戲稱「蛋炒飯節」，還有人挖苦嘲諷吃蛋炒飯表示「紀念」，更有人慶幸多虧這盤蛋炒飯，以致中國沒步入北韓政權世襲的後塵。

但上個月27日中國網紅廚師王剛上傳大火快炒蛋炒飯的影片被網攻，知曉原因之後發誓「以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」。

長平指出，中共領導人的禁忌，要比中國古代皇帝大得多了，讓許多人難以躲避，使得無數民眾經常莫名其妙發不出文章或簡訊。

他說，毛澤東統治期間，導致至少6000萬人非正常死亡，毛的暴政沒有得到清算，至今被官方稱為偉人，習近平則更有借屍還魂的傾向，官方越大吹大擂，民間鞭屍願望更強烈。

長平指出，以臘肉、蛋炒飯等戲謔稱謂顯得不尊重死者/遺體，但中國百姓嘲笑和詛咒的對象不是普通的死者/遺體，而是仍然大張旗鼓活在世上的一種壓迫權力。

他說，習近平26日率中央政治局常委來到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東的遺體，也就是民間戲稱的臘肉，並稱頌毛澤東思想是中共的寶貴精神財富，將長期指導中共的行動。

長平指出，作為這一切言行的背景，是這10年來血腥的權力鬥爭、對民間組織和人權律師的殘酷鎮壓、對新聞自由的滅殺和對自由市場的侵蝕。毫無疑問，習近平一直在實踐2013年所提的兩個不能否定。

據中國共產黨新聞網，兩個不能否定即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」。

他說，不僅如此，自2020年起，中國官媒頻繁報導習近平為全世界、全人類指明方向，顯然，無論國內外，習近平權力自在感超越毛澤東，這也是為何，央視報導，讓世界嚐到臘肉的味道，令人不寒而慄。

長平表示，近年來，歷史學家們對於惡魔毛澤東的挖掘日益深入，但是對於天降惡魔的強調，使得人們忽略對政治制度及其他人罪責的深究。

長平表示，從鄧小平、江澤民到胡錦濤，很多人幻想領導人越來越不那麼惡魔，因此習近平一度成為超越所有前任的改革者，但為何他在一夜之間，毫無障礙原形畢露？

他說，人們不禁擔心，毛澤東的一項未竟事業，習近平會完成嗎，也就是把中共權力家族化並北韓化，果真如此，中國百姓仍只能祈求蛋炒飯再次發威嗎？

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航