副總統辯論會：趙少康現場辭去中廣董座，吳欣盈痛批民進黨執政「缺缺缺」成關鍵字

（中央社）2024大選副總統候選人電視辯論會今（1）日登場，國民黨副總統候選人趙少康在會中宣布辭去中廣董事長，並現場簽署辭職書，他表示，即日起辭去中廣公司董事長兼總經理及董事職務。

趙少康也說，如果當選，副總統薪水一毛不要，官邸也不住，要拿出來當作青年住宅。

他說，仁愛路副總統官邸很大、地點也不錯，拿出來做青年住宅，裡面大概可以住十幾二十個人，「通通免費，水電費我出」。

2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

吳欣盈痛批藍綠執政，二問「政策連抄都不會嗎？」

民眾黨副總統候選人吳欣盈今天在電視辯論會第1階段申論打出財經牌，重申自己唯一有實務財經經驗的候選人。吳欣盈表示，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水。

吳欣盈於申論題砲火連連，直指藍綠都說要拚經濟，也說要提升產業，但8年來台灣的經濟卻未見改善。吳欣盈說，自己過去提出「碳稅條例草案」、要求政府建立「十年碳定價路徑圖」、以及接軌國際最低稅負制，就是為了要打造台灣成為「亞洲科技中心」，如同荷蘭在歐洲的地位一樣。她也說自己提出中央銀行法修法，要推動主權基金、幫台灣人民賺錢。

吳欣盈直指，藍綠兩黨都說要拚經濟，但為什麼這麼多年來，就是無法改善就業環境？因為不懂如何開源，無法提升國家競爭力。「政治要的是執行力，你們連抄都不會嗎？」

吳欣盈接著提到AI，她表示未來的量子電腦與大數據會提供更多工作機會，要發展AI之前，要有完善的個資保護機制。她主張引進歐盟的GDPR個資法，讓人民做自己個資的主人，才能防止詐騙。這套全世界最嚴格的規範，已經有50幾個國家包含日本、韓國都採納了，「我再說一遍，你們連抄都不會嗎？」

吳欣盈最後指出，日本有「失落的30年」，台灣其實也失去了20年。她詢問選民，「20多年來，您的生活有變好嗎？」吳欣盈也反問，「我們還有多少個20年？」她痛批，錯誤的政策跟貪污一樣可怕，讓年輕人賺不了錢，買不起房子，生活中還缺錢、缺電、缺蛋、缺疫苗，「缺缺缺成為2023年的關鍵字」。

Photo Credit: 中央社 2024副總統候選人電視辯論會1日下午在公視登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈（前）抵達會場，向媒體揮手致意。

蕭美琴：民進黨比國民黨更會治國

（中央社）2024大選唯一一場副總統候選人辯論會今天登場，民進黨副總統候選人蕭美琴今天說，國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生，但比較成績，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走。

蕭美琴在申論表示，最近國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生。但是回顧8年前國民黨執政的年代，當時的股市只有8100點，年輕人的薪資停滯在22K，社會照顧資源匱乏。

她說，如今，台灣人均GDP已經超越韓國。各項國際評比都顯示台灣的競爭力不斷上升中。無論是台商回台投資，或是外資看好台灣，來台投資，在總統蔡英文任內都屢創新高。

蕭美琴認為，兩相比較之下，就可以知道誰說的是真，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走。

她說，台灣整體亮眼的經濟成長當中，難免有一些被遺漏，生活比較辛苦的人。民進黨會與時俱進，滾動式的檢討，走對的路，讓下個世代的台灣人都能夠安居樂業。

Photo Credit: 中央社 2024大選倒數，副總統候選人電視辯論會1日下午在公視登場，民進黨副總統候選人蕭美琴（前）首先抵達會場。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺