學者估中國2024經濟成長率至少4.8％、上看5%也不意外，專家：明年將是振興關鍵年

中國2024年經濟成長率，學者估至少4.8%

（中央社）即將邁入新的一年，各種經濟數據預測也紛紛出籠。中國經濟學者預估，在出口修復、消費復甦等原因支持之下，明（2024）年經濟成長率至少4.8%，上看5%也並不意外。

今年中國經濟雖然逐步走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情陰影，然而消費復甦不如預期，加上房地產市場動盪帶來的衝擊，都對於今年的經濟情勢造成一定的影響，甚至可能影響到明年。

《每日經濟新聞》報導指出，中國經濟雖然面臨重重挑戰，恢復之路曲折，但已確立復甦方向。

報導引述平安證券首席經濟學家鍾正生分析，2024年中國經濟恢復發展的基礎會更好：外循環將會修復，內循環在「破與立」之間尋求平衡。出口、地產等拖累經濟的因素有望緩解，服務業消費與投資接棒成為新的增長引擎，「預計2024年中國的經濟成長率為4.8%」。

他並稱，若要實現5%左右的成長目標，需要鞏固民眾收入復甦趨勢，促進消費持續回溫。擴大服務消費、尋求商品消費的新成長點，不斷提升民眾消費傾向；另一方面，在基建、地產等傳統投資領域，發揮國有資本的引導作用，彌補民間投資趨緩造成的空缺，並且營造良好的投資環境，加強新興領域投資成長。

上海一名經濟學者匿名接受《中央社》訪問時提出了類似的觀察，他說「2024年中國經濟成長率至少4.8%，如果到達5%也並不意外」。

他分析，其中一個原因是相關的經濟、財政政策「出的慢了一些」，今年應該全部到位的政策將會延續到明年，加上明年還會有新的支持政策。可以預期，政策的刺激將從今年一路延續到明年。

另一方面，中國的經濟仰賴出口，由於終端市場的消費動能疲軟，因此今年全球的主要出口國都受到影響。然而需求衰退不太可能是長期性的，明年預計在歐美等地的需求面也會逐步修復，因此明年的貿易情形應該是會有明顯的恢復，「出口不振對於今年中國經濟來說或許是扯後腿，但是在全球市場復甦之下，明年至少不會扯後腿」。

日前《路透社》引述消息人士透露，在今年的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議明年經濟成長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成將明年目標設定在5%左右，與今年持平。

然而相較於中國學者的樂觀評估，國際機構則相對保守。國際信評機構標準普爾雖然預測中國2024年經濟成長率為4.6%，但也強調仍需端看房地產業的復甦與後續表現。

日本經濟新聞社和旗下金融資訊服務捷訊（QUICKCorp）的經濟學家推估，中國2024年實際經濟成長率約為4.6%，而且房地產行情低迷和消費停滯等情形將持續；世界銀行在14日發布的報告則預測，明年中國經濟將放緩，成長率4.5%。

中國經濟待復甦，專家：2024年為振興關鍵年

（中央社）中國COVID-19疫後經濟復甦乏力，分析指出，目前尚有內生動力不足、轉型升級受阻等問題，中國經濟成長率水準應在5%以上，明年將是關鍵一年，政策措施推動將決定可否重返應有水準。

中國國際經濟交流中心首席研究員、前國家發改委學術委員會秘書長張燕生於《澎湃新聞》31日專訪中作出上述表示。

張燕生表示，中國經濟目前有內生動力不足、轉型升級面臨阻力等困難，最重要的問題是內需不足。2024年必須綜合內需、外需考量施政，短期擴大需求的政策在投資，中期解決車市、房市、電子產品等大宗消費問題，長期執行改革防風險問題。

他強調，中國經濟目前仍在COVID-19疫後恢復期，中國經濟潛在成長水準應為5%以上，2024年將是中國經濟能否回到合理區間關鍵一年，政策措施可否推動明年經濟成長率在今年基期相對地較高情況下達5%左右，或為經濟成長率達5%奠定基礎。

他提到，中國經濟尚未完全擺脫疫情影響困境，全球性外部需求下降使得中國經濟復甦愈加艱難，推估至少到2028年，全球經濟成長率都將低於平均水準；另再加上地緣政治影響，中國對歐盟、美國、日本、韓國等國家出口減幅其實超過了外部需求萎縮所造成的衝擊。

「現在最重要的問題是內需不足，我覺得要對內需綜合施策」，張燕生指出，投資是重要項目，為了滿足人民對美好生活的需要，其實在城市更新、交通改善、教育、醫療、養老、住房等領域資源供應尚屬不足，公共服務仍有大量投資的空間，這可以催生內需。

張燕生認為在擴大消費部分必須先增加居民可支配收入、提高居民可支配收入在國內生產毛額（GDP）比重，這必須仰賴提高勞動生產率、提高總要素生產率等。

張燕生強調，短期擴大需求的政策主要還是投資，中期是真正解決車市、房市、電子產品等大宗消費問題，長期是解決改革防風險問題；發放消費券或其他短期刺激措施已錯過2020年、2021年較好的推出時間點，現在採用這種方式太晚了。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範