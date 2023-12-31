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多瑙河因氣候變遷達到10年來最高水位，布達佩斯氾濫成重災區

多瑙河因氣候變遷達到10年來最高水位，布達佩斯氾濫成重災區
Photo Credit: GettyImages

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這次多瑙河淹水，在布達佩斯當地並沒有造成什麼災情，但專家仍警告，氣候變遷很有可能會讓淹水的頻率增加。曾匈牙利科學院（HAS）氣候研究學家奇斯（Anna Kis）對此表示，若以較為宏觀的角度來看，可發現全球暖化後氣溫上升，降雪不僅變少也變得更容易融化，整體冬季降水量有逐年上升的趨勢。

編譯：Taylor Mei

12月28日，歐洲第二大河「多瑙河」（River Danube）溢出匈牙利首都布達佩斯（Budapest）周邊堤防，而這也是多瑙河自2013年以來最高的水位。

據《路透社》（Reuters）報導，造成河水量過大的原因，不外乎是氣候異常帶來較大的降雪及降雨量。對於這次布達佩斯部分區域遭淹，氣候專家表示，若氣候變遷愈來愈嚴重，未來當地出現淹水的頻率也只會愈來愈高。

多瑙河因氣候變遷氾濫，水位近7公尺釀淹水

匈牙利水利管理局（OVF）表示，多瑙河水位在27日下半天上升至6.93公尺，雖與2013年歐洲中部暴雨造成當地多瑙河水位攀升到8.91公尺相比，仍有些差距，但滿溢至堤防外的河水，也已讓周邊道路消失一半。

這次淹水，從當地民眾拍攝的影片中，除提邊的座椅外，多棟建築物也有五分之一是泡在水中。其中靠近匈牙利議會大廈的區域更是重災區，在路上走的民眾像是在褐色的水池中跋涉。

這次多瑙河淹水，在布達佩斯當地並沒有造成什麼災情，但專家仍警告，氣候變遷很有可能會讓淹水的頻率增加。曾匈牙利科學院（HAS）氣候研究學家奇斯（Anna Kis）對此表示，若以較為宏觀的角度來看，可發現全球暖化後氣溫上升，降雪不僅變少也變得更容易融化，整體冬季降水量有逐年上升的趨勢。

12月的多瑙河未來將不再結冰？

雖然民眾仍可愜意地在河堤邊散步，但走在淺水灘裡如同雲門舞集《水月》的景象，依然十分罕見。化名麥克羅斯（Miklos）的當地民眾指出，以往12月多瑙河應該是處於冰封狀態，不會在這個正冷的時候淹水。他表示，小時候就有遇過好幾次全長約375公尺的「布達佩斯鎖鏈橋」（Széchenyi lánchíd）因為結冰，而須特別把周邊的冰炸碎的狀況。

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