每隔幾年，民間就有倡議新台幣改版的聲音。只是基於難以接受的理由，政府卻遲遲未做。

現行新台幣鈔票與硬幣的圖案，大致是2000年民進黨第一次政黨輪替時進行改版。至今已23年。就世界各國的經驗來說，每隔10年到20年，貨幣就會換新一輪。當然，貨幣更新不見得等同於改版。如主流貨幣美元、日幣，都幾十年才換一版，只是定期換新。台灣每年也會汰換舊鈔，不是新聞。

貨幣是否改版，通常與各國的國情有關。最常見的理由是國體更迭、新皇登基、世代交替，或因應偽鈔猖獗，增加防偽功能。台灣的情況有點特別。特別的地方在於，台灣不是一個國家。雖然台灣內部自以為是一個國家，但大多數國家都不承認。新台幣自然也不是國際通行貨幣，在世界上毫無影響力。

因此，新台幣改版，基本上就是台灣內部問題，要做不做而已。

為何新台幣隔了23年還沒有改版？表面上看是預算問題，實際上是政治理由。

2000年政黨輪替，民進黨首次執政。原本獨派寄望於陳水扁身上，試圖讓台灣邁向台獨。但陳水扁認為貿然推動，會引發內亂，理由是怕軍人反叛。到了陳水扁邁入第二任期的2007年，他沒有競選壓力，推動「台灣正名」運動，本預期將所有國營事業與外館都正名為台灣，第一步是將中正機場改為台灣桃園機場，其次是將中華郵局改為台灣郵政，然後拓及其他。結果郵局才改名不久，馬英九上任後又改回中華郵政，其他正名的推動自然被阻止，台灣對外單位一如體育機制，還是都維持中華二字。

2017年，民進黨二次政黨輪替，下架國民黨。蔡英文推出多項改革運動，其中一個是促轉會的成立，讓人以為台灣終於可以推動轉型正義。而台灣正名自然也是轉型正義的一環，令人期待。結果過了八年，促轉會雖然認真推動轉型正義，但做出的報告與建議，蔡政府在「維護中華民國」的意識形態下，大多置之不理。最有名的就是陳文成、林義雄家族等台灣四大血案，蔡政府至今仍不公開機密文件，原因不明。影響所及，由於蔡英文政府令人失望，2019年也逼出了「台獨四大老」事件。