1年義務役將上路，國防部：每梯接訓能量達1.2萬人，專家：盼補足訓練場師資能量
我們想讓你知道的是
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，成功嶺等新訓單位的功用，是將義務役男「由民轉軍」，並使其成為一名合格的步槍兵；但士兵陸續下部隊後，將開始考驗部隊能量，除訓練裝備、場地是否足夠外，包括軍士官在內的基層幹部是否充足，亦是重點。
1年義務役將上路，國軍：每梯接訓能量達1萬2000人
（中央社）1年制義務役明日（2024/1/1）上路，國防部今（12/31）日說明，已完成36處營舍整修，每梯最大接訓總量可達1萬2000人，除提升生活品質，亦可滿足住用需求；同時，包括新訓使用的服裝、頭盔、戰鬥個裝等均已完成籌補。
為強化戰力，1年制義務役將於明（2024）年1月1日正式上路，國防部上午發布新聞稿說明各項整備工作。
國防部指出，國軍2024年兵員配賦計畫已奉行政院核定，各軍種均有配賦員額，國防部依役政單位推估每月義務役男人數，完成入伍訓練梯次規劃，並配合役政作業期程保持滾動調整。
有關住用營舍分配，國防部指出，已按期程完成36處營舍整修，每梯最大接訓總量可達1萬2000人，除提升官兵生活品質，亦可滿足官兵住用需求；另包括新兵訓練階段的野戰服裝等經理品，及分發部隊後使用之防護頭盔、戰鬥個裝等，亦均已完成籌補。
針對訓練規劃，國防部說明，自2024年起，志願役或義務役的入伍訓練（新兵訓練），均以新制8週課表執行，並新增「戰傷救護、城鎮戰、民防任務、災害防救及實戰化射擊與新式武器裝備操作」等訓項，以因應現代化戰爭需要，國防部已於今年9月辦理全軍接訓示範，統一訓練作法。
國防部強調，「強化全民國防兵力結構調整方案」的規劃與落實，對國家安全影響甚鉅。國防部1年來均按照工作節點，縝密管制推動執行。針對有媒體以「1年期兵役倉促上路」為標題報導，國防部籲請部分媒體善盡社會責任，勿以不實內容誤導視聽，傷害全民共衛家園的努力與付出。
另外，有媒體報導「軍方調查役男隱私，役政人員婉拒」一事。
國防部回應，為使1年義務役政策及工作執行順遂，國防部援引教召作法，在每梯次役男入營服役前1個月，先期掌握基本資料，使新訓單位完成個人經理裝備及人員管理規劃，藉由專業輔導機制、醫療照護、法紀教育、專長分類、家屬聯繫及葷素食提供等作為，協助適應部隊生活，順利完成入伍訓練，安心於部隊服役。
國防部指出，經協同役政單位，已就資料內容及獲取時間達成共識，期協助新訓單位，完成役男接訓整備。
專家：役期延長有助戰力提升，盼補足訓練場師資能量
（中央社）1年制義務役明年1月1日恢復，專家學者認為，役期延長絕對有助提升防衛戰力，但未來義務役男將逐年增加至每年約5萬4000名，軍方是否具備足夠的訓練裝備、場地，以及充足軍士官基層幹部，將是重中之重。
為強化國防戰力，國防部明年1月恢復徵集1年制義務役男，全年度徵集9127名役男，首梯明年1月25日分別在新竹關西、台中成功嶺與台南官田營區入營，接受8週入伍訓練，接續再下部隊進行44週部隊訓練。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴《中央社》記者，目前國軍已大致上做好軟硬體建置，相信首梯1年制義務役男會感受到相關訓練、課程與環境，都跟以往不一樣；不過，鑑於導入新的訓練方式，國軍也應對相關訓練措施進行滾動式調整。
「義務役要成功，新訓幹部是重中之重」，蘇紫雲指出，相較野戰部隊，新訓單位志願役幹部更很辛苦，幾乎全天候陪伴在新兵身旁，並擔負義務役男「由民轉軍」的調適過程；因此他主張，應調整新訓幹部薪資或加給。
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，成功嶺等新訓單位的功用，是將義務役男「由民轉軍」，並使其成為一名合格的步槍兵；但士兵陸續下部隊後，將開始考驗部隊能量，除訓練裝備、場地是否足夠外，包括軍士官在內的基層幹部是否充足，亦是重點。
國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，義務役役期延長對提升防衛戰力絕對有幫助，但軍方能否在役期延長後，替未來將逐年增加至每年約5萬4000名的義務役男，提供良好訓練與服役內容，令人憂心。
揭仲分析，以對形成步兵營核心戰力、為期13週的基地訓練為例，在台灣可實施大型野戰訓練的基地，僅新竹湖口、台南白河，由志願士兵組成的聯兵營，尚且很難每年進訓的情況下，義務役士兵的步兵營基地訓練，恐怕絕大多數只能在駐地附近的野外「將就」實施，最後階段才進入基地進行相關的測驗。
揭仲認為，義務役士兵的「基地訓練」，可能會因為沒有符合標準的場地，以致「名不符實」，成為「移地版」駐地訓練，甚至退化成在駐地附近，反覆從事單調的訓練與勤務，這不僅對戰力提升幫助有限，也可能引發役男怨懟。
新聞來源
延伸閱讀
- 1年制義務役2024元旦上路：訓練課程為何？待遇是否提高？12大實務問答一次看
- 義務役恐成主戰兵力？國防部澄清：主戰部隊編現逾8成，義務役分發守備為主
- 蔡政府追求以色列模式的義務役改革，結果卻顯得有些東施效顰
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。