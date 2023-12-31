為何新台幣隔了23年還沒有改版？表面上看是預算問題，實際上是政治理由
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如果不放中國軍閥或國家元首，要放什麼人物肖像？可以比照世界各國，如法國在50元法郎放文學作品《小王子》（有附作者照片），日本萬元鈔放教育家福澤諭吉。台灣文化界，則主張放作家的肖像。那麼台灣新文學之父賴和，就是不二人選。
每隔幾年，民間就有倡議新台幣改版的聲音。只是基於難以接受的理由，政府卻遲遲未做。
現行新台幣鈔票與硬幣的圖案，大致是2000年民進黨第一次政黨輪替時進行改版。至今已23年。就世界各國的經驗來說，每隔10年到20年，貨幣就會換新一輪。當然，貨幣更新不見得等同於改版。如主流貨幣美元、日幣，都幾十年才換一版，只是定期換新。台灣每年也會汰換舊鈔，不是新聞。
貨幣是否改版，通常與各國的國情有關。最常見的理由是國體更迭、新皇登基、世代交替，或因應偽鈔猖獗，增加防偽功能。台灣的情況有點特別。特別的地方在於，台灣不是一個國家。雖然台灣內部自以為是一個國家，但大多數國家都不承認。新台幣自然也不是國際通行貨幣，在世界上毫無影響力。
因此，新台幣改版，基本上就是台灣內部問題，要做不做而已。
為何新台幣隔了23年還沒有改版？表面上看是預算問題，實際上是政治理由。
2000年政黨輪替，民進黨首次執政。原本獨派寄望於陳水扁身上，試圖讓台灣邁向台獨。但陳水扁認為貿然推動，會引發內亂，理由是怕軍人反叛。到了陳水扁邁入第二任期的2007年，他沒有競選壓力，推動「台灣正名」運動，本預期將所有國營事業與外館都正名為台灣，第一步是將中正機場改為台灣桃園機場，其次是將中華郵局改為台灣郵政，然後拓及其他。結果郵局才改名不久，馬英九上任後又改回中華郵政，其他正名的推動自然被阻止，台灣對外單位一如體育機制，還是都維持中華二字。
2017年，民進黨二次政黨輪替，下架國民黨。蔡英文推出多項改革運動，其中一個是促轉會的成立，讓人以為台灣終於可以推動轉型正義。而台灣正名自然也是轉型正義的一環，令人期待。結果過了八年，促轉會雖然認真推動轉型正義，但做出的報告與建議，蔡政府在「維護中華民國」的意識形態下，大多置之不理。最有名的就是陳文成、林義雄家族等台灣四大血案，蔡政府至今仍不公開機密文件，原因不明。影響所及，由於蔡英文政府令人失望，2019年也逼出了「台獨四大老」事件。
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
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桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
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