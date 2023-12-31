實支實付醫療險搶買效應：保誠、台壽等4業者停售，金管會澄清多數業者仍有銷售，病友團體籲提配套
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針對金管會研擬改革，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿29日接受媒體電訪指出，重點在於未來新的保單條件怎麼設定，是否真能實質補償有自費醫療需求的族群；若還是現在的給付條件，只是限縮不能重複投保規範，實際上病人權益會被限縮。
實支實付醫療險搶買效應：保誠台壽等4業者停售、中壽改限正本
（中央社）金管會研擬改革實支實付醫療險，掀起搶買潮。繼保誠人壽28日停售後，台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽29日也宣布昨（30）日起停止銷售實支實付附約商品，累計4業者停售，中國人壽昨日起改為只接受正本申請。
金管會研擬改革實支實付醫療險，原先市面上還接受副本理賠的7家壽險公司，包括台灣人壽、中國人壽（2024年元旦更名為凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽及保誠人壽。保誠人壽28日開首槍宣布停賣，其餘壽險公司也評估跟進停售或收緊投保政策。
台灣人壽29日表示，考量既有實支實付商品規劃調整為正本理賠，並為避免對保戶有不當銷售情形，決定目前銷售的副本理賠商品將在12月30日停售，包含台灣人壽實實在在住院醫療健康保險附約、台灣人壽祝安心自負額住院醫療健康保險附約、台灣人壽龍好意實支實付型傷害醫療保險附約等3張商品。
全球人壽29日也宣布，實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。
遠雄人壽原預計2024年起限縮實支實付醫療險投保政策至多接受第2家，不過29日最新決議，在12月30日停售遠雄人壽永康富醫療健康保險附約。
中國人壽29日表示，為回歸實支實付商品損害填補精神，自12月30日起，投保中國人壽實支實付醫療險商品，包含中國人壽金康泰住院醫療限額給付健康保險附約、中國人壽好康泰住院醫療限額給付健康保險附約等，與同業實支實付醫療險商品合計以1家及1張為限，也就是說，僅受理第1張實支實付險、正本申請，不再受理副本申請。
另外，12月30日起，投保「中國人壽傷害醫療保險給付附加條款」，與同業實支實付傷害醫療險商品合計以1家及1張為限，持有中壽以外公司實支實付傷害醫療險者，將不受理投保。
台新人壽表示，商品目前仍可接受副本理賠，目前暫未研擬下架計劃，未來將依主管機關實支實付醫療險改革方向實施細節，進行商品設計。
台新人壽也提到，將持續評估關注民眾保障需求與社會現況，以因應並即時調整，提供適切的保險保障。
金管會擬改革實支實付醫療險，病友團體籲提配套
（中央社）金管會將改革實支實付醫療險，掀起搶買潮。病友團體29日說，「沒人想靠生病賺錢」，未來若還是現在給付條件，只是限縮不能重複投保規範，實際上病人權益會被限縮。
國內實支實付醫療險開放副本理賠，先前不少民眾投保多張、一口氣請領理賠，所得理賠金額遠超過實際醫療支出，出現靠保單賺錢亂象。金管會研擬改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應。
目前市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，保誠人壽28日已率先停售，台灣人壽也緊急通知相關通路，因應公司風險控管，3張實支實付型商品，最後要保日期為12月29日，預計30日起停售。
針對金管會研擬改革，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿29日接受媒體電訪指出，重點在於未來新的保單條件怎麼設定，是否真能實質補償有自費醫療需求的族群；若還是現在的給付條件，只是限縮不能重複投保規範，實際上病人權益會被限縮。
劉桓睿說，過去實支實付之所以有爭議，問題在於明明有實際醫療行為產生，但理賠條件又設下要健保住院才給付的門檻，衍生出為了申請保險而要求醫生開立不必要健保住院的狀況，「是保險業者先改規則才發生的爭議」。
隨醫療科技進步，許多新藥問世，但價格高昂不是人人都負擔得起。劉桓睿表示，有些單一保單的保額不足以支應所有費用，可能要2到3張保單，甚至搭配重大傷病險、防癌險等綜合負擔。
他重申，商業保險要補的應該是健保未支付部分，如自費醫療、高昂用藥、自費醫材等，才符合損害賠償或風險分攤精神；這次爭議還是在實支實付能不能重複投保，希望金管會與衛福部協調出符合醫療現況的條件。
台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠強調，「沒有人想靠生病賺錢」，況且對於已罹重大疾病、罹癌病人，早就不能再買新保單，新制只會影響現在健康的人未來購買保單的選擇與權益。
她認為金管會還沒有配套就放消息，「只是製造恐慌」，且這種限制只想到保險公司，卻沒有幫病人設想藉由保險在未來生病時有所保障，現在很多癌友卡在過去保單規定必須「住院」才能給付，金管會沒有優先去檢討，反是檢討實支實付，非常可惜。
實支實付險搶購潮，金管會：業者仍有銷售並非買不到
（中央社）實支實付醫療保險商品掀停售潮，引發民眾搶購。金管會昨日特地發布新聞稿澄清，指出多數保險公司仍有銷售實支實付醫療保險商品，並非買不到。
金管會研擬改革實支實付醫療險，掀起搶買潮。繼保誠人壽28日停售後，台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽29日也宣布30日起停止銷售實支實付附約商品。
金管會昨日發布新聞稿表示，實支實付醫療保險商品的主要功能，是就保戶發生保單條款約定保險事故所致的實際醫療費用支出，提供費用補償，因此應適用保險損害填補原則，金管會並未禁止保險公司銷售實支實付醫療保險。
金管會指出，近日部分保險公司宣布停止受理或停止銷售醫療保險商品，均為接受醫療收據副本理賠的實支實付醫療保險商品，民眾如果未曾投保或有增額需求，目前市面上仍有相關實支實付醫療保險商品可供民眾選擇，並非買不到。
除了實支實付醫療保險，金管會也說，尚有日額型醫療保險、重大疾病保險、特定傷病保險、癌症保險等其他支應民眾就醫需求的保險商品可供選擇。
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
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民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
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桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
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