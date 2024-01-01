富邦悍將新教練團名單曝光：陳金鋒任總教頭，哥哥陳連宏回鍋入二軍教練團
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富邦悍將元旦發出新聞稿，證實陳金鋒接任一軍總教練，原一軍總教練丘昌榮雖於去年季末請辭，球團仍肯定丘昌榮過去2年的執教貢獻，未來將派任一軍首席教練，盼與陳金鋒總教練共同率領球隊打出亮眼成績。
（中央社）中職富邦悍將隊完成新球季教練團改組，由陳金鋒接任一軍總教練，為強化新秀培育機制，延攬陳連宏擔任基地統籌教練，領隊林華韋盼基地培訓機制提升球團新秀養成進度及效率。
中華職棒富邦悍將隊今（1）日發布新聞稿表示，陳金鋒自2017年起加入富邦悍將後，擔任球隊副領隊、顧問及二軍總教練等要職，2024年球季將成為富邦接手球隊後、隊史第5任一軍總教練。
悍將新聞稿表示，原一軍總教練丘昌榮於去年季末請辭，球團肯定丘昌榮過去2年的執教貢獻，未來將借重其整合長才，擔任一軍首席教練，盼與陳金鋒總教練共同率領球隊打出亮眼成績。
此外，一軍教練團調整還有投手統籌教練由郭勇志升任，林正豐擔任一軍牛棚教練，原投手教練羅曼（Orlando Roman）因個人因素婉拒續約，其餘一軍教練團成員與去年相同。
二軍總教練由郭建霖升任，未來負責率領二軍球員參與二軍賽事積累實戰經驗，同時球團新聘來自日職北海道日本火腿鬥士隊的稻田直人擔任內野統籌教練，與今年卸下球員身分的葉竹軒，共同負責強化悍將內野守備，原投手教練許文錚婉拒續約離隊，其餘二軍教練團成員與去年相同。
悍將另外延攬陳連宏擔任二軍基地統籌教練，與投手教練廖剛池、捕手教練林琨笙、打擊教練高國輝、體能教練杜正文，幫助尚未穩定於二軍出賽的年輕球員成長學習，並適時安排與其他球隊交流。
悍將領隊林華韋表示，期望藉由基地培訓機制與教練團的協助，幫助悍將年輕球員成長，提升球團新秀養成進度及效率，強化整體戰力。原顧問郭泰源接任副領隊職務，協助林華韋共同推動球隊各項規劃事務。
悍將球團已於去年12月25日起展開為期3週的重訓體能練習，幫助球員強化基礎體能以順利銜接1月中旬的春訓，迎戰2024年正式球季的到來。
富邦2016年底接手義大犀牛隊、首任總教練為葉君璋；葉君璋2018年季中請辭，由「鑼總」陳連宏接任，2020年再由洪一中接任總教練，2022年丘昌榮上任總教練。
陳金鋒2016年在Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）球員身分引退後，2017年與悍將簽下3年合約、擔任副領隊，2020年轉任球隊顧問、2022年接任悍將二軍總教練兼副領隊。
陳連宏2018年季中接任悍將總教練，2019年底合約到期後不再續聘，2020年回獅隊任二軍整合教練，去年底獅隊公布陳連宏個人生涯規劃自請離隊。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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