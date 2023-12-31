評總統候選人電視辯論會，學者：3人表現在預期之內，各自營造穩健、硬漢及政治新選擇形象
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台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致說，整體而言，3人表現都在意料之中，可惜選戰進入最後關鍵時刻，侯友宜與柯文哲在國家政策論述都稍顯不足；侯友宜提出廢死議題雖然凸顯其硬漢人設，但畢竟涉及嚴謹法律程序與人權議題，看起來沒有成功加分。
（中央社）總統候選人電視辯論會落幕，學者分析，3位候選人表現都在預期內，也各自營造穩健、硬漢以及政治新選擇的形象；學者也認為，國民黨總統候選人侯友宜試圖在辯論中排除柯文哲，營造棄保氛圍。
2024大選唯一一場總統候選人電視辯論會昨（30）日下午2時在《公視》登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段5家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。
3位候選人辯論策略及形象部分，成功大學政治系教授王宏仁認為，賴清德、柯文哲敘述流暢，各有風格，柯文哲善於簡化問題，用白話文承諾未來執政願景；賴清德整體論述、答題較穩健謹慎，表現稍微綁手綁腳，但對於憲法與兩岸議題等具挑戰性的題目，都有到位的回應；侯友宜則是在論述能力、邏輯清晰度及回應質疑部分相較顯弱。
台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致則說，賴清德從申論、答題、結論都扣緊國家發展願景做鋪陳，就是要凸顯沉穩及準備好了的形象；侯友宜強調執行力、魄力、能力，搭配其警政經驗，塑造硬漢樣貌；柯文哲火力集中在抨擊侯友宜、賴清德，藉以打造跳脫藍綠、政治新選擇的形象。
吳瑟致表示，相較於賴清德節奏跟論述非常穩健，侯友宜可能因為民調仍居落後，所以積極攻擊民進黨與賴清德，與此同時對柯文哲採懷柔策略，避免提問或質疑柯文哲，在選前2週試圖排除柯文哲，刻意營造棄保氛圍。
吳瑟致說，整體而言，3人表現都在意料之中，可惜選戰進入最後關鍵時刻，侯友宜與柯文哲在國家政策論述都稍顯不足；侯友宜提出廢死議題雖然凸顯其硬漢人設，但畢竟涉及嚴謹法律程序與人權議題，看起來沒有成功加分。
昨日辯論會3方也在兩岸議題、中華民國憲法上多次交鋒。王宏仁說，柯文哲與侯友宜兩岸政策較為接近，但2人策略都無法解決兩岸問題，柯文哲說兩岸可以交流的就先做，這與執政黨的現狀無異。
談到台獨，王宏仁指出，其實各黨都說台灣是主權獨立的國家，應該不會有人否認台灣主權，但台獨卻被污名化，各政黨應理性討論，民進黨也有責任釐清。
媒體提問時，問及各候選人是否認同中華民國憲法，王宏仁則說，相較柯文哲、侯友宜，這題過去民進黨論述不多，對賴清德來說應該較難回應，不過賴清德透過區分處理，強調不是承認憲法就能解決兩岸問題，抓緊了基調。
至於侯友宜拋出內閣制、柯文哲盼增加小黨生存空間，王宏仁則認為，台灣現行的半總統制則有其歷史背景，主要是為了凝聚共識、推動國政，且內閣制在其他國家仍是會出現多黨鬥爭、癱瘓國政的情形，過去前總統陳水扁也曾推動全民政府，實行並不順利，所謂內閣制說法，恐成在野黨的幻想。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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