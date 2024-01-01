副總統辯論會：趙少康現場辭去中廣董座，吳欣盈痛批民進黨執政「缺缺缺」成關鍵字
我們想讓你知道的是
國民黨副總統候選人趙少康在會中宣布辭去中廣董事長，並現場簽署辭職書。趙少康也說，如果當選，副總統薪水一毛不要，官邸也不住，要拿出來當作青年住宅。他說，仁愛路副總統官邸很大、地點也不錯，拿出來做青年住宅，裡面大概可以住十幾二十個人，「通通免費，水電費我出」。
（中央社）2024大選副總統候選人電視辯論會今（1）日登場，國民黨副總統候選人趙少康在會中宣布辭去中廣董事長，並現場簽署辭職書，他表示，即日起辭去中廣公司董事長兼總經理及董事職務。
趙少康也說，如果當選，副總統薪水一毛不要，官邸也不住，要拿出來當作青年住宅。
他說，仁愛路副總統官邸很大、地點也不錯，拿出來做青年住宅，裡面大概可以住十幾二十個人，「通通免費，水電費我出」。
2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。
吳欣盈痛批藍綠執政，二問「政策連抄都不會嗎？」
民眾黨副總統候選人吳欣盈今天在電視辯論會第1階段申論打出財經牌，重申自己唯一有實務財經經驗的候選人。吳欣盈表示，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水。
吳欣盈於申論題砲火連連，直指藍綠都說要拚經濟，也說要提升產業，但8年來台灣的經濟卻未見改善。吳欣盈說，自己過去提出「碳稅條例草案」、要求政府建立「十年碳定價路徑圖」、以及接軌國際最低稅負制，就是為了要打造台灣成為「亞洲科技中心」，如同荷蘭在歐洲的地位一樣。她也說自己提出中央銀行法修法，要推動主權基金、幫台灣人民賺錢。
吳欣盈直指，藍綠兩黨都說要拚經濟，但為什麼這麼多年來，就是無法改善就業環境？因為不懂如何開源，無法提升國家競爭力。「政治要的是執行力，你們連抄都不會嗎？」
吳欣盈接著提到AI，她表示未來的量子電腦與大數據會提供更多工作機會，要發展AI之前，要有完善的個資保護機制。她主張引進歐盟的GDPR個資法，讓人民做自己個資的主人，才能防止詐騙。這套全世界最嚴格的規範，已經有50幾個國家包含日本、韓國都採納了，「我再說一遍，你們連抄都不會嗎？」
吳欣盈最後指出，日本有「失落的30年」，台灣其實也失去了20年。她詢問選民，「20多年來，您的生活有變好嗎？」吳欣盈也反問，「我們還有多少個20年？」她痛批，錯誤的政策跟貪污一樣可怕，讓年輕人賺不了錢，買不起房子，生活中還缺錢、缺電、缺蛋、缺疫苗，「缺缺缺成為2023年的關鍵字」。
蕭美琴：民進黨比國民黨更會治國
（中央社）2024大選唯一一場副總統候選人辯論會今天登場，民進黨副總統候選人蕭美琴今天說，國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生，但比較成績，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走。
蕭美琴在申論表示，最近國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生。但是回顧8年前國民黨執政的年代，當時的股市只有8100點，年輕人的薪資停滯在22K，社會照顧資源匱乏。
她說，如今，台灣人均GDP已經超越韓國。各項國際評比都顯示台灣的競爭力不斷上升中。無論是台商回台投資，或是外資看好台灣，來台投資，在總統蔡英文任內都屢創新高。
蕭美琴認為，兩相比較之下，就可以知道誰說的是真，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走。
她說，台灣整體亮眼的經濟成長當中，難免有一些被遺漏，生活比較辛苦的人。民進黨會與時俱進，滾動式的檢討，走對的路，讓下個世代的台灣人都能夠安居樂業。
新聞來源
延伸閱讀
- 聽聽候選人們說什麼：2024總統副總統政見發表會、電視辯論會，重點時間一次看
- 2024副總統政見發表會：分析各陣營輔助互補策略，變成「辯論會」是正確的戰術嗎？
- 2024總統政見會最終場分析：柯文哲策略加分，侯友宜不失分，賴清德「由攻轉守」現隱憂
- 整場總統政見發表會其實很聚焦，但侯友宜的表現可惜了，賴清德的策略可以簡稱為「三個這樣」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-01 副總統辯論會：趙少康稱戰爭風險讓泰勒絲不敢來台開唱，吳欣盈籲趙蕭「不要把我當空氣」
- 2024-01-01 副總統辯論會：趙少康現場辭去中廣董座，吳欣盈痛批民進黨執政「缺缺缺」成關鍵字
- 2023-12-31 評總統候選人電視辯論會，學者：3人表現在預期之內，各自營造穩健、硬漢及政治新選擇形象
- 2023-12-30 2024總統辯論會：柯文哲自認代表渴望改變的聲音，賴清德稱「我不是賴神」盼帶領國家前進，侯友宜喊話柯加入聯合政府
Tags：
疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。