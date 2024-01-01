卸任前最後元旦演說，蔡英文：執政8年，為台灣留下了「世界的台灣」

（中央社）總統蔡英文今（1）日發表2024新年談話時指出，這8年的關鍵字是世界，而「如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」。台灣跟以往更不一樣，不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界、改變世界。

總統蔡英文今天在總統府大禮堂發表「2024新年談話」。總統說，一場百年大疫，不僅挑戰全世界人與人之間的互信，更考驗國與國的互助，而民主自由與威權主義的再衝突，不但牽動地緣政治板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整。

蔡總統說，這8年來世界變得不一樣，民主自由不只是價值信仰，而是地緣政治要捍衛的堡壘，更是國際供應鏈中必須搭載的核心。

蔡總統強調，這8年來，台灣也真的不一樣，跟以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界改變，更參與改變世界，「如果問我這8年的關鍵字是什麼，我會說是世界；如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」。

蔡總統指出，「我們信守承諾維持現狀，也展現決心強化國防」，並全面啟動國防改革，這個改革是現在進行式，但台灣不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會信任，也讓台灣自信堅定的面向世界，也能自信沉穩面對中國。

蔡總統說，如今Taiwan Can Help是國際肯定的行動，在國際社會需要幫助時，台灣的力量一直都在，而當對岸遭逢天災危難，台灣的關懷也一直都在，而在增加國際合作同時，也期盼兩岸之間負起共同責任，期盼兩岸盡速恢復健康有續交流，期盼以和平對等、民主對話，共同尋求兩岸間長遠、穩定的和平共存之道。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（中）1日在總統府內發表「2024新年談話」，副總統賴清德（左）、總統府祕書長林佳龍（右）陪同出席。

蔡總統：中華民國憲法不是風險，與九二共識連結才是

蔡總統今天在總統府發表新年談話表示，把九二共識與憲法混為一談，會使得中華民國憲法落入九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方，「中華民國憲法不是風險，但與九二共識的連結才是風險」。

民進黨總統候選人賴清德日前在辯論會上提「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」但他在辯論會後坦承口誤，強調因為辯論時間緊迫，少講兩個字，把「中華民國憲法」講成「中華民國」。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統候選人賴清德（圖）12月30日出席總統辯論會。

蔡總統上午在總統府發表新年談話，並接受媒體提問。媒體問到，賴清德辯論提到的兩岸路線，是否還是蔡總統的兩岸路線，中華民國憲法是否是一場災難。

蔡總統說，她擔任中華民國總統，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，與其他相關法規處理兩岸事務，這本來就是總統要做的事，她與賴副總統立場是一樣的，這8年來她也是這樣做。

她說，至於九二共識是國民黨主張與中國協商互動的政治基礎，和中華民國憲法是兩回事情，九二共識對國家主權是有風險，把九二共識與憲法混為一談，會使得中華民國憲法落入九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方，「中華民國憲法不是風險，但與九二共識的連結才是風險」。

以下為總統新年談話全文：

賴清德副總統、林佳龍秘書長、各位國人同胞、以及現場各位媒體朋友，大家好。

在2024年的第1天，我要祝福全體國人，新年快樂。

還記得，去年的此時此刻，我跟大家說，我們將面臨疫後的國際通膨，以及全球經濟放緩的嚴峻挑戰。不僅如此，回首過去1年，俄烏戰爭仍未停止，以色列和哈瑪斯的衝突，也還未停歇。

也不只是過去這1年，這8年來，全球的格局，也發生了劇烈的改變。

一場百年的大疫，不僅挑戰全世界，人與人之間的互信，更是考驗國與國之間的互助；而極端氣候的頻繁化，更是衝擊各國政府應變能力的韌性。

民主自由與威權主義的再衝突，不但牽動地緣政治的板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整。

這8年來，世界變得不一樣了。民主自由，不只是價值信仰，而是地緣政治中，必須捍衛的堡壘；更是國際供應鏈裡，必須搭載的核心。

這8年來，台灣也真的不一樣了。跟以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘，2350萬台灣人民，參與了世界的改變，更參與了改變世界。

如果問我，這8年的關鍵字是什麼，我會說，是「世界」；如果這8年，世界的關鍵字是什麼，那一定有「台灣」。

這8年來，我們信守承諾、維持現狀；我們也展現決心、強化國防。不僅是「勇鷹號」已經完成27架，「海鯤號」原型艦也已經下水，從防禦策略的檢討、武器設備的現代化、全民防衛體系的建構，到軍事訓練的強化，我們全面啟動國防改革，而這個改革是現在進行式。

但是，我們不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會的信任，深化和民主夥伴的合作，讓我們既能夠自信堅定面向世界，也能自信沉穩的面對中國。

如今，Taiwan Can Help，是國際肯定的行動。在國際社會需要幫助的時候，台灣的力量一直都在；在對岸遭逢天災危難之際，台灣的關懷也一直都在。

而在增加國際合作的同時，我們也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任。我們期盼兩岸儘速恢復健康有序的交流；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間，長遠穩定的和平共存之道。

面對全球民主自由與威權主義的再衝突，未來，台灣唯一的選擇依然是，繼續堅守民主，守護和平。

今年度的國防總預算，將達到史上新高的6007億。我必須強調，和平要有善意，更要靠實力，而展現自我防衛的決心，就是國際社會共同守護台灣，維護台海和平穩定，最重要的支撐點。