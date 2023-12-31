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2023/12/31,
中國

《路透社》分析：習近平整治共軍行動未完，可能阻礙其未來5-10年對外發生嚴重衝突

《路透社》分析：習近平整治共軍行動未完，可能阻礙其未來5-10年對外發生嚴重衝突
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，戰略核武是中國國家安全依賴的底線，也是對台灣的最後手段。中國需要一些時間來收拾殘局，恢復對火箭軍能力和信任。她說，「這表示在這段期間，中國處於弱勢。」

（中央社）中國解放軍被大清洗，重點在掌控核武器的火箭軍。《路透社》引述專家分析，中央軍委主席習近平對軍隊的清洗行動未完，這可能會阻礙習近平在未來5至10年冒險與其他軍隊發生嚴重衝突。

中國全國人大常委會29日宣布，罷免9名中共解放軍高階將領的人大代表資格，當中至少有5人出身火箭軍。連同此前被免職的中國國務委員兼國防部長李尚福，以及另外3名軍工企業高層主管被撤銷全國政協委員資格等，以火箭軍為主的共軍高層貪腐案所波及的範圍越來越大。

《路透社》30日刊登一篇有關近日中國解放軍多名高層遭清洗的分析文章。

文章引述分析人士稱，9名共軍將領被罷免全國人大代表資格，有證據顯示是涉及火箭軍在裝備採購的腐敗行為。

多名共軍高層遭清洗削弱了共軍的力量，也暴露了其深層次的貪腐問題。而貪腐問題可能需要更多時間來整頓，及會拖慢習近平在地緣政治緊張局勢下進行的軍事現代化。

文章表示，習近平花了數十億美元來購買及發展共軍裝備，作為在2050年前將共軍打造成世界級軍隊的一部分，多年來中國的國防預算增長速度較經濟增長更大。

所以這次對共軍的大清洗，對習近平來說是挫折，也令人質疑在美中就台灣和南海等領域競爭之際，中國政府對大規模軍事投資是否有充分監督。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，集中在火箭軍的清洗並未完結，共軍會有更多人被整治。

華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，戰略核武是中國國家安全依賴的底線，也是對台灣的最後手段。中國需要一些時間來收拾殘局，恢復對火箭軍能力和信任。

她說，「這表示在這段期間，中國處於弱勢。」

不過，孫韻表示，習近平清除軍隊貪腐的運動，是永遠無法完成的。

有分析人士認為，共軍的貪腐問題的根源，包括薪酬低及軍隊開支不透明。

上海政法學院前副教授陳道銀表示，持續對共軍大清洗可能會阻礙習近平在未來5至10年冒險與其他軍隊發生嚴重衝突。

他表示，在意識到軍隊腐敗是如此猖獗前，習近平認為軍隊真的可以像他所期望的「打仗、打勝仗」，「但如果軍中將領只忙於中飽私囊，他們的心怎麼可能應付戰鬥呢？」

他說，習近平現在知道，將領宣稱忠於黨及軍隊是說空話，這會一定程度上削弱他的信心。

另一方面，習近平29日在北京接見中國駐外使節時說，要打造一支對黨忠誠、勇於擔當、敢鬥善鬥、紀律嚴明的「外交鐵軍」。

路透社30日在另一篇報導指出，2020年以來中國外交官採取更傲慢、更具對抗性的言論風格，而今年隨著中國尋求吸引外國投資以應對疲軟的經濟，這種風格已經不太突出。

不過，習近平的「外交鐵軍」論，令人想起以往一些中國外交官的「戰狼」風格。

事實上，習近平去（2022）年11月與美國總統拜登會面後，美中關係短暫解凍，但中國目前還因南海爭議及核處理水的問題，分別與菲律賓及日本發生外交爭端。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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