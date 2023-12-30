2024總統辯論會：賴批「反一國兩制就別接受九二共識」，侯稱國防實力嚇阻確保和平，柯指9成民眾盼兩岸維持現狀
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2024總統候選人電視辯論會媒體提問階段，中國時報執行副總編輯周慧如問到是否認同中華民國憲法，及如何看待兩岸關係等議題。賴清德指出中國在國際上的三段論講得很清楚，世界只有一個中國、兩岸同屬一中、唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府。侯友宜表示反對一國兩制，指賴清德對中華民國憲法完全不理不睬。
賴清德稱中華人民共和國自始不同意中華民國存在
民進黨總統候選人賴清德今天說，中華人民國共和國自始不同意中華民國的存在，而且中國在國際上的「三段論」講得很清楚，即世界只有一個中國、兩岸同屬一中、唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府。
2024大選唯一一場總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段5家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。
媒體提問階段，中國時報執行副總編輯周慧如問到3位總統候選人，是否認同中華民國憲法及如何看待兩岸關係等議題。
賴清德說，憲法是國家的根本大法，也是人民權利的保障書，因此要談憲法，就要優先談人權保障，而要有人權保障，一定要重視民主自由的憲政體制。
賴清德認為，如果拿民國35年所制定的憲法來看，「其實你會失望的」，所以當年前總統李登輝任內推動6次修憲，目前在台灣運作的這部分是增修條文，也就是以台灣為發展為中心作為內涵的增修條文。
賴清德接著說，在這種狀況之下，如果憲法或是其他的法律可以團結國人，當然要尊重、要採用，但是如果要用來解決兩岸的問題，這恐怕又是另一個層次問題。
賴清德指出，中華人民國共和國自始不同意中華民國的存在，中國在國際上的三段論講得很清楚，世界只有一個中國、兩岸同屬一中、唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府。
賴清德質問說，今天在台灣，把中華民國當作是兩岸的護國神山，「這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？我們要去思考」。
賴清德表示，台灣已經從專制獨裁的時代，走向今天民主自由開放的時光，大家要珍惜這一切，也不能走回頭路，未來他當總統一定會凝聚台灣共識，走出一條大家團結的道路，既能夠保護國家、發展經濟，也能夠造福全國人民。
侯友宜若反一國兩制就不要接受九二共識
三立電視主播呂惠敏詢問，賴清德曾說要約中國國家主席習近平吃小吃，但都遭對方已讀不回，賴清德將如何避免台灣成為火藥庫，他認為對台灣主權威脅最大的是哪個國家。
賴清德表示，他會團結國人、強化國防、強化經濟，也強化民主陣營的合作，但只要能夠對等尊嚴，他也會跟中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，以謀求兩岸和平的發展。
賴清德表示，他要建議侯友宜，如果說接受九二共識就是台灣的新中間主義，他看台灣社會沒有幾個人會贊成。
那如果反對一國兩制，就不要接受九二共識，這個道理是非常清楚的，一方面接受九二共識，又一方面說在走台灣的新中間路線、在守護中華民國，這根本都是矛盾的。
賴清德說，他非常希望，國人能夠團結一致面對中國的威脅，國際社會也已意識到，中國對台灣或對國際社會的威脅，其實大家已經有對策了，大家應該要增強自己的力量，團結合作，才有辦法確保和平。
侯友宜指憲法刻在心裡，批賴清德完全不理不睬
國民黨總統候選人侯友宜今天說，中華民國憲法永遠刻在他的心裡，他反對一國兩制，而民進黨執政底下就污名化兩岸，民進黨總統候選人賴清德對中華民國憲法完全不理不睬。
媒體提問階段，中國時報執行副總編輯周慧如問到3位總統候選人，是否認同中華民國憲法及如何看待兩岸關係等議題。
侯友宜說，「中華民國憲法永遠刻在我心裡」，因為他從進入警官學校，學校教他的是國家正義榮譽，這是他永遠不變的初心，自己的所有所作所為就是要顧台灣這塊土地所有人的安全，「捍衛中華民國我永遠不改變」。
侯友宜表示，反對一國兩制，要顧中華民國民主自由的體制，所以「兩岸之間就按照我們憲法法律」，而且1992年台灣在香港會談努力底下，互相不承認主權、互相不否認治權，才有辦法開啟這樣一個協商的機制。
侯友宜也說，中華民國憲法第1條規定得很清楚，中華民國基本以三民主義為民有、民治、民享的民主共和國，這非常清楚，所以台灣未來是2300萬人決定。
侯友宜指出，賴清德對中華民國憲法完全不理不睬，而且賴清德當中華民國憲法的副總統也當了4年了，如果反對中華民國憲法就勇敢說出來、走出來，不需要躲閃。
反台獨反一國兩制，用國防實力嚇阻確保和平
三立主播呂惠敏提問，中國國家主席習近平定義九二共識是兩岸同屬一中、共同謀求統一。她詢問侯友宜的九二共識也是謀求兩岸統一嗎，還提醒侯友宜「不要再講憲法」。她並表示，至今沒聽到侯友宜反對統一。
侯友宜表示，賴清德的兩岸政策說得模模糊糊，好像在開玩笑，賴清德說要跟習近平喝珍珠奶茶，「這個不知道在說什麼」，柯文哲則光說兩岸一家親。
侯友宜說，他說的態度都很清楚，台灣的中間路線，第一個反台獨，第二個堅守民主自由制度，反對一國兩制。
侯友宜表示，所有共識一定會在現有憲法和兩岸人民關係條例基本架構來做，民進黨不要把九二共識抹黑，好像九二共識變成大陸那邊的九二共識，變成承認一國兩制，根本不是這樣子。
侯友宜說，台灣未來前途是由2300萬人來決定，兩岸主權互不承認、治權互不否認，就用這樣條件，在中華民國憲法底下好好對話交流，才可以降低風險。
侯友宜表示，尤其他最強調要降低風險，用實力確保和平，實力就是要加強國防軍備、提升自我防衛能力，嚇阻才是第一個要優先做的，「沒有嚇阻，跟人家講半天也沒有用」。
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