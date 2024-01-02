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2024/01/02,
司法

英國《衛報》：台灣考慮加入國際刑事法院，增加北京犯台顧忌

英國《衛報》：台灣考慮加入國際刑事法院，增加北京犯台顧忌
Photo Credit: GettyImages

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政治大學創新國際學院副教授兼國際律師張佳康說：「單是這樣（加入國際刑事法院）可能嚇阻不了犯台決定……但在中國欲確立全球領導地位之際，這是他們必須要做的重要盤算。」美國西東大學法學院教授海菲茲（Jonathan Hafetz）說，他不認為光靠加入國際刑事法院就能產生強大嚇阻效果，但或許能造成「另一更大地緣政治格局的維度，迫使中國必須面對」。

（中央社）英國《衛報》報導，台灣政府正考慮加入國際刑事法院（ICC），加強嚇阻中國攻擊或入侵。台灣若加入，屆時若中國國家主席習近平下令對台發動戰爭，法院將可介入調查。

支持這項作法的人士還說，加入國際刑事法院將有助於普及國際司法制度，並在北京當局企圖孤立台灣之際，提升台灣的全球參與度。

國際刑事法院是依據「羅馬規約」（Rome Statute）成立，自2002年開始運作，管轄權涵蓋4種核心國際犯罪，即種族滅絕、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪。國際刑事法院迄今訴究數十名戰爭罪嫌疑人。

2023年3月，國際刑事法院基於涉嫌強迫遷移烏克蘭兒童，針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

《衛報》指出，台灣若加入國際刑事法院，一旦習近平下令或主責對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院將可依據國際法調查並發布逮捕令。支持這項作法者說，這將有助嚇阻習近平併吞台灣的意圖。

政治大學創新國際學院副教授兼國際律師張佳康說：「單是這樣（加入國際刑事法院）可能嚇阻不了犯台決定……但在中國欲確立全球領導地位之際，這是他們必須要做的重要盤算。」

美國西東大學法學院（Seton Hall law school）教授海菲茲（Jonathan Hafetz）說，他不認為光靠加入國際刑事法院就能產生強大嚇阻效果，但或許能造成「另一更大地緣政治格局的維度，迫使中國必須面對」。

台灣司法界、政府和法界人士陸續討論過加入國際刑事法院的提議。

台灣加入國際刑事法院的其中一條途徑是簽署羅馬規約。羅馬規約雖不屬聯合國的條約，但國際刑事法院成員資格是由聯合國秘書長負責，對台灣而言是一項不確定因素。

另一條路是台灣的總統可逕自宣布「接受國際刑事法院就台灣領土議題的管轄」。只有烏克蘭和巴勒斯坦以這種方式加入國際刑事法院，巴勒斯坦後來也簽署羅馬規約。

法律專家說，國際刑事法院要如何回應一個地位未定國家的訴求也是未知數；台灣目前並非聯合國成員，目前也僅有13個邦交國。

張佳康說：「我認為（拒絕台灣）這對國際刑事法院來說極具風險，因為這等於對台灣的國家地位問題表明態度，從而將台灣整體排除在國際刑事司法管轄外。」

中國也不是國際刑事法院成員，可以預見日後有關攻擊行為的任何調查都難獲中國配合，但這無礙國際刑事法院的全球影響力。

海菲茲說：「我認為中國可能會盡力凸顯國際刑事司法的選擇性作為、批評國際刑事法院淪為西方的工具且標準不一，藉此削弱國際刑事法院任何行動的正當性。」

《衛報》指出台灣將於明（2024）年1月13日舉行總統大選，不大可能就這項提案採取立即行動，但據他們了解，台灣政府高層正在討論此事。

中央研究院法律學研究所研究員廖福特說，這當中涉及國內和國際政治考量，「我們必須先有國內共識……我認為在宣布之前，必須與國際刑事法院和幾個成員國做些政治溝通，以瞭解他們的想法……我會說歐洲國家在此議題上將發揮重要作用。他們不想看到另一個烏克蘭」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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