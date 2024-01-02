俄羅斯指烏軍對邊界城市別爾哥羅德空襲，至少20死包括三名兒童、100多人受傷

莫斯科指烏克蘭對俄羅斯西南部發動致命空襲，造成靠近邊界的別爾哥羅德市（Belgorod）至少20人死亡、100多人受傷。

當地州長表示，這是俄烏戰爭開始以來對俄羅斯發動的最致命攻擊之一，其中有三名兒童喪命。

烏克蘭安全部門的消息來源則堅稱，週六（12月30日）的行動只針對軍事基礎設施。

此次襲擊發生在俄羅斯週五對烏克蘭的空襲造成39人死亡之後。基輔稱該次襲擊是迄今為止俄羅斯對烏克蘭最大規模的導彈轟炸。

莫斯科指責烏克蘭使用多種武器在週六發動襲擊，包括烏克蘭製的Olkha導彈和捷克製的Vampire火箭。

一個烏克蘭安全部門的消息源告訴BBC，週六烏克蘭有超過70架無人機對凖俄羅斯目標，這是作為莫斯科對烏克蘭城市和平民的恐怖攻擊之回應。不過，在談到別爾哥羅德的情況時，他們指責「俄羅斯防空的無能」造成了平民傷亡，認為這是炸彈碎片掉落到民居的原因。

俄羅斯發言人稱，總統普亭已經得到了有關這些襲擊的簡報。

在俄羅斯要求下，聯合國安理會於週六舉行了一場緊急會議，俄羅斯表示已要求捷克代表參加。

BBC無法核實俄羅斯聲稱捷克製武器被用於這次攻擊的說法。

在會議上，俄羅斯駐聯合國大使凡西里・內賓澤亞（Vasily Nebenzya）抨擊烏克蘭對平民目標發動「蓄意而不加區別的襲擊」。

他的言論立即遭到烏克蘭盟友的反駁。法國大使表示烏克蘭是在聯合國法律允許範圍下開展自衛，美英等國則表示是普亭開始了這場衝突導致之後俄羅斯人員傷亡。聯合國助理秘書長穆罕默德・吉亞里（Mohamed Khiari）「明確譴責」雙方的攻擊，並表示對平民和民用基礎設施的襲擊「違反國際人道法，是不可接受的，必須立即結束」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 此次襲擊發生在俄羅斯週五對烏克蘭的空襲造成39人死亡之後。

此外，網路上有一段據稱是該次攻擊的影片。BBC驗證了這段影片但選擇不發表。該影片是攻擊發生後，有許多車輛在影片畫面中，其中一些車輛起火，至少有一人沒有動靜地躺在路上。在影片中，還能聽到巨大的爆炸聲響和汽車喇叭鳴笛聲。在黑煙遮蔽了視野之前，看到有人跑去幫助躺在路上的人。

別爾哥羅德地區的州長在社群媒體Telegram上寫道：「今天，烏克蘭武裝部隊的攻擊造成了過去兩年中最嚴重的後果。」

俄羅斯國防部表示，基輔正「試圖轉移對其前線作戰失敗的注意力，並且還想激怒我們。」聲明又說：「這種罪行不會被置之不理。」

週六晚間，烏克蘭赫爾松州州長表示，在俄羅斯轟炸一座居民樓時有一人死亡。與此同時，當地政府報告稱俄羅斯的襲擊在烏克蘭哈爾科夫市造成19人受傷。

烏克蘭哈爾科夫地區行政長官表示，俄羅斯對該市發動了六次火箭襲擊。他補充說，該次攻擊中有兩名兒童和一名外國公民受傷。

俄羅斯國防部早前表示，在別爾哥羅德地區，有13枚導彈被攔截，布良斯克、奧廖爾、庫爾斯克和莫斯科地區擊落了32架無人機。

布良斯克州長表示，兩個村莊受到襲擊，一名兒童喪命。烏克蘭媒體援引情報來源報導，一組無人機襲擊了同一地區的一家電子工廠，並聲稱該工廠曾用於生產俄羅斯軍事裝備。莫斯科多次指責烏克蘭是近幾個月來無人機攻擊的幕後黑手。

事實上，基輔很少承認發動跨境襲擊，儘管以前曾進行過這樣的襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯在週五對烏克蘭的大規模轟炸造成39人死亡，近160人受傷。此外，還有多個城市受到襲擊，包括首都基輔。

Photo Credit: Reuters / BBC News 烏克蘭炮擊後導致平民建築受損。

基輔市市長克利奇科稱，至少有16人在首都喪生，使星期五成為首都平民迄今為止最致命的一天。當天晚上，聯合國安理會召開緊急會議，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的大規模轟炸，並表示攻擊必須「立即」停止。

包括美國、英國和法國在內的國家表示，打擊平民基礎設施已經違反了國際戰爭法。

美國駐聯合國代表約翰・凱利表示：「普亭選擇在這個假期季節標誌著……前所未有的無人機和導彈襲擊，而不是和平。」

俄羅斯則回應說，烏克蘭的防空系統失靈，導致平民居住的建築受損。

Photo Credit: BBC News 別爾哥羅德市位於俄烏邊境附近。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九