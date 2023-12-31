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2023/12/31,
國際

《金融時報》2024全球預測：台灣換總統不會引發中國攻擊、川普再戰白宮將鎩羽而歸、社群平台X將破產

《金融時報》2024全球預測：台灣換總統不會引發中國攻擊、川普再戰白宮將鎩羽而歸、社群平台X將破產
圖為2020年總統大選之資料照。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《金融時報》指出，馬斯克（Elon Musk）常以警告破產作為激勵的手段，他在特斯拉（Tesla）和SpaceX都曾這麼做，但這一次，隨著X的廣告陷入困境，創造新收入來源的嘗試也遭遇失敗，破產很有可能發生。

（中央社）英國《金融時報》30日發布2024年大預言，報社「水晶球團隊」預測，台灣換總統不會引發中國攻擊，川普再戰白宮則將鎩羽而歸。

台灣換總統會引發中國攻擊嗎？

不會。

《金融時報》表示，由於中國不斷擴大軍事演習，台灣內外許多人現在更擔心戰爭爆發。民進黨候選人賴清德與現任總統蔡英文背景截然不同，但賴清德已明確表示，他將遵循蔡英文謹慎的對中政策立場，讓北京沒有藉口進行攻擊。

川普會再次成為美國總統嗎？

不會，但假設川普最近在科羅拉多州和緬因州面臨的法律障礙化解，他與拜登的對決將是美國歷史上最糟糕的總統選舉。

《金融時報》表示，拜登雖然明顯衰老，但仍能勉強勝出，更大的原因是有微弱的多數不想讓川普當選，而不是支持拜登連任。

2024會成為史上最熱一年嗎？

會。

《金融時報》指出，2023年經歷這麼多酷熱極端事件，幾乎肯定會成為有氣候紀錄174年以來最熱的一年，但許多科學家預計2024年會更加溫暖。

以色列與哈瑪斯的戰爭會引發全面區域衝突嗎？

不會。

《金融時報》指出，這場戰爭讓暴力蔓延整個地區，最令人擔憂的是，強大的黎巴嫩「真主黨」（Hizbollah）與以色列軍隊之間的邊境衝突升級為全面性的衝突。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府已明確表示，不能再容忍駐紮在黎巴嫩和以色列邊境的真主黨戰士，但希望透過外交壓力遏制局勢。

即使真主黨和以色列之間的戰鬥加劇，華盛頓和德黑蘭都不希望發生更廣泛的區域衝突，但局勢的不穩定令人震驚。

美國能否實現軟著陸？

會，且會在短期內實現。

《金融時報》說，今年通膨下降的速度連聯邦準備理事會（Fed）都感到驚訝，且經濟成長仍強於大多數經濟學家的預期。

由於消費者支出依然強勁且薪資成長（相當）受到良好控制，軟著陸可能會持續幾個月。但不要押注這種情況會持續到2024年底。

中國經濟成長會跌至3%或更低嗎？

不會。

《金融時報》指出，中國經濟成長的品質近年來確實顯著惡化，占國內生產毛額（GDP）近三分之一的房地產市場正緩慢崩盤，許多地方政府深陷債務泥潭，中國消費者猶豫不決。

但在一系列債務紓困計畫、財政刺激措施和其他形式的官方支持協助下，2024年GDP成長仍將輕鬆破4%。

美國和歐盟會繼續資助烏克蘭嗎？

會。

隨著烏克蘭對俄羅斯入侵的反攻在2023年底陷入停滯，對基輔的軍事和財政支持成為大西洋兩岸有爭議的議題。拜登政府決心保持供應暢通，與國會共和黨人達成的協議可能涉及在美國邊境安全方面做出讓步，以換取延長對烏克蘭的援助。

日本央行是否會將利率提高至零以上？

不會。

《金融時報》指出，2024年將是日本央行最終放棄殖利率曲線控管（YCC）和負利率的一年，但市場預期日銀未來一年將數度升息的希望可能落空，2024年底，利率仍不會高於零。

阿根廷的經濟會美元化嗎？

不會。

有些人認為，長期受苦的阿根廷人已經拋棄了披索：他們用美元儲蓄，並以美元買賣房產。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）競選期間雖承諾要將經濟美元化，但他掌權後祭出的第一套經濟措施，卻是放手讓阿根廷披索貶值。

儘管經濟部長卡布托（Luis Caputo）堅稱採用美元仍然是長期目標，但這不太可能在2024年實現。國際貨幣基金（IMF）並不熱情，大多數經濟學家也認為，喪失經濟主權將弊大於利。

再生能源會在全球發電量中超越煤炭嗎？

不會。

雖然再生能源在發電量中所占的比率預計將在未來幾年內超過煤炭，但由於中國的原因，這種情況不太可能在2024年發生。

X會破產嗎？

會。

《金融時報》指出，馬斯克（Elon Musk）常以警告破產作為激勵的手段，他在特斯拉（Tesla）和SpaceX都曾這麼做，但這一次，隨著X的廣告陷入困境，創造新收入來源的嘗試也遭遇失敗，破產很有可能發生。

阿特曼（Sam Altman）會再次被OpenAI解僱嗎？

不會。

《金融時報》指出，2023年開除阿特曼的董事會成員只剩一人還留任，而且OpenAI主要合作夥伴暨大金主微軟將在新董事會扮演不具投票權的觀察員角色，阿特曼不會再陷入同樣的處境。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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