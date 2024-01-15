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2024/01/15,
醫療

《從急診室，致你》：精心寫下的遺書，和那一天第七次試圖自殺的她，一起被送來了

《從急診室，致你》：精心寫下的遺書，和那一天第七次試圖自殺的她，一起被送來了
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

急診室醫生南宮仁帶著跟以往略有不同的文章來到讀者面前。他在本書當中用更貼切日常的視角描述生活。每次在生死交叉的十字路口上關注人類命運的他發現一切總歸於愛情，不管是活著、失去摯愛、或是失去後靠回憶繼續活下去的每一個瞬間。

文：南宮仁（남궁인）

服毒

我曾見證過無數的死亡，也見過無數人在面臨死亡時的眼神。大部分的眼神都是失去焦距的。眼神中無法留下任何的感情，人們就這樣虛無地死去。但可以很肯定的是，也有人留下的最後眼神像是在瞪著什麼似的。他們留下令人心驚的尖銳感覺，讓每個目擊者在見到他們黑色的瞳孔後，留下不可磨滅的印象。因為那是他們用盡全力留到最後一刻的。

自殺的人首先會被送到急診室來。陰天的時候會比較多，天氣晴朗的日子裡會比較少。甚至比闌尾炎的人多了太多。在市區裡濃霧迷茫的日子，她，在那一天第七次試圖自殺。隨便撕開的藥物包裝，人類絕對不能服用的劇毒物質，精心寫下的遺書和她，一起被送來了。

她的意識模糊不清。年高九十歲，因老衰而萎縮的身體，困難地呼吸著。我一開始的時候以為她是老人疾患或是敗血症患者。年過九旬的人，通常很容易因為那些疾病往生或失去意識。但是一眼就能看到和她一起到達急診室的，是一大堆藥物包裝。那些包裝都已經隨便被撕開，裡面的藥丸一顆都不剩。監護人說患者她一直都沒辦法睡好。因為行動不便，所以每次領藥的時候都會一次性領很多。剛剛進到患者的房間時，才發現那些藥都只剩下了包裝。

「奶奶，奶奶，您是把這些都吃完了嗎？」

她恍惚地點了點頭。

「這樣太多了。您是有要嘗試結束生命嗎？」

她這次也點了頭。大概是覺得自己餘生不長，所以很坦蕩地回答了。我的腦海裡忽然覺得很複雜。服食這種程度的量，馬上就會完全失去意識，站在閻王的判決台前了。況且她還是個高齡患者，天秤更傾斜至死亡的那一邊。我大聲吩咐著醫護人員把她推到重症區，然後盯著一起送到的藥物處方。是安眠藥中偏不好的類型。我馬上通知了監護人。

「這種程度上，我們無法擔保生命安全。情況馬上就會惡化進入危險期。老奶奶平時就有憂鬱症嗎？」

「因為活的歲數很大，她一直都有說想死，就像那是她的願望一樣。但我們以為那就只是老人家的口頭禪。我們沒想到她真的會服藥……她因為行動不便，所以也沒辦法接受憂鬱症治療。」

是一個普遍常見，無法反駁的情況。但像這樣，用如此決心堅定吃了那麼重劑量的藥物是很罕見的。有些人最後的毅力偶爾會在這種情況下顯現出來。我一併下了指示，讓醫護人員預約加護病房，還有包括中心靜脈管和透析管在內的所有醫學治療。因為我其實已經提前感受到了死亡，也因為如果不這樣準備的話，遲來的罪惡感會讓我害怕。

她獨自躺在加護病房裡，面前連接著包括輸液管等的各種軟管。動脈血液分析結果顯示了嚴重的酸中毒。藥效已經對她全身產生了影響。她正以痛苦的表情，困難地呼吸著。我夾起一根粗管果斷插在她身上。滲透全身的藥物和緊急治療讓她痛苦不已，她忽然開始全身發抖。

「抗痙攣藥，安定文2毫升注射。」

她瘦弱的身子抽搐著。這是服用安眠藥導致最糟糕的結果。全身的信號錯亂導致她開始抽搐，萬一影響到心臟，她就會因為心律不整而死亡。她老弱的四肢不停地用力顫抖，甚至到了讓人懷疑她的這些力氣到底從何而來的程度。不知道是不是因為藥效，她的痙攣逐漸開始減緩。我們繼續增加抗痙攣藥的劑量，然後準備透析治療。她恢復意識之後，面露痛苦地喘著氣。

「奶奶，痙攣可能還會發生，會很辛苦。說實話可能這次會沒辦法清醒過來。可能就是最後一次了。我們會盡力的。」

「我，我什麼時候會死掉……」

「不行。就算再多一下下都好，您得活著。您可以的。」

「痛，太痛了。我的身體就像散了……」

「奶奶，加油堅持住。」

「我一直都想死去。都活夠了，想死了。活著太討厭了。但為什麼都死不掉。我這樣親自，但……真的太痛了。」

她再次咬緊牙關，連眼球彷彿都在用力。

「太痛了。我後悔了。早知道那麼痛的話就不吃了，明明剩下的日子也不會很多。早知道就活到我的命……我後悔了。醫師，對不起……」

我從未見過如此痛苦的瞳孔。衰老的眼球因為死亡的痛苦而銳利地顫抖著。不一會兒，她的瞳孔往一邊用力轉了過去，同時她咬到了自己的舌頭，血液開始從她嘴角流下。是第二次的痙攣。代謝性酸中毒，身體信號錯亂引發的身體非正常動態，連我也無法料想這有多麼的痛苦。

但我知道，我正在目擊的是可以和死亡相提並論的痛苦，像是身體真的散了一樣。我把她顫抖的頭部往左邊抓住，然後把布滿血的舌頭塞回原本的位置。抗痙攣藥再次輸入。痙攣持續一陣子之後停了下來，但也在同時，她的心電圖上開始顯得不平穩。心室性心搏過速引起的心搏停止，因為心臟停止跳動，所以痙攣才停下的。

醫護人員們馬上爬上床，替她執行心肺復甦術。強烈的電流每兩分鐘貫通著她的身體，每一次都讓她軟塌塌的身體掙扎著揮動。看著她乏力的身軀接受著毫不留情的緊急治療手法，我腦袋中忽然想起剛剛聽到的後悔一詞。雖然是失去了意識的肉體，但看起來還是痛苦得很可怕。如果活著的時候能更平安快樂一點，如果能夠奇跡般地沒有變憂鬱……我倏地想起了那讓我至今都忘不了的眼神。被塵封在遠處記憶裡的恐懼突然襲來。

是個幾年前見過的年輕人。他被送來時，因為把一整瓶的冰醋酸都喝完在掙扎而被發現。一起送來的時候，瓶子裡幾乎一滴都不剩了。即使是那樣，入鼻的味道也已經是讓人反胃的酸。如果不是渴望死亡的話，連把瓶子放到嘴邊都會很困難。我搖晃著他，想要和他對話，但是完全不可能。都怪那種讓食道和腸胃都高度燙傷的極度痛苦。就算沒有親自經歷，我至今都無法忘記。


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