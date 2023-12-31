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2023/12/31,
政治

中駐英大使館：要求英方緝拿鍾翰林，並遣返香港

中駐英大使館：要求英方緝拿鍾翰林，並遣返香港
Photo Credit: GettyImages

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針對前香港學生組織「學生動源」召集人鍾翰林抵達英國尋求政治庇護，中國駐英國大使館要求英國政府儘快緝拿鍾翰林歸案，並遣返香港。

（中央社）針對前香港學生組織「學生動源」召集人鍾翰林抵達英國尋求政治庇護，中國駐英國大使館當地時間29日發表聲明，要求英國政府儘快緝拿鍾翰林歸案，並遣返香港。

綜合港媒報導，中國駐英國大使館當地時間29日以不具名發言人名義，針對鍾翰林潛逃至英國一事以答記者問名義，發表上述聲明，並以「港獨分子」稱呼鍾翰林。

使館發言人聲稱，香港是「法治社會」，「執法必嚴，違法必究」。「挾洋自重」，企圖逃避法律責任「是徒勞的，必將被依法追究」。

發言人又說，鍾翰林違反監管令，潛逃英國，香港懲教署已發出召回令對他依法通緝。中方敦促英方儘快將鍾翰林緝拿歸案，並遣返香港。

2019年香港「反送中」運動爆發後，「學生動源」是發起遊行的學生組織之一；2020年，鍾翰林被控侮辱國旗及非法集結，遭判刑4個月；2021年又被控分裂國家及洗黑錢，遭判刑43個月，今年6月5日出獄，但須接受一年的監管。

鍾翰林事後表示，他出獄後，每隔2至4週就會有香港國安處人員約見他，要求交代行蹤；國安處人員9月曾提出派人陪他到中國「旅遊」，被他拒絕。日前，鍾翰林說服懲教署批准他在耶誕期間到日本沖繩旅遊，抵達後即轉往英國尋求政治庇護。

新聞來源

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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