1年制義務役2024元旦上路：訓練課程為何？待遇是否提高？12大實務問答一次看

（中央社）總統蔡英文為強化國防戰力，於2022年12月宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，義務役期由原本4個月恢復為1年，徵集2005年1月1日以後出生役男，訓練的質與量將大幅提升，《中央社》帶你一次了解改革內容與疑問。

Q1：為什麼要恢復1年義務役？

A：1年期義務役調整，是統整考量全球戰略態勢變化、區域安全衝突升高、全民國防實務需要及人口結構改變等因素，並參酌先進國家實戰經驗後，周延規劃的興革政策，目的就是全面提升部隊戰力、嚇阻敵人發動戰爭。

Q2：2024年預計徵集多少人、首梯何時入營？

A：2024年預計徵集9127名役男，首梯役男定2024年1月25日，分別在新竹關西（206旅）、台中成功嶺（302旅）、台南官田營區（203旅）入營，由於新訓期間橫跨農曆春節，役男可返家休假。

Q3：1年義務役訓練課程特色是什麼？

A：入伍訓（新訓）從原5週增加至8週，共分4階段，且步槍實彈射擊總發數從過往86發、倍增至160發。

第1階段「軍人核心價值」：法紀愛國教育、健康管理、運動科學等。

第2階段「基礎訓練」：步槍基礎射擊、基礎戰鬥教練、戰傷救護與自救互救。

第3階段「進階暨組合訓練」：步槍進階射擊（快速反應、基礎夜間射擊）、組合戰鬥教練、手榴彈實彈投擲。

第4階段「期末鑑測」：體能戰技、步槍鑑定射擊、綜合戰鬥教練（戰術行軍、野外宿營、震撼教育、戰傷救護）

部隊訓（下部隊）增加至44週，且全役期實彈射擊總發數不低於800發。「駐地訓練」18週、「專精訓練」7週、「基地訓練」13週、「聯合演訓」6週；部分役男在下部隊後，有機會學習紅隼火箭彈，刺針、標槍飛彈及無人機等裝備使用。

Q4：下部隊會分發到哪些單位？

A：人員分發單位包括陸軍（步兵旅、步兵營連）、海軍（戒護排、新訓旅）、空軍（戒護排）、資通電軍（戒護排）、憲兵（憲兵營）、政戰局（心戰大隊）、軍醫局（衛訓中心）。

戒護排為守備海空軍、資通電軍高山站台（雷達站）及儎台武器等重要設施。

此外，役男可依所學的專長與證照，參加部隊專業遴選，延續民間專業職能，相關專長需求共13類、139項，包括資訊、機電、工程、通用、醫勤、駕駛、航空、化學、車修、土木、航海、商學、餐飲。

Q5：是否分發到外島？

A：根據國防部2023年9月4日的新聞稿指出，完成入伍訓後，以分發本島、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；至於外離島人員的補充，依役男具備中、高專長，或戶籍設於外離島，及志願選填分發為主。

Q6：待遇是否提高？

A：二兵為2萬320元（薪額1萬130元、專業加給1萬190元）、一兵為2萬2040元（薪額1萬910元、專業加給1萬1130元）、下士為2萬6450元（須受士官訓，薪額1萬2470元、專業加給1萬3980元）、少尉為3萬5560元（須考取預官，薪額2萬1200元、專業加給1萬4360元）

專業加給為下部隊後才能領取，因此官兵若新訓不合格、未取得「結訓專長證書」，以二兵為例，即使下部隊仍無法領取1萬190元專業加給，僅領取1萬130元薪額（本薪），且不能放榮譽假。

Q7：是否能考取預官、預士？

A：預估2027年的1年制役男人數，將與4個月軍事訓練役男呈黃金交叉，為因應兵役人數增加，國防部規劃當年度開始恢復預官、預士考選。

Q8：1年義務役男在戰時所扮演角色？

A：國防體系區分「主戰部隊」（志願役為主）、「守備部隊」（義務役為主）、「民防系統」、「後備部隊」。

守備部隊負責國土守備、支援作戰、重要軍事與民間設施及協力民防等工作，並由志願役擔任領導及訓練幹部。

Q9：當兵會不會浪費時間？

A：不會。過去常說當兵就是除草、刷油漆，起因是軍隊跟警察一樣，都屬於擁有槍械的「紀律部隊」，若人員空閒時間多，加上處於封閉環境，容易胡思亂想引發爭端，因此內部管理必須經常有事情做。

另外，當兵可以磨練人際相處能力，認識結交更多台灣不同地區的各類新朋友，有助於退伍後、進一步累積職場人脈，並更容易融入職場團體生活。

Q10：能否與同屆不用服役的同學一起出社會而不被兵役耽誤？

A：教育部與國防部已擬定義務役「3+1」方案，協助役男於3年讀完大學、1年服兵役，役男就學時的應修學分會在3年內的學期與寒暑假修畢。

Q11：軍訓課可以折抵役期嗎？

A：根據教育部《全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役役期與軍事訓練期間實施辦法》規範，役男得折抵役期（1年制義務役），不得逾30日；而高中或五專前3年軍訓課共計56小時，至多得折減役期7日；大學、2年制專科學校、五專後2年或相當層級進修學校課程，至多得折減役期22日。

Q12：新訓需要先準備什麼？

A：新訓第1天，會先填寫資料、領取公發服裝，部隊幹部亦會帶新兵前往營站，因此可評估休假回家的往返車資，再加上1000元現金做準備，以購買牙膏、牙刷等基本用品。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範