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2023/12/31,
生活

跨年演唱會「太嗨」小心暈倒，醫師提醒：出現頭昏、胸痛、呼吸喘等症狀，趕緊就醫

跨年演唱會「太嗨」小心暈倒，醫師提醒：出現頭昏、胸痛、呼吸喘等症狀，趕緊就醫
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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演唱會昏倒高風險族群有哪些，高偉峰說明，紐約曾有演唱會中發生400多人昏倒，研究人員針對其中40人調查，發現長時間空腹、前晚沒睡好、在現場興奮到尖叫或發生推擠的情況，都會提高昏倒風險。

（中央社）不少民眾今（31）晚會出門看演唱會跨年。醫師提醒，演唱會情緒激昂，可能導致1晚10多人昏倒，跨年倒數計時前更是高峰；若有頭昏、胸痛、呼吸喘等症狀，就要趕快尋求醫療協助。

迎接新年，今晚全台從北到南都有跨年活動，不少民眾也會規劃出門聽演唱會、看煙火，不過除了夜晚要注意保暖，醫師提醒也要小心昏倒狀況發生。

台北醫學大學附設醫院前急診主任、開業醫師高偉峰今日接受媒體採訪表示，自己參與過台北市跨年緊急醫療10多年，演唱會或跨年夜1個晚上10到20人昏倒的情況都很常見，而且從晚上9、10時就會開始陸續發生，在晚上12時達到高峰。

演唱會昏倒高風險族群有哪些，高偉峰說明，紐約曾有演唱會中發生400多人昏倒，研究人員針對其中40人調查，發現長時間空腹、前晚沒睡好、在現場興奮到尖叫或發生推擠的情況，都會提高昏倒風險。

高偉峰指出，有些人為了卡位，很早就去現場排隊，但準備的食物和飲水不足，或擔心要上廁所而少吃少喝，就可能發生昏倒，因此建議去跨年一定要帶足夠的食物和水，並要分配少量多次吃，晚上10、11時還要再吃一些東西，以避免身體不適。

此外，高偉峰說，若前一天興奮失眠，或熬夜排隊沒睡飽，也要注意。站在前幾排、情緒較激昂，在現場興奮到尖叫，或發生推擠，昏倒發生率也較高。

至於民眾在現場要如何注意自身狀況，高偉峰說，若有頭暈、頭昏、意識改變，或胸痛、呼吸喘等「昏、痛、喘」症狀，就要尋求醫療協助。

對於慢性病患者，高偉峰提醒，去現場前務必服妥藥物，並把備用藥品帶在身邊；先前就曾發生過發生過癲癇患者因太早去現場、藥不夠用，又捨不得回去拿，結果在現場癲癇發作。

高偉峰表示，美國研究發現，1年365天中猝死風險最高的2天，就是耶誕節和跨年夜，因為情緒高昂，交感神經興奮，因而提高心臟負荷；民眾出門跨年，享受演唱會的同時，也要注意健康風險。

除了昏倒，高偉峰也提醒，到擁擠處要小心推擠事件，尤其是在進場與散場時段，於樓梯處和相對狹窄的瓶頸路段，都較容易發生踩踏。若附近已擁擠到每平方公尺站4個人或以上，不要急著往回走，可以順著人群往兩側移動，以避免被其他群眾推倒。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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