跨年夜濕冷低溫下探17度、各地降雨機率高，國健署提醒4招預防心血管疾病

各地降雨機率高，跨年夜濕冷低溫下探17度

（中央社）中央氣象署今（31）日表示，東北季風增強，加上華南雲雨區東移，各地水氣仍多，東半部及中部以北地區有局部短暫降雨，南部多雲偶有零星飄雨。入夜後冷空氣強度明顯增強，各地溫度逐漸下滑，預估跨年夜當時溫度各地在17、18度附近。

氣象署網站發布訊息指出，溫度方面，清晨各地溫度攝氏16到19度，水氣偏多配合冷空氣，北台灣白天溫度回升不明顯，預估在20到22度左右，整天偏冷，其他地區仍有23到25度的高溫，較為舒適溫暖。入夜後冷空氣強度明顯增強，各地溫度逐漸下滑，預估跨年夜當時溫度各地在17、18度附近，請做好保暖的措施。

東北風增強，今日下午起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，晚起桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風增強，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達124微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，南部地區位在下風處，污染物易累積；中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。

東北季風挾境外污染物，跨年連假各地留意空氣品質

（中央社）環境部表示，今日東北季風增強，挾帶境外污染物南下影響台灣，跨年及連假期間須留意短時間濃度可能易上升；預測今日北部、雲嘉南、高屏等空氣品質亮橘燈，金馬地區可能達紅色警示等級。

根據環境部空氣品質監測網，今日截至上午10時，共16個測站空氣品質達橘色提醒等級，集中在中南部及金馬地區，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部表示，今日東北季風增強，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達176微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，南部地區位在下風處，污染物易累積。

環境部指出，今日中部、宜蘭、花東及澎湖空氣品質為「普通」等級，中部短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

環境部表示，今、明（1/1）兩天東北季風增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣，跨年及連假期間各地有慶祝活動，須留意短時間濃度可能易上升。

明（2024）年1月2日東北季風減弱，西半部稍易累積污染物；3日至4日東北季風再增強，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積；5日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部稍易累積污染物。

跨年夜降溫，國健署提醒4招預防心血管疾病

（中央社）今晚跨年夜，氣象署預估入夜冷空氣明顯增強。國健署提醒，天氣冷要保暖熱身、記得補水但注意熱飲溫度、小心室內外進出環境溫差及泡溫泉注意時間，多管齊下預防心血管疾病。

中央氣象署表示，今日入夜後冷空氣強度明顯增強，各地溫度逐漸下滑，預估跨年夜當時溫度各地約攝氏17、18度，提醒民眾做好保暖措施。

衛生福利部國民健康署指出，天冷及溫差過大時，特別容易促發心血管疾病；根據世界衛生組織（WHO）資料，約8成的過早死亡其實可避免。為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，提醒民眾從衣、食、住、樂4方面「暖心」。

衣著方面，應穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，跨年出遊的民眾最外層可再添加具有防濕與防風功能的外套。

食的部分，年末聚餐多，飲食要均衡，避免大吃大喝；另建議隨身攜帶溫開水以便隨時補充，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，攝取食物的溫度不要超過65度。

更不要忽略室內溫度過低對身體的影響，即使在家也要備妥保暖衣物在隨手可拿到的地方；如使用瓦斯爐或熱水器則應注意通風，避免一氧化碳中毒。

天冷不少人會想泡溫泉，但泡溫泉應注意每次勿超過15分鐘、水溫勿超過40度。且建議最好在飲酒或吃大餐後，間隔2小時以上再泡，並結伴而行，以相互照應。

國健署指出，心血管疾病又被稱為「沉默殺手」，不少患者是在第一次發病後，才知道自己健康出了問題。而高血壓、高血糖、高血脂是心血管疾病3大危險因子，得到心臟疾病風險比較高，更需注意。

國健署提醒，一旦出現疑似胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀時，應迅速撥打119搶回寶貴生命。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範