2024總統辯論會：賴清德強調護台穩兩岸，侯友宜批民進黨十大失政、柯文哲呼籲同時下架藍綠

賴清德強調護台穩兩岸，批侯沒準備好、柯政見複製貼上

（中央社）2024總統大選唯一一場電視辯論會今天登場，民進黨總統候選人賴清德申論時批評對手侯友宜許多主張都是上個時代的政策，「還沒準備好」，他批評對手柯文哲許多主張是「複製貼上」；賴清德強調自己會保護台灣，同時穩定兩岸。

2024大選唯一一場總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段5家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

賴清德申論指出，連續3場公辦政見會，他仔細聆聽2對手發言，特別注意到侯友宜講許多主張，基本上都是上個時代政策。

例如，已2024還在提九二共識，世界經貿已發生結構性變化，還在提重啟服貿，台灣目前再生能源已高過核能發電，還要重啟核四，拿上時代政策當政見，表示「只準備考古題，沒有準備好」。

他說，柯文哲有說法沒有做法，不過很難得，這次3場政見發表會提許許多多主張，但越聽越熟悉，原來都是目前政府正在做的，例如重視財政紀律，但總統蔡英文任內還了9000億元，是歷任總統還債最多。

要蓋社會住宅，但他當行政院長時成立住都中心，積極興建、目前中央所興建社會住宅已超過地方政府，類似情況不勝枚舉，他會把「複製貼上」當作是對政府讚美，也謝謝柯文哲對執政團隊的肯定。

賴清德說，過時政策一定要拋棄，過去努力一定要升級，歷史已翻新頁，全球也劇烈變化，國家領導人應能掌握變局，要有決心跟行動力，同時提國家願景，說服人民一起往前邁進。

他說，他提出國家希望工程，將打造民主和平的台灣，不會跟國民黨一樣走回頭路，甘願淪為極權主義的附庸，會團結人民，強化國防、強化經濟，強化跟民主陣營肩並肩站在一起。

只要對等、尊嚴，門永遠是開的，願意跟中國進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，他會不卑不亢維持現狀，保護台灣，同時穩定兩岸，也促進印太的和平。

賴清德表示，要打造創新繁榮台灣，過去國民黨執政經濟停滯、動能不足，悶經濟時代已結束。

2018年到現在，台商回流、外資加碼，股市屢創新高，未來將善用台灣人才豐沛創意，讓台灣朝向全面創新型國家，同時運用數位轉型、淨零轉型，兩股轉型力量，形塑智慧、永續的新台灣

他說，還要打造公義永續台灣，過去國民黨時代，把照顧責任丟給個人、丟給家庭，蔡總統對社會投資是歷任總統最多。

他將在這基礎上，推動0到6歲國家一起養2.0，長照3.0，減輕三明治家庭負擔，讓婦女不必因為養兒育女、照顧父母離開職場；支持年輕人，他將推動百億青年海外圓夢基金，推動教育平權、居住正義三大政策。

賴清德表示，2024年總統大選，國際社會都在關注，國際社會也清楚，只有賴清德跟蕭美琴，才能夠繼續跟民主陣營肩並肩一起往前走。

他說，侯友宜的親中政策，或柯文哲的一人政黨變化不定無法預測，這都不是國家應走的路，若讓國民黨回來，代表服務貿易協定也會回來，包括大量中生會來台就業，衝擊年輕就業市場，影響百工百業，造成台灣社會不安。

賴清德認為，如果國民黨回來，黑金政治也就要回來，目前國民黨黑金都沒改變，包括新店羅家、彰化謝家、台中顏家、雲林張家、花蓮傅家，黑金盤踞各地。

他說，若國民黨回來，守護台灣的軍事採購必會停止。過去他在立院擔任幹事長，親身經歷朝小野大情況，程序委員會前後擋69次軍購案，在外卻說支持軍購，如果國民黨回來，國防自主8年辛苦道路勢必停止。

賴清德表示，好不容易國防自主，勇鷹號教練機已上空服務，海鯤號潛艦已完成第一階段下水典禮，如果國民黨回來這些通通都會停止，不要說8艘潛艦，連第1艘潛艦要蓋完成都非常的困難。

他強調，這場選舉不僅僅影響台灣未來、印太和平穩定，也影響大家生活，一定要選對的人、走對的路，只有賴清德跟蕭美琴有經驗、有能力、有決心要帶領台灣，繼續往民主的道路上走，走進世界、迎向未來。

侯友宜指賴清德不放棄台獨謀害台灣，忘恩負義

2024總統大選電視辯論今天登場，侯友宜表示，「國家養你長大、是大家的根」，如果賴清德連台獨都不放棄、連中華民國也說是一個神話，侮辱、否定、鄙視大家的國家，這不是信賴台灣，是在謀害台灣，可謂是忘恩負義。

侯友宜在第一階段申論時說，從幾天前政見會到今天辯論會，賴清德的話讓人聽不下去，沒有反省、檢討都是硬拗，道歉有很困難嗎，今天又說這樣的話，讓他很失望。

侯友宜表示，民進黨施政做不好的很多，他今天就隨便拿10樣「失政」，就教民進黨，包括光電黑金、非核跳票，採購爛蛋、食安崩壞，詐騙猖獗、治安敗壞，前瞻撒幣、債留子孫，缺水缺電、什麼都缺，專制獨裁、權威鴨霸，居住正義、全面跳票，兩岸緊張、兵凶戰危，青年低薪、房價高漲，防疫弊案、黑幕重重。

談到過去新北市的防疫，侯友宜說，他擔任新北市長時，中間有3年新北市疫情嚴峻，他認為防疫視同作戰，中央與地方要一條心，結果在疫情期間，民進黨政治掛帥、政黨考量，他當時提的建議都不被理會，還每天在媒體、網路攻擊他。

侯友宜說，他要問賴清德，新北市最嚴重時，是否有來關心過，總統蔡英文還打電話問他是否需要幫忙，賴清德連一通電話都沒有，賴清德還說是新北市萬里人，完全沒有關心，新北市民也是中華民國的人民，但賴清德只關心老家，沒有關心新北市的老百姓。