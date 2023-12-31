俄狂轟烏克蘭，澤倫斯基：至少39人死亡；俄邊境城市遇襲14死108傷，聯合國安理會召開會議

俄羅斯狂轟烏克蘭，澤倫斯基：至少39人死亡

（中央社）俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）30日表示，這波攻擊已造成至少39人遭殺害，逾百人受傷。

澤倫斯基指出，目前仍在處理俄羅斯29日襲擊造成的損害，「總計159人在這起恐怖攻擊中受傷，很不幸地，截至目前，其中39人喪命」。

俄羅斯29日出動無人機且發射飛彈攻擊烏克蘭各地，這是俄烏戰爭開打以來，最嚴重的襲擊行動之一。

另外，俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫30日表示，烏克蘭砲擊俄羅斯城市貝爾哥羅德，導致2名兒童死亡。貝爾哥羅德距烏克蘭邊境約30公里。

葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示：「烏克蘭武裝部隊砲擊貝爾哥羅德市中心。根據初步消息，有兩名兒童死亡和受傷。」

俄邊境城市貝爾哥羅德遇襲14死108傷，聯合國安理會召開會議

（中央社）俄羅斯駐聯合國代表團宣布，聯合國安全理事會30日將應俄方要求召開會議，以討論烏克蘭對俄國西部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）發動的致命攻擊。

俄國代表團在社群媒體發文稱，「今天……紐約時間下午4時（格林威治標準時間21時），應俄羅斯要求，聯合國安理會將就貝爾哥羅德攻擊事件召開會議。」

此外，3名不願透露姓名的安理會成員國代表也向《法新社》證實了這場會議。

俄羅斯指控烏克蘭利用飛彈和火箭攻擊貝爾哥羅德市，造成至少14人死亡。莫斯科還警告，這次攻擊必然會「招致懲罰」。

俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）稍早表示，「根據最新資訊，貝爾哥羅德有12名成年人和2名孩童喪命，另有108人受傷，其中包括15名孩童。」

貝爾哥羅德距離烏克蘭邊境約30公里。莫斯科過去也曾多次宣稱基輔軍隊對當地進行「無差別砲轟」。

社群媒體上未經證實的影片顯示，貝爾哥羅德的主要街道上碎片四散，被燒毀的汽車冒出滾滾濃煙；另一則行車記錄器影片還可聽到巨大爆炸聲。

根據俄方說法，本次攻擊行動使用了2枚「赤楊樹」（Vilkha）飛彈，以及捷克製造的火箭。

《法新社》稱，這是莫斯科2022年2月全面入侵烏國以來，針對俄國領土最致命的攻擊事件之一。

英防相：殘暴空襲無助普亭反轉侵烏失敗恥辱

（中央社）俄羅斯29日對烏克蘭發動去（2022）年2月全面侵烏以來最大規模空襲。英國國防大臣夏普斯說，俄羅斯總統普亭原期待3天拿下烏克蘭，如今戰事即將進入第3個年度，這對普亭而言是奇恥大辱。

夏普斯（Grant Shapps）指出，普亭（Vladimir Putin）因此不顧一切對烏克蘭發動殘暴空襲、企圖重拾贏戰動能，但這只會是徒勞無功。

夏普斯是29日在英國國防部宣布對烏增援約200枚防空飛彈時作以上表示。英國國防部指出，已啟動這些飛彈的運送作業，它們將用於補給英國去年援贈烏克蘭的防空系統。

烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）說，俄軍近日發動的空襲是去年2月戰爭全面爆發以來規模最大的一次。武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）指出，俄方攻擊目標包括民生基礎建設，以及工業和軍用設施。根據烏克蘭空軍的資訊，烏方擊落俄軍87枚巡弋飛彈、27架無人機，命中率約72%。

俄軍的空襲涵蓋烏克蘭中部的基輔（Kyiv）、西部的利維夫（Lviv）、南部的敖德薩（Odesa）、東部的哈爾科夫（Kharkiv）等大城。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，這樣的廣泛攻擊顯示普亭為了消滅自由民主，可以不擇手段；英國不會讓普亭得勝，必須持續支援烏克蘭，無論需要多久。

俄羅斯對烏空襲疑似波及北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭。波蘭武裝部隊參謀總部表示，有一枚俄羅斯飛彈進入波蘭領空。俄方否認相關說法。波蘭外交部已召見俄羅斯駐波代辦。

英國國防部表示，即將運抵的約200枚先進短程防空飛彈將用於補給去年援烏、由英國研發的新防空系統。這些飛彈由在英國設立分支的飛彈系統供應商、歐洲跨國集團MBDA於英國生產，原來的設計是「空對空」飛彈，供F-35、「颱風」（Typhoon）等戰機使用。

去年夏天，為軍援烏克蘭，英國國防部與MBDA合作開發新系統，讓這款「空對空」飛彈首次可用於「地對空」打擊和防禦。短短4個月內，英國不僅成功研發、生產、驗測，更在英國境內訓練烏克蘭人員操作新系統，並在去年末將其運交烏克蘭。

英國國防部指出，計畫成果彰顯英國的工程專業與創造力、國防部的靈活行動力，以及產業界迅速有效以低成本解決方案回應前線緊急需求的能力。經實戰驗證，面對俄軍部分攻擊，新系統命中率高達90%。

夏普斯說，普亭正考驗烏克蘭的防衛能力和西方的決心。烏克蘭成功重創俄羅斯黑海艦隊戰力，證明其贏戰能力，而英國新一波軍援方案向各界傳達無可辯駁的訊息：面對俄羅斯的凶殘野蠻行徑，英國依然堅定支持烏克蘭。

英國在2023至2024財政年度已編列23億英鎊（約新台幣900億英鎊）軍援烏克蘭，該財政年度將在2024年4月初結束。目前英國政府尚未宣布下一個財政年度軍援烏克蘭的預算。

在軍援烏克蘭方面，英國持續扮演領導角色，包括率先供應飛彈、攻擊型無人機等長程精準打擊武器。烏克蘭近日摧毀俄軍大型登陸艦「新切爾卡斯克」（Novocherkassk）、打擊俄羅斯黑海艦隊相關設施裝備，使用的即為英國援贈的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範