2024元旦升旗典禮：正副總統將親發春聯、紅包袋各千份，總統府周邊三階段交管範圍與時間一次看

2024年元旦升旗典禮，正副總統親發春聯紅包袋各千份

（中央社）總統府28日表示，2024年總統府元旦升旗典禮將自上午4時30分起開放民眾進場，典禮預計於上午6時27分舉行，總統府當天開放參觀，總統、副總統將會在總統府敞廳發送龍年春聯及紅包袋各1000份，發完為止。

總統府晚間發布新聞稿表示，總統府明（2024）年1月1日上午9時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展及「Kemasi Maza立足台灣，連結南島特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南、北苑庭園。

總統府表示，2024年總統暨副總統龍年春聯及紅包袋，也將在元旦開放參觀時發送，數量有限，請有興趣索取的民眾把握機會。

總統府指出，參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

明年元旦升旗典禮將是總統蔡英文任內最後一次主持，總統府表示，元旦升旗典禮將自上午4時30分起開放民眾進場。5時起，凱達格蘭大道有由建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、無双樂團、福爾摩沙舞團、九天民俗技藝團及國際青年商會中華民國總會帶來精彩暖場表演；接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於上午6時27分舉行，歡迎民眾共同參與。

元旦升旗典禮預演，200童軍舉巨幅國旗象徵年輕活力

（中央社）2024年元旦升旗典禮30日進行總彩排，主題為「活力台灣 世代永續」，主辦單位國際青年商會中華民國總會，動員超過200名童軍團成員在凱道上舉起巨幅國旗，象徵年輕世代源源不絕活力，努力為台灣打造更美好、共融的未來。

2024年元旦總統府升旗典禮30日下午在凱道進行總彩排，國際青年商會中華民國總會在會後發布新聞稿表示，包括國防部聯合樂隊暨三軍儀隊、建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、FORMOSA CREW舞團、九天民俗技藝團等單位出席。

明年元旦總統府升旗典禮主題為「活力台灣 世代永續A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future」，國歌領唱團以「世代傳承」作為呼應，成員從8歲的小小青商，到青商70歲等，橫跨台灣數個世代。

其中青壯世代的代表，由台灣十大傑出青年領銜，涵蓋人權、文化、藝術、教育、經濟、社會服務等各種領域傑出人才，彰顯持續在台灣這塊土地努力投入，激勵彼此不斷進步。

青商會總會長林鼎鈞受訪時表示，自籌備期以來，青商總會可說是全員出動，務必將元旦升旗做到盡善盡美，展現屬於青年世代的行動力與決心。

林鼎鈞特別感謝共襄盛舉的青商好朋友們，包括贊助商、歷屆十大傑出青年領唱團、總會理監事與組務夥伴、參議會、特友會等；他指出，青年世代對社會的參與很重要，更感動的是看到世代間彼此共融合作，大家一起為台灣做出貢獻是件很棒的事情。

根據規劃，升旗典禮前的凱道演出安排，預計從凌晨5點開始，除熱情洋溢的建中樂旗隊與北一女中樂儀旗隊外，「女力台灣新時代」是由台灣「女神級」國樂團體－無雙樂團帶來組曲演出，演繹經典台灣流行名曲。

緊接著是「2024奧運 我們耀舞揚威」節目，由國際知名街舞團體FORMOSA CREW等10名台灣街舞高手領軍表演。青商總會表示，2024巴黎奧運首度納入霹靂舞項目，台灣將有機會在此項目爭奪獎牌，期待透過這支精心編排的舞蹈，一起為所有即將出征奧運的選手們打氣加油，為台灣再創佳績。

表演最高潮是「自信鼓舞青商攜手前行」節目，由九天民俗技藝團壓軸，與200名童軍團成員，在凱道上舉起11公尺巨幅國旗及青商會旗，與民眾共同迎接2024年元旦日出升旗。

青商總會表示，升旗典禮結束後，將發送2300個瓜瓜園限量版「元氣地瓜」與晨間廚房提供的飲用水，希望帶給早起參加升旗的民眾，一整年滿滿活力。

元旦總統府升旗典禮將實施三階段交管

根據台北市政府警察局新聞稿，元旦總統府升旗典禮將實施三階段交通管制，時間至2023年12月31日21時到2024年1月1日15時。

警方表示，第一階段自2023年12月31日21時至2024年1月1日4時30分，實施範圍包含博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍內之道路；重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制。期間管制行人與車輛，憑證入場。

第二階段自2024年1月1日4時至8時，實施範圍包括博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍內之道路。期間管制車輛通行。

第三階段自2024年元旦8時至15時，實施範圍為凱達格蘭大道、重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西、重慶南路及懷寧街、寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含）以北，期間範圍內之道路管制車輛通行，並視散場狀況彈性開放道路。

因應元旦升旗典禮活動需求，警方表示將公告貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。