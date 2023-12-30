台積電熊本廠擬明年2/24開幕，日本零售業者看準商機增賣台灣食品
我們想讓你知道的是
日本《熊本日日新聞》報導，台積電熊本廠從去年4月動工以來，目前建物幾乎完工，辦公大樓一部分已在今年8月使用，並從10月起開始將生產設備搬進工廠建物內。經營大型綜合超市及購物中心的IZUMI公司，在位於熊本縣菊陽町的分店內增設台灣食品專區及高價伴手禮賣場，就是預想熊本廠相關人士的需求。
台積電熊本廠擬2024年2/24開幕
（中央社）日媒報導，台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）在日本熊本縣菊陽町興建的工廠，傳出正協調在2024年2月24日舉辦開幕儀式。待相關設備等陸續進駐後，預計2024年底量產。
日本《熊本日日新聞》報導，台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造股份有限公司」（TSMC）熊本廠從2022年4月動工以來，目前建物幾乎接近完工，辦公大樓的一部分已在今年8月提供使用，並從10月起開始將生產設備搬進工廠建物內。
熊本廠目前包括從台灣派任的約400人在內，總計共有約1400人；另有約250名應屆畢業生預計在2024年春天加入。台積電在熊本廠運作時的僱用人數約1700人，目前相關招聘作業順利進行中。
台積電高層屆時也可能出席熊本廠開幕儀式。台積電過去談到如果要在日本興建第2座工廠，將優先考慮落腳熊本縣，也表達出廠址很可能就位於熊本廠旁邊。
看準台積電商機，日本零售插旗熊本或增賣台灣食品
台灣的全球半導體龍頭台灣積體電路製造股份有限公司熊本廠即將完工，日本零售業者看準2024年正式量產後的人流與商機，不是插旗進駐就是在現有商場增設台灣專區。
日本經濟新聞報導，就在位於熊本縣東北部菊陽町的台積電熊本廠即將完工之際，日本各零售業者看準商機紛紛採取行動。
經營大型綜合超市及購物中心的IZUMI公司，在位於熊本縣菊陽町的分店內增設台灣食品專區及高價伴手禮賣場，就是預想熊本廠相關人士的需求。
至於日本家具日用品大廠宜得利家居（NITORI）控股公司，也在鄰近台積電熊本廠的地區展店。
IZUMI位於菊陽町的購物中心youme Town光之森經理原屋教利說，這裡人口將一口氣成長，由於台積電熊本廠預計2024年正式運作，迎接包括相關人士家人在內的準備，「現在不趕快做就會來不及」。
IZUMI今年7月已將購物中心內部進行改裝，在位於一樓的食品賣場增設台灣食品專區，擺放泡麵、八寶粥及零食等約20種產品。原屋說，希望這家店能成為消費者購買台灣食品的選項之一。
看準台積電熊本廠運作後的伴手禮商機，這間購物中心內的禮品銷售及甜點等專賣店也增加商品數量，並引進高級甜點及巧克力專賣店。
原屋說，消費者本來要開超過半小時車到熊本市的百貨公司才能買到這些商品，但現在已經可以在菊陽町直接購買，且目前他們的禮品銷售專區業績，已較過去成長約8成。
隨著台積電熊本廠預計2024年正式量產，對當地帶來的經濟效益不容小覷。根據當地金融集團估算，未來10年在熊本地區將產生約6兆9000億日圓經濟效益。
菊陽町目前人口約4萬4000人，過去一直作為熊本市的市郊住宅區發展。儘管最早以農業為中心，但因為日本索尼集團（Sony Group）負責設計及製造半導體的工廠在2001年啟用等，讓菊陽町的相關產業也變為繁榮。
宜得利控股也看到了台積電帶來的商機與需求，今年11月剛在菊陽町旁的大津町開新分店，雖然是賣場面積僅為約4000平方公尺的中型店，但自家獨特商品的品項相當齊全。宜得利控股表示，營業額正按計畫進行中。
日本泛太平洋國際控股公司2014年開業的驚安殿堂唐吉訶德菊陽店也相當熱鬧，營業額高居熊本縣內6分店之首，就算是在九州地方44間分店中，也屬前10大規模。
唐吉訶德店內販售商品從高級腕錶、包包到雜貨食品等，品項多達約兩萬種，平時就可以看到非常多國內外消費者。菊陽店副店長星野真一說，已經有看似台灣人的顧客來店消費，「我們接下來也會評估引進台灣商品」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
Tags：
聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。