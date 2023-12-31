跨年演唱會「太嗨」小心暈倒，醫師提醒：出現頭昏、胸痛、呼吸喘等症狀，趕緊就醫
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演唱會昏倒高風險族群有哪些，高偉峰說明，紐約曾有演唱會中發生400多人昏倒，研究人員針對其中40人調查，發現長時間空腹、前晚沒睡好、在現場興奮到尖叫或發生推擠的情況，都會提高昏倒風險。
（中央社）不少民眾今（31）晚會出門看演唱會跨年。醫師提醒，演唱會情緒激昂，可能導致1晚10多人昏倒，跨年倒數計時前更是高峰；若有頭昏、胸痛、呼吸喘等症狀，就要趕快尋求醫療協助。
迎接新年，今晚全台從北到南都有跨年活動，不少民眾也會規劃出門聽演唱會、看煙火，不過除了夜晚要注意保暖，醫師提醒也要小心昏倒狀況發生。
台北醫學大學附設醫院前急診主任、開業醫師高偉峰今日接受媒體採訪表示，自己參與過台北市跨年緊急醫療10多年，演唱會或跨年夜1個晚上10到20人昏倒的情況都很常見，而且從晚上9、10時就會開始陸續發生，在晚上12時達到高峰。
演唱會昏倒高風險族群有哪些，高偉峰說明，紐約曾有演唱會中發生400多人昏倒，研究人員針對其中40人調查，發現長時間空腹、前晚沒睡好、在現場興奮到尖叫或發生推擠的情況，都會提高昏倒風險。
高偉峰指出，有些人為了卡位，很早就去現場排隊，但準備的食物和飲水不足，或擔心要上廁所而少吃少喝，就可能發生昏倒，因此建議去跨年一定要帶足夠的食物和水，並要分配少量多次吃，晚上10、11時還要再吃一些東西，以避免身體不適。
此外，高偉峰說，若前一天興奮失眠，或熬夜排隊沒睡飽，也要注意。站在前幾排、情緒較激昂，在現場興奮到尖叫，或發生推擠，昏倒發生率也較高。
至於民眾在現場要如何注意自身狀況，高偉峰說，若有頭暈、頭昏、意識改變，或胸痛、呼吸喘等「昏、痛、喘」症狀，就要尋求醫療協助。
對於慢性病患者，高偉峰提醒，去現場前務必服妥藥物，並把備用藥品帶在身邊；先前就曾發生過發生過癲癇患者因太早去現場、藥不夠用，又捨不得回去拿，結果在現場癲癇發作。
高偉峰表示，美國研究發現，1年365天中猝死風險最高的2天，就是耶誕節和跨年夜，因為情緒高昂，交感神經興奮，因而提高心臟負荷；民眾出門跨年，享受演唱會的同時，也要注意健康風險。
除了昏倒，高偉峰也提醒，到擁擠處要小心推擠事件，尤其是在進場與散場時段，於樓梯處和相對狹窄的瓶頸路段，都較容易發生踩踏。若附近已擁擠到每平方公尺站4個人或以上，不要急著往回走，可以順著人群往兩側移動，以避免被其他群眾推倒。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn