【東南亞週報】2024年越南經濟料成長6%｜印尼軍艦驅趕羅興雅難民船｜泰國流亡前總理盈拉瀆職罪不成立

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第255期，為讀者挑選2023年12月23日至12月29日期間，有關越南、緬甸、泰國、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

越南｜亞洲開發銀行：2024年越南經濟成長預估6%

亞洲開發銀行（ADB）12月發布亞洲開發前景報告（Asian Development Outlook），針對越南2023年的GDP成長率評估，從年中的5.8%再降至5.2%，並預估2024年的GDP成長率為6%。

亞洲開發銀行稍早在7月發布亞洲開發前景報告，針對越南今年GDP成長率從原先的6.5%調降到5.8%，2024年的評估也從6.8%下修至6.2%。近期再公布新評估數據，2023年GDP成長率再降至5.2%，明年則評估為6%。亞洲開發銀行指出，由於持續疲軟的外部需求，再次調降今年的GDP增長評估。稍早在10月，越南政府已調整官方對2023年的GDP增長目標，從原先設定的6.5%調降為5%。2024年的GDP目標則為6.0%至6.5%之間。

亞洲開發銀行駐越南代表Shantanu Chakraborty表示，公共投資、國內消費及出口復甦是明年越南經濟成長的主要動力；為在2024年達GDP6%的目標，亞洲開發銀行建議越南政府加快基礎設施的公共投資，支持工業、建築業和採礦業，以刺激經濟活動、提供更多就業機會。

至於其他機構對於越南2024年的GDP成長預測，國際貨幣基金組織（IMF）認為是5.8%，大華銀行 （United Overseas Bank）評估6%、惠譽國際 （Fitch Ratings）指出6.3%、渣打銀行（Standard Chartered）則樂觀預測落在6.7%。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為越南胡志明市繁忙的街景與交通。

緬甸｜難民問題引發國內不滿 印尼軍艦驅趕緬甸羅興雅人船隻

根據半島電視台（Al Jazeera）12月29日報導，最近一艘載有緬甸穆斯林少數民族羅興雅人（Rohingya）的船隻在亞齊省（Aceh）遭到印尼海軍艦艇驅趕。印尼軍方發言人古米拉爾（Nugraha Gumilar）表示，該國海軍軍艦在蘇門答臘（Sumatra）島附近海域遇到這艘木船。軍方認為木船上載有羅興雅人，因此對它進行「追蹤」，直到木船駛出印尼水域，並且「不再折返」。

古米拉爾指出，當局無法估計當時船上有多少名羅興雅人。儘管印尼亞齊人對同樣信奉回教的羅興雅人表示同情，近來卻有民眾投訴難民消耗稀有資源，並與當地人民發生衝突。據聯合國難民署（UNCHR）的資料顯示，自2023年11月，有超過1500名羅興雅人登陸印尼尋求庇護。然而，隨著人數增加，引起當地居民不滿。12月27日，印尼數百名大學生闖入亞齊省一個羅興雅難民收容中心，要求將難民驅逐出境，凸顯當地對湧入難民的敵對情緒正在升溫。

羅興雅人來自緬甸，是穆斯林少數民族，曾在2017年的殘酷軍事鎮壓中被迫進入鄰國孟加拉國，目前該鎮壓已成為種族滅絕調查的對象。雖然印尼並非1951年《聯合國難民公約》的簽署國，但因為提供羅興雅人安全避難所而聞名。然而，當地民眾對這一少數民族不滿情緒升溫，也為該國政府帶來壓力。

Photo Credit:GettyImages 印尼亞齊學生要求當局驅逐羅興亞人，照片攝於12月27日。

泰國｜泰國最高法院判決前總理盈拉瀆職罪不成立

泰國最高法院於12月26日駁回對目前在流亡中的前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的刑事案，針對2011年盈拉涉嫌為政黨私利而調動國家安全會議（National Security Council）秘書長而濫權一案，並未找到證據，因此撤銷了對盈拉的逮捕令。

盈拉於2011年就任總理一職，當時他將時任國安會秘書長塔萬（Thawil Pliensri）調為總理府顧問，並在內閣同意情況下，由時任皇家警察總長威昌（Wichean Potephosree）接任國安會秘書長一職。盈拉隨之提名其親信彪班（Priewphan Damapong）擔任皇家警察總長。然而，塔萬向最高行政法院提出申訴，另有多名參議員也向憲法法庭申訴，指控盈拉此一調動為濫權行為。此外，盈拉也因稻米補貼政策讓國庫損失約160億美元，泰國最高法院於2017年開始審理盈拉是否瀆職，然他在同年8月便潛逃出國，至今尚未回到泰國。

儘管最高法院針對調動事件撤銷對盈拉的逮捕令，並宣判他瀆職罪不成立，然而對稻米補貼案判處5年有期徒刑仍成立。前副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）表示，盈拉或許能仿效戴克辛（Thaksin Shinawatra）的作法，先返國完成司法程序，再請泰國王室特赦。

74歲的戴克辛於2022年8月22日結束15年的流亡歸國，當時賽塔（Srettha Thavisin）當選總理。戴克辛在返國後被帶到最高法院，他在三項貪污罪名中被判處總共八年的有期徒刑。此後，他一直被關押在總醫院監獄中，但國王將戴克辛的刑期減為一年。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為紅杉軍支持者手捧著塔克辛與盈拉兄妹的照片。

菲律賓｜菲中南海衝突升溫 菲軍方：遵守國際法未挑爭端

面對中國指稱菲律賓在南海的行為侵害中國權益，菲律賓軍方發言人嚴正回覆，菲律賓遵守國際法並未挑起爭端，違規行為是中國所為。

菲律賓與中國在南海地區的衝突日益升溫，菲國已在12月11日召見中國駐馬尼拉大使，以表示嚴正抗議，而中國官方對菲律賓的指控用詞也愈加嚴厲。中國外交部在12月20日表示，其外交部長王毅與菲律賓外長馬納羅（Enrique A. Manalo）進行電話會議，王毅指出菲國已損害中方正當合法權利，發出強烈警告。中國外交部發言人毛寧在25日記者會上回覆提問表示，菲律賓利用仁愛礁（第二托馬斯礁，Second Thomas Shoal；菲稱Ayungin Shoal；中稱仁愛礁）等問題頻繁挑起事端，並拉攏域外勢力介入，希望菲方懸崖勒馬。