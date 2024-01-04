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TNL+ 2024/01/04,
國際

2024國際局勢三大看點分析：美國的投票箱、中國的資本市場、俄烏跟以哈離談判桌還有多遠？

2024國際局勢三大看點分析：美國的投票箱、中國的資本市場、俄烏跟以哈離談判桌還有多遠？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

習近平不知道是否已經有所覺悟：即使權力再大，也不代表自己真的能呼風喚雨。一方面，資本市場有其運作的邏輯，並非政治領導人可以一手干預，但另一方面，當領導人看來無力有效解決經濟困境時，資本市場又會更缺乏信心，讓經濟問題更為嚴重。

新的一年開始，世界局勢可能有哪些新的變化呢？有一些問題在2024年勢必會浮上檯面，雖然我們沒有水晶球，無法準確預測這些問題的答案，但至少可以先密切注意相關的線索。

而這就將是本篇文章的重點，針對世界上人們最關注的三大發展，這篇文章不僅會介紹當前的狀況，更要強調需要注意的線索有哪些。

美國總統大選：民主黨能如何讓選民熱起來？

一切國際局勢的討論都繞不開美國總統大選，即使投票是11月的事，就職典禮更是2025年才會舉行，但美國政治將徹底進入選戰模式。

按照目前的態勢，除非現任總統拜登（Joe Biden）的健康出現明顯問題，或是有其他重大意外，否則百分之百篤定將代表民主黨競選連任。至於共和黨方面，除非前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的支持率有奇蹟似地成長，否則共和黨幾乎必然將提名川普（Donald Trump）參選。

美國總統選舉採取世界獨有的選舉人團制，意味著選戰結果並非取決於全國總票數，而是取決於數個關鍵州由誰拿下。不少台灣媒體正確報導拜登目前在數個關鍵州民調低於川普——拜登在2020年拿下曾亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達和賓州，是他勝選的關鍵，但他目前在這五州的民調通通落後。不過，一年期間能發生太多事情，這並不代表拜登真的敗象已露，目前的支持率差距毋需過度解讀。

但從民調中確實可以讀出一個關鍵資訊：與他2020年勝選時的選民組合相比，「年輕票」將是拜登是否能夠勝選的關鍵。2020年，全國年輕人也有約六成支持拜登。最遲從2008年起，民主黨在年輕票中理論上都已經應該要有絕對的優勢；而2022年期中選舉出口民調也確實顯示，在幾個關鍵州，民主黨籍候選人年輕人支持率都高達六成甚至七成。

但放眼年底的選舉，目前多份民調卻顯示，目前年輕票竟是五五波，顯示年輕選民對拜登的支持並不夠強大，是本次選舉的一大隱憂。不過，這個趨勢並不代表年輕人的價值觀轉向保守，而是許多年輕選民目前對民主黨、對拜登缺乏熱情所致——事實上，2022年的民調也有一樣的狀況，而在那一年，隨著選舉靠近，許多年輕選民最後還是終於歸隊投票。

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