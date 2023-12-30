2024總統辯論會：賴清德批侯柯知法犯法蓋違建，侯友宜稱凱旋苑99個門牌都合法，柯文哲哽咽提農地爭議

賴清德萬里老家爭議，柯文哲批一再說謊人格破產

（中央社）民進黨總統候選人賴清德萬里老家成為電視辯論會焦點，民眾黨總統候選人柯文哲說，賴清德處理萬里老家議題一再說謊，已經人格破產。

2024大選唯一一場總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段5家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

侯友宜在第3階段交叉詰問首輪時，質疑賴清德萬里老家議題。

他說，賴清德老家已經被認定為違建，還有國安人員幫忙打掃、民進黨幫忙遮掩，且沒有申報財產，也沒有繳稅，疑惑賴清德依然堅持不是違建；他還批評，賴清德為這違建5度流淚，但當年南鐵東移時，卻不知是否有為受拆戶流淚。

侯友宜未對柯文哲提問，柯文哲無奈自嘲說，這樣像是幫侯友宜打賴清德。他隨後指出，人不可能完全不做錯事情，但應該要建立認錯完全改進的文化，建議賴清德應該對「賴皮寮」的處理直接道歉。

柯文哲說，賴清德一開始稱萬里老家合法，後續卻被認定是違建，又說有繳房屋稅但實際並沒有，還說老家是工寮改建，但空照圖發現是2003年才蓋的房子，前陣子則說要將萬里老家公益信託，一棟沒有建照、產權的幽靈建築，不知該如何信託。

他批評，賴清德擔任公職20年財產都需要申報，擔任副總統財產更要強制信託，說一個謊話要用更多謊話來圓，最後只會被謊話淹沒，「你的人格已經破產」；他認為，這也是民進黨執政傲慢讓人最火大的部分，做錯就應該認錯改進，不必硬拗。

萬里老家被質疑，賴清德：侯柯才知法犯法蓋違建

國民黨總統候選人侯友宜今天在電視辯論會時，質疑民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議。賴清德說，廢礦區內房子沒有法律可以依循，跟違建概念不同，侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲才是知法犯法蓋違建。

侯友宜說，明白賴清德母親想要留塊土地讓賴清德過好生活，但這房子已經被認定違建，還有國安人員幫忙打掃、民進黨幫忙遮掩，且沒有申報財產，也沒有繳稅，為何賴清德依然堅持不是違建。

他批評，賴清德為這違建5度流淚，但當年南鐵東移時，卻不知是否有為受拆戶流淚。

賴清德說，人不會不犯錯，侯友宜跟柯文哲就犯錯了，因為礦權廢止後的礦區房子，沒有被重新編訂地目才是主要原因，礦區房子是沒有法律可以遵循，年久失修，必須修建，柯、侯卻用都市計畫內的概念看待礦區或是農村漁村的老房子。

賴清德表示，侯友宜身為新北市長，未能協助礦權廢止後的礦區房子，且侯友宜、柯文哲的爭議都在都市計畫的範圍，「你們是知法犯法蓋違建」，而他已經將萬里老家交付公益信託，這就是展現誠意。

賴清德說，他是勇敢也感性的人，遇到感性的事情會流淚，這次落淚並非為了萬里老家，而是感謝鄉親支持。

另外，賴清德說，侯友宜稍早指稱他不願意到立法院接受國情諮詢，但其實根據憲法或是立院職權行使法，總統都有義務接受國情諮詢，只是沒有規範一對一。

侯友宜稱凱旋苑到新莊土地都納稅申報，沒炒房炒地

國民黨總統候選人侯友宜今天說，他的房產問題都講得很清楚，從「凱旋苑」到現在新莊土地的案子，「我不是炒地皮，我也不是炒房」，都是合法建築、合法納稅，也都有財產申報。

在媒體提問第3題，由鏡電視主播廖芳潔提問，3位候選人近期在房地產上都有爭議引發討論，要如何回應外界質疑與如何處置，當選後如何扭轉台灣貧富不均現況；預估各黨國會席次不會過半，恐造成朝小野大、議事空轉，當選後如何解決問題、穩定執政。

針對房產問題，侯友宜強調，他已經講得很清楚，從「凱旋苑」到現在新莊土地的案子，「我不是炒地皮，我也不是炒房」，我都是合法建築、合法納稅，也都有財產申報。

99個門牌都合法

侯友宜說明他新莊土地問題，是因為前面跟後面2塊地連在一起，房屋就蓋在上面，且已經將近60年的老房屋，他也從來沒有去住過、沒有使用過，而它占到隔壁林地的土地，「我們要幫他一起解決」，否則他們一輩子也不知道怎麼出入，要還人家一個公理，合情又合理。

此外，侯友宜說，他的253、254這2個地號都不符合容積獎勵的都更，說他在炒地皮、獵地，選舉不要選到這樣，尤其這也不是他的財產，而是娘家的。

侯友宜指出，他老婆的財產都是繼承而來，他很清楚，從頭到尾為都是合法的，有繳稅、都是有規矩的，99個門牌那都是一個合法的建築物，大家可以去查。

賴清德質疑炒農地，柯文哲哽咽提父親盼他回新竹行醫

針對賴清德質疑柯文哲一家喜歡買農地，柯文哲數度清喉嚨，甚至哽咽解釋，父親買那塊地是希望有一天他回新竹當新竹醫院院長，感慨這麼多年來人生的際遇，就是沒辦法符合父親的期望。

在交叉詰問階段，賴清德提問質疑柯文哲一家人都很喜歡買農地，不管是特定農業區或是山坡地、保育區的農牧用地，甚至把它開闢為停車場，破壞農地農用的基本價值。

賴清德也問柯文哲，「你們家說買農地是為了要開業，但為什麼不買建地，要買優質農地？」為何幾10年來的租金，卻說完全不知情。

柯文哲回應指出，在今天這個場合，大家應該要討論台灣的何去何從，結果都在討論房地產，「賴清德當然你可以不炒土地，但我跟你說，黑幫老大都不需要自己動手，你們新潮流在搞什麼，你真的不曉得嗎」。

柯文哲說，他講話很直，看到不對的地方也會講一下，也因為這種態度，「我的環境歪七扭八事情會少很多」，他也知道很多民進黨的朋友在嘲笑，說他選不上，談理想都沒用，但今天國家不是因為這樣才垮掉嗎，為了要勝選合理化所有行為，今天新潮流對台灣造成禍害不是這樣嗎。