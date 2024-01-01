丹麥女王元旦宣布退位，在位52年為歐洲君主之最

（中央社）在位52年的丹麥女王瑪格麗特二世今天在新年演說中宣布將於明年1月14日退位，由長子、王儲佛瑞德里克繼位。

《路透社》報導，83歲的瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）於1972年登基，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月辭世後，她成為歐洲在位最久君主。

她2月曾經成功接受背部手術。

瑪格麗特二世在演說中表示：「這場手術當然引發對於未來的思索，是否到了把責任交棒下一代的時候。」

「我已經決定現在是恰當時機。在2024年1月14，繼任慈愛父王52年的時候，我會卸任丹麥女王職位…...把王位交給我的兒子、王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）。」

在丹麥，選舉產生的議會及其政府擁有實權。不過君主權威被認為超越政黨政治，在從國是訪問到國家慶典等傳統職責上代表國家。

瑪格麗特二世生於1940年，老練而且富有創意的人格特質使她一直受到丹麥人民愛戴。

Denmark’s Queen Margrethe II has announced her surprise abdication on live television after 52 years in the role, saying she “will pass the throne” to her eldest son, Crown Prince Frederik.



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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺