習近平新年賀詞稱「統一是歷史必然」，朱立倫：貫徹蔣經國路線，國民黨永遠捍衛中華民國
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中共總書記習近平發表2024新年賀詞說祖國統一是歷史必然，國民黨主席朱立倫今天說，中共領導人談話都是很正常的，但是大家的信念是永遠堅守、捍衛中華民國。朱立倫也批評，賴清德從心底就是台獨萬歲，要毀掉中華民國，改為台灣共和國。
（中央社）中共總書記習近平昨（12月30日）晚發表2024新年賀詞說，「疫情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好」，並提到，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」
根據《新華社》，習近平說，疫情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進。並細數東北全面振興、雄安新區、長江經濟帶、粵港澳大灣區的成果，強調中國經濟「在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。」
習近平又說，成都大運會、杭州亞運會精彩紛呈，體育健兒勇創佳績。假日旅遊人潮湧動，電影市場紅紅火火，「村超」、「村晚」活力四射，低碳生活漸成風尚，「溫暖的生活氣息、復甦的忙碌勁頭，詮釋了人們對美好幸福的追求，也展現了一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國」。
他提到，前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，「這些我都牽掛在心。大家不懼風雨、守望相助，直面挑戰、攻堅克難，我深受感動。」
習近平還提到，「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子」，並強調「孩子的撫養教育、年輕人的就業成才、老年人的就醫養老」，是家事也是國事，大家要共同努力，把這些事辦好。
在涉及港澳及台灣方面，習近平說，「要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」
最後他也提到，世界上還有一些地方處在戰火硝煙之中。中國人民深知和平的珍貴，願和國際社會一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。
習近平稱統一是歷史必然，朱立倫：永遠捍衛中華民國
中共總書記習近平發表2024新年賀詞說祖國統一是歷史必然，國民黨主席朱立倫今天說，中共領導人談話都是很正常的，但是大家的信念是永遠堅守中華民國，永遠捍衛中華民國，永遠堅持民主自由。
國民黨今天上午舉辦元旦升旗，朱立倫在受訪時說，中共或者是中共的領導人談話，都是很正常的，但是大家的信念是永遠堅守中華民國，永遠捍衛中華民國，永遠堅持民主自由。他也相信民主自由，一定是普世的價值，最後一定能夠實現在全世界。
談到民眾黨總統候選人柯文哲稱中國有幫國民黨做民調，朱立倫表示，這種無聊的事不值得多講，國民黨的民調或是所有媒體的民調，都是專業的民調，都是專業的媒體在做的，每一個都是重要的參考，用這樣的指控沒有意義。
針對柯文哲發公開信，強調故總統蔣經國是堅定「反共」的，朱立倫則說，國民黨從頭到尾是堅定的捍衛中華民國，永遠堅守三民主義的路線，堅守民主自由，也是蔣經國的主要立場，反對台獨，反對一國兩制，反對專制獨裁，這個是國民黨長期以來的路線，也是蔣經國的堅持。
朱立倫也說，關於任何認同蔣經國路線的，他都表示贊成，但是搞台獨的、或者是破壞中華民國的，絕對不是蔣經國的路線。如果把中華民國當成災難，把中華民國當成神話，他相信蔣經國絕對不會接受這樣的人來領導中華民國。
媒體詢問，稍早民進黨總統候選人賴清德在總統府前升旗，好像比較沒有開口唱國歌，是否是沒辦法自信的唱出國歌。朱立倫說，賴清德從心底就是台獨萬歲，心裡就是要消滅中華民國、不認同中華民國。他相信賴清德一生的職志就是要毀掉中華民國，改為台灣共和國。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
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另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。