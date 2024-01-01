習近平新年賀詞稱「統一是歷史必然」，朱立倫：貫徹蔣經國路線，國民黨永遠捍衛中華民國

（中央社）中共總書記習近平昨（12月30日）晚發表2024新年賀詞說，「疫情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好」，並提到，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

根據《新華社》，習近平說，疫情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進。並細數東北全面振興、雄安新區、長江經濟帶、粵港澳大灣區的成果，強調中國經濟「在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。」

習近平又說，成都大運會、杭州亞運會精彩紛呈，體育健兒勇創佳績。假日旅遊人潮湧動，電影市場紅紅火火，「村超」、「村晚」活力四射，低碳生活漸成風尚，「溫暖的生活氣息、復甦的忙碌勁頭，詮釋了人們對美好幸福的追求，也展現了一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國」。

他提到，前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，「這些我都牽掛在心。大家不懼風雨、守望相助，直面挑戰、攻堅克難，我深受感動。」

習近平還提到，「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子」，並強調「孩子的撫養教育、年輕人的就業成才、老年人的就醫養老」，是家事也是國事，大家要共同努力，把這些事辦好。

在涉及港澳及台灣方面，習近平說，「要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

最後他也提到，世界上還有一些地方處在戰火硝煙之中。中國人民深知和平的珍貴，願和國際社會一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。

習近平稱統一是歷史必然，朱立倫：永遠捍衛中華民國

中共總書記習近平發表2024新年賀詞說祖國統一是歷史必然，國民黨主席朱立倫今天說，中共領導人談話都是很正常的，但是大家的信念是永遠堅守中華民國，永遠捍衛中華民國，永遠堅持民主自由。

國民黨今天上午舉辦元旦升旗，朱立倫在受訪時說，中共或者是中共的領導人談話，都是很正常的，但是大家的信念是永遠堅守中華民國，永遠捍衛中華民國，永遠堅持民主自由。他也相信民主自由，一定是普世的價值，最後一定能夠實現在全世界。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統候選人侯友宜（前中）、國民黨主席朱立倫（前右）、台北市長蔣萬安（前左）出席中國國民黨元旦升旗典禮。

談到民眾黨總統候選人柯文哲稱中國有幫國民黨做民調，朱立倫表示，這種無聊的事不值得多講，國民黨的民調或是所有媒體的民調，都是專業的民調，都是專業的媒體在做的，每一個都是重要的參考，用這樣的指控沒有意義。

針對柯文哲發公開信，強調故總統蔣經國是堅定「反共」的，朱立倫則說，國民黨從頭到尾是堅定的捍衛中華民國，永遠堅守三民主義的路線，堅守民主自由，也是蔣經國的主要立場，反對台獨，反對一國兩制，反對專制獨裁，這個是國民黨長期以來的路線，也是蔣經國的堅持。

朱立倫也說，關於任何認同蔣經國路線的，他都表示贊成，但是搞台獨的、或者是破壞中華民國的，絕對不是蔣經國的路線。如果把中華民國當成災難，把中華民國當成神話，他相信蔣經國絕對不會接受這樣的人來領導中華民國。

媒體詢問，稍早民進黨總統候選人賴清德在總統府前升旗，好像比較沒有開口唱國歌，是否是沒辦法自信的唱出國歌。朱立倫說，賴清德從心底就是台獨萬歲，心裡就是要消滅中華民國、不認同中華民國。他相信賴清德一生的職志就是要毀掉中華民國，改為台灣共和國。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺