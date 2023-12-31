1年義務役將上路，國防部：每梯接訓能量達1.2萬人，專家：盼補足訓練場師資能量

1年義務役將上路，國軍：每梯接訓能量達1萬2000人

（中央社）1年制義務役明日（2024/1/1）上路，國防部今（12/31）日說明，已完成36處營舍整修，每梯最大接訓總量可達1萬2000人，除提升生活品質，亦可滿足住用需求；同時，包括新訓使用的服裝、頭盔、戰鬥個裝等均已完成籌補。

為強化戰力，1年制義務役將於明（2024）年1月1日正式上路，國防部上午發布新聞稿說明各項整備工作。

國防部指出，國軍2024年兵員配賦計畫已奉行政院核定，各軍種均有配賦員額，國防部依役政單位推估每月義務役男人數，完成入伍訓練梯次規劃，並配合役政作業期程保持滾動調整。

有關住用營舍分配，國防部指出，已按期程完成36處營舍整修，每梯最大接訓總量可達1萬2000人，除提升官兵生活品質，亦可滿足官兵住用需求；另包括新兵訓練階段的野戰服裝等經理品，及分發部隊後使用之防護頭盔、戰鬥個裝等，亦均已完成籌補。

針對訓練規劃，國防部說明，自2024年起，志願役或義務役的入伍訓練（新兵訓練），均以新制8週課表執行，並新增「戰傷救護、城鎮戰、民防任務、災害防救及實戰化射擊與新式武器裝備操作」等訓項，以因應現代化戰爭需要，國防部已於今年9月辦理全軍接訓示範，統一訓練作法。

國防部強調，「強化全民國防兵力結構調整方案」的規劃與落實，對國家安全影響甚鉅。國防部1年來均按照工作節點，縝密管制推動執行。針對有媒體以「1年期兵役倉促上路」為標題報導，國防部籲請部分媒體善盡社會責任，勿以不實內容誤導視聽，傷害全民共衛家園的努力與付出。

另外，有媒體報導「軍方調查役男隱私，役政人員婉拒」一事。

國防部回應，為使1年義務役政策及工作執行順遂，國防部援引教召作法，在每梯次役男入營服役前1個月，先期掌握基本資料，使新訓單位完成個人經理裝備及人員管理規劃，藉由專業輔導機制、醫療照護、法紀教育、專長分類、家屬聯繫及葷素食提供等作為，協助適應部隊生活，順利完成入伍訓練，安心於部隊服役。

國防部指出，經協同役政單位，已就資料內容及獲取時間達成共識，期協助新訓單位，完成役男接訓整備。

專家：役期延長有助戰力提升，盼補足訓練場師資能量

（中央社）1年制義務役明年1月1日恢復，專家學者認為，役期延長絕對有助提升防衛戰力，但未來義務役男將逐年增加至每年約5萬4000名，軍方是否具備足夠的訓練裝備、場地，以及充足軍士官基層幹部，將是重中之重。

為強化國防戰力，國防部明年1月恢復徵集1年制義務役男，全年度徵集9127名役男，首梯明年1月25日分別在新竹關西、台中成功嶺與台南官田營區入營，接受8週入伍訓練，接續再下部隊進行44週部隊訓練。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴《中央社》記者，目前國軍已大致上做好軟硬體建置，相信首梯1年制義務役男會感受到相關訓練、課程與環境，都跟以往不一樣；不過，鑑於導入新的訓練方式，國軍也應對相關訓練措施進行滾動式調整。

「義務役要成功，新訓幹部是重中之重」，蘇紫雲指出，相較野戰部隊，新訓單位志願役幹部更很辛苦，幾乎全天候陪伴在新兵身旁，並擔負義務役男「由民轉軍」的調適過程；因此他主張，應調整新訓幹部薪資或加給。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，成功嶺等新訓單位的功用，是將義務役男「由民轉軍」，並使其成為一名合格的步槍兵；但士兵陸續下部隊後，將開始考驗部隊能量，除訓練裝備、場地是否足夠外，包括軍士官在內的基層幹部是否充足，亦是重點。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，義務役役期延長對提升防衛戰力絕對有幫助，但軍方能否在役期延長後，替未來將逐年增加至每年約5萬4000名的義務役男，提供良好訓練與服役內容，令人憂心。

揭仲分析，以對形成步兵營核心戰力、為期13週的基地訓練為例，在台灣可實施大型野戰訓練的基地，僅新竹湖口、台南白河，由志願士兵組成的聯兵營，尚且很難每年進訓的情況下，義務役士兵的步兵營基地訓練，恐怕絕大多數只能在駐地附近的野外「將就」實施，最後階段才進入基地進行相關的測驗。

揭仲認為，義務役士兵的「基地訓練」，可能會因為沒有符合標準的場地，以致「名不符實」，成為「移地版」駐地訓練，甚至退化成在駐地附近，反覆從事單調的訓練與勤務，這不僅對戰力提升幫助有限，也可能引發役男怨懟。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範