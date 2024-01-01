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2024/01/01,
交通

台鐵元旦公司化：「鐵路局」走入歷史卸招牌，推「福爾摩沙寢台列車」2027上路

台鐵元旦公司化：「鐵路局」走入歷史卸招牌，推「福爾摩沙寢台列車」2027上路
台鐵1日正式公司化，末代台鐵局長杜微（右2）及副局長馮輝昇（右）於2023年12月31日晚間在台北車站共同卸下「交通部台灣鐵路管理局」招牌。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台鐵走過136個年頭，今天正式改制為台鐵公司。台鐵公司發布新聞稿表示，在1日凌晨0時正式卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌，象徵交通部台灣鐵路管理局畫下句點，正式交棒給「國營台灣鐵路股份有限公司」。

（中央社）台鐵今（1）日正式改制為台鐵公司，台鐵公司也發布安全憲章，提出6項要點，建構完善的安全管理系統（SMS），營造安全無虞的營運環境。

台鐵走過136個年頭，今天正式改制為台鐵公司。台鐵公司發布新聞稿表示，在1日凌晨0時正式卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌，象徵交通部台灣鐵路管理局畫下句點，正式交棒給「國營台灣鐵路股份有限公司」。

台鐵公司也發布安全憲章，安全憲章中表示，不會忘記2018年10月21日第6432次（普悠瑪號事故）和2021年4月2日第408次（太魯閣號事故）的列車出軌事故，基於維護寶貴生命所賦予的責任，及確保行車安全的使命與決心，制定安全憲章，要建構完善的安全管理系統（SMS），營造安全無虞的營運環境，各級主管與全體員工均負確保安全之責。

安全憲章中，共有6項要點，一、安全是公司營運最重要的使命，公司必須確實達成；二、形塑安全文化，確保員工及承攬商獲得充分的安全資訊及訓練，使全員皆能瞭解及落實本身應盡之安全責任；三、嚴格遵守規章，嚴謹工作紀律、充分聯溝通，確保營運安全。

四、重視人因管理，完善工作程序，防止人為疏失；五、優化車路設備，落實安全維護，提升營運效能；六、當有疑慮時，以旅客生命安全為最優先考量，採取最安全的行動。

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Photo Credit: 中央社
台灣鐵路管理局於2024年元旦正式改制為「國營台灣鐵路公司」，2023年12月31日晚間台鐵局長杜微（前右3）與台鐵主管一同合影留念，迎接歷史性的一刻。

台鐵推寢台列車，預計2027年上路

國營台灣鐵路公司今天成立，台鐵將更積極推動道鐵道觀光，並已規劃有臥床的福爾摩沙寢台列車，首度由民間買客車，台鐵協助行駛及維修，預計今年對外招商。

根據台鐵提供的「福爾摩沙寢台列車」評估報告，台鐵具有發展寢台列車的條件，台鐵的環島鐵路包括：東部、西部、北迴、南迴共有241座車站，另外還有平溪、內灣、集集支線，多處沿線有絕美海景和高山縱谷，宜蘭、花蓮及台東車站具有出站即景點的優勢。

根據台鐵規劃的寢台車廂內容，有展望景觀車廂、有臥床的客室包廂車、餐廳車廂、備餐車廂。旅客在專屬接待候車室，可享受地方特色候車餐點，也可針對旅客需求，提供專屬停留側線。

雄獅打造鐵道國旅 餐車服務再升級
Photo Credit: 中央社
台鐵與雄獅合作的美學觀光列車「鳴日號」，去（2023）年已正式推出「鳴日廚房」餐車服務。

台鐵公司首任董事長杜微今天接受訪問，說明未來的寢台列車規劃由民間採購車廂，並負責車廂清潔整備、遊程規劃、列車服務人員及上架銷售，台鐵提供路線、場站、機車、車長、駕駛及車輛維修，台鐵收取作業操作費及分潤，已有不少民間業者感興趣，今年就會對外招商。

台鐵公司希望福爾摩沙列車主打3大特色，一是全台唯一，可享日月星辰美景相伴；其次擁有高檔移動用餐環境，以眼球觀光佐以美食；提供輕奢享受的尊榮體驗，若招商順利，希望2027年能上路營運，提升台灣鐵道觀光服務。

「鳴日廚房」新行程 享皇太子御宴
Photo Credit: 中央社
台鐵美學列車「鳴日號」已經上路。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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