2024總統辯論會：柯文哲自認代表渴望改變的聲音，賴清德稱「我不是賴神」盼帶領國家前進，侯友宜喊話柯加入聯合政府

柯文哲：我代表渴望改變的聲音

（中央社）總統候選人辯論會今天登場，台灣民眾黨總統候選人柯文哲結論時說，10年來很多人都說他變了，但他一直沒有變，各種政治攻擊證明民進黨距離原本信念越來越遠，選擇柯文哲是選擇台灣社會所渴望的進步與公義，他代表的是渴望改變的聲音。

2024大選唯一一場總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段5家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

柯文哲說，他在台大醫院當了30年醫師，一直關心台灣公共事務，因為出身背景，所以和民進黨也比較友善，當年他們是政壇上進步價值的代表，10年過去很多人都說柯文哲變了，但他一直沒有變，從政的第一天開始，陪伴身邊的是台灣人民，不是任何政黨。

柯文哲表示，是人民對民主的信念與對進步價值的期待，讓他堅持「清廉、勤政、愛鄉土」，他代表的是渴望改變的聲音，是堅信台灣前進世界的信念，各種政治攻擊只是證明，民進黨政府已經距離原本的信念越來越遠，當台北市長8年不會說自己是最優秀的政治人物，但他最認真、最踏實面對困難、解決問題。

柯文哲認為，他在台灣政壇所代表的是理性、務實、科學，透過每一天實踐落實在人民生活之中，選擇柯文哲不是選擇一個候選人，而是選擇過去這10年來，台灣社會所渴望的進步與公義。

他說，他將用過去8年在台北市政府的公務經驗及從醫30年的良知與專業，踏出改革之路，需要解決人口危機、改善勞動條件、提高高等教育投資、守護醫療品質、落實居住正義、確保能源穩定、建立產業韌性、杜絕債留子孫，打造共融社會。

同時，他也要強化民主核心價值，他認為，這是台灣在世界舞台上最重要的資產，也是抗衡地緣政治壓力的唯一解方，「民主，是中華民國可以安全的最大保障」。

他說，他將廣納所有人才為國家所用，而不是服務哪一個特定的財團或政治勢力，相信會把國家贏回來。

賴清德：我不是賴神，從缺失中反省成長盼帶領國家

民進黨總統候選人賴清德今天在電視辯論會結論時，主動說「我不是賴神」，而是來自平凡家庭，從缺失中成長改進，期盼扛起國家需要，帶領國家前進；他也說，總統蔡英文執政8年已創造更有國家尊嚴、擺脫依賴中國經濟的台灣時代，盼民眾能支持美德配穩健延續。

賴清德結論時感謝民眾讓民進黨從草根當中誕生，變成有力的監督力量，也成為執政黨實現理想，而2018年跟2022年的挫敗，則讓民進黨深切反省、檢討，成為民進黨繼續前進的重要力量，「民意就是我們的養分」。

他也說，他並不是賴神，而是跟許多人一樣來自平凡家庭，過去從醫時，從病人的痛苦跟需求當中精進醫術，也回饋、照顧病人；從政後，則自民意當中檢討、反省、改進、補足缺失，藉以在承擔更大責任時，能夠撐起國家的需要，讓國家前進。

提到蔡總統執政8年，賴清德說，蔡總統帶領中華民國台灣推動轉型改革，落實長期堅持的社會價值，讓國際社會認定台灣是一個文明、勇敢而且值得尊敬的國家，這要感謝民眾支持蔡總統領導的團隊，也要感謝軍公教與社會大眾，共同努力讓國家走進正確的道路。

賴清德表示，這8年來台灣選擇務實外交、國防自主的道路，得到國際社會更大的支持；也選擇了經濟轉型、能源轉型，讓台灣在全球的產業供應鏈上扮演舉足輕重的角色，為2050淨零轉型做好準備。

政府也選擇推動年金改革以及婚姻平權，彰顯世代正義、支持年輕人的進步價值；同時選擇扛起家庭生養的責任以及居住正義，把經濟成長果實分給廣大需要幫助的社會大眾。

他說，政府也選擇了認同中華民國台灣的道路，團結每一個族群與世代，這是大家共同創造的台灣時代，更有文化自信、更有國家尊嚴、擺脫依賴中國的經濟、不再屈服中國壓力。

賴清德還說，政府也扛起更多責任，接住每一個徬徨、需要幫助的每一個人，同時看見未來，掌握、落實新的價值。

他說，台灣好不容易走上了這條道路，絕對不能夠再走回頭路，賴清德和副手蕭美琴會持續在這條道路上讓台灣走得更穩、走得更遠，將透過打造有力的政府，不分黨派、用人唯才，傾聽民意的期待，團結所有的力量，讓中華民國台灣能夠有更好的未來。

這不是戰爭與和平的選擇，而是走向未來，或者是走回過去的選擇。

侯友宜倡組聯合政府，喊話柯加入新台灣政治改革運動

國民黨總統候選人侯友宜今天在電視辯論會結論時說，柯文哲是一人超過整個政黨，賴清德要靠腐敗新潮流繼續治國嗎。

他有能力籌組聯合政府，也要號召一場「新台灣政治改革運動」，核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政，他相信柯文哲會扮演重要角色。

侯友宜在作結論時說，柯文哲剛剛流淚是因為民進黨抹黑他，他要跟柯文哲說，「咱不用流眼淚，咱面對打擊要勇敢往前走」。

侯友宜表示，過去8年大家面對詐騙、貪污、低薪、民主倒退與兩岸緊張等問題很辛苦，再過2天就是中華民國113年新的開始，不論過去的路多辛苦，大家有機會用選票改變一切，「未來我一定陪你們往前走，我知道你值得更好的未來」。

侯友宜說，他去菜市場關心殺豬的，對方提到「新潮流不散，台灣賠一半」，賴清德是共犯結構的既得利益者，為了選舉不要台獨神主牌，還切割黑金弊案與新潮流，這麼破敗的民進黨已經沒救了，無法讓人民再信任。