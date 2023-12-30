台積電熊本廠擬明年2/24開幕，日本零售業者看準商機增賣台灣食品

台積電熊本廠擬2024年2/24開幕

（中央社）日媒報導，台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）在日本熊本縣菊陽町興建的工廠，傳出正協調在2024年2月24日舉辦開幕儀式。待相關設備等陸續進駐後，預計2024年底量產。

日本《熊本日日新聞》報導，台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造股份有限公司」（TSMC）熊本廠從2022年4月動工以來，目前建物幾乎接近完工，辦公大樓的一部分已在今年8月提供使用，並從10月起開始將生產設備搬進工廠建物內。

熊本廠目前包括從台灣派任的約400人在內，總計共有約1400人；另有約250名應屆畢業生預計在2024年春天加入。台積電在熊本廠運作時的僱用人數約1700人，目前相關招聘作業順利進行中。

台積電高層屆時也可能出席熊本廠開幕儀式。台積電過去談到如果要在日本興建第2座工廠，將優先考慮落腳熊本縣，也表達出廠址很可能就位於熊本廠旁邊。

看準台積電商機，日本零售插旗熊本或增賣台灣食品

台灣的全球半導體龍頭台灣積體電路製造股份有限公司熊本廠即將完工，日本零售業者看準2024年正式量產後的人流與商機，不是插旗進駐就是在現有商場增設台灣專區。

日本經濟新聞報導，就在位於熊本縣東北部菊陽町的台積電熊本廠即將完工之際，日本各零售業者看準商機紛紛採取行動。

經營大型綜合超市及購物中心的IZUMI公司，在位於熊本縣菊陽町的分店內增設台灣食品專區及高價伴手禮賣場，就是預想熊本廠相關人士的需求。

至於日本家具日用品大廠宜得利家居（NITORI）控股公司，也在鄰近台積電熊本廠的地區展店。

IZUMI位於菊陽町的購物中心youme Town光之森經理原屋教利說，這裡人口將一口氣成長，由於台積電熊本廠預計2024年正式運作，迎接包括相關人士家人在內的準備，「現在不趕快做就會來不及」。

IZUMI今年7月已將購物中心內部進行改裝，在位於一樓的食品賣場增設台灣食品專區，擺放泡麵、八寶粥及零食等約20種產品。原屋說，希望這家店能成為消費者購買台灣食品的選項之一。

看準台積電熊本廠運作後的伴手禮商機，這間購物中心內的禮品銷售及甜點等專賣店也增加商品數量，並引進高級甜點及巧克力專賣店。

原屋說，消費者本來要開超過半小時車到熊本市的百貨公司才能買到這些商品，但現在已經可以在菊陽町直接購買，且目前他們的禮品銷售專區業績，已較過去成長約8成。

隨著台積電熊本廠預計2024年正式量產，對當地帶來的經濟效益不容小覷。根據當地金融集團估算，未來10年在熊本地區將產生約6兆9000億日圓經濟效益。

菊陽町目前人口約4萬4000人，過去一直作為熊本市的市郊住宅區發展。儘管最早以農業為中心，但因為日本索尼集團（Sony Group）負責設計及製造半導體的工廠在2001年啟用等，讓菊陽町的相關產業也變為繁榮。

宜得利控股也看到了台積電帶來的商機與需求，今年11月剛在菊陽町旁的大津町開新分店，雖然是賣場面積僅為約4000平方公尺的中型店，但自家獨特商品的品項相當齊全。宜得利控股表示，營業額正按計畫進行中。

日本泛太平洋國際控股公司2014年開業的驚安殿堂唐吉訶德菊陽店也相當熱鬧，營業額高居熊本縣內6分店之首，就算是在九州地方44間分店中，也屬前10大規模。

唐吉訶德店內販售商品從高級腕錶、包包到雜貨食品等，品項多達約兩萬種，平時就可以看到非常多國內外消費者。菊陽店副店長星野真一說，已經有看似台灣人的顧客來店消費，「我們接下來也會評估引進台灣商品」。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航