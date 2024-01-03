博恩給外送員小費爭議：當流量是終極密碼，我們之間的信任還剩下多少？

文：公關人生相談室

說故事是用來引發愛心還是販賣信任？

近期有個新聞是知名網紅準備了10萬元作為小費，分別按照不同金額送給送餐上門的外送員，最後甚至有個拿到5萬元小費的外送員，因為太訝異也太感動了，託出了自己從軍旅退下，家中遭逢變故所以開始跑外送的坎坷故事。

這個放在影片末尾的故事，不但感動了螢幕中的網紅與工作團隊，以及數千、數萬名在螢幕外的觀眾。後來這個故事經過網友跟空軍相關單位查證，甚至後來有外送員女兒現身說法，才釐清了故事「部分」的真相。

發布影片的網紅後來也發了聲明，表示自己是清白的，沒有收錢拍影片、沒有寫劇本也沒有找演員，也自述對於世界的失望，原本想要成為「更好的人」但反而更強化了以前的負面印象。

許多人撻伐網紅團隊在發片前沒有經過查證，也有些人批評外送員編造不完全真實的故事。然而，回到媒體操作的角度，身為網紅身份，甚至是外送平台代言人的身份，在發片前不太可能不想著流量，或是不預期觀看影片的大眾、可能會摘錄內容報導的媒體，以及不認識自己的人可能會有的反應。

原本預設只是送出超乎平常金額小費的影片，其實也像是實境節目一般，為的是獲取外送員超乎平常的驚喜反應作為素材，鏡頭一開始就設定好取餐拍攝角度，甚至連外送員進入電梯的畫面都擷取了，加上完整剪接的影片與品牌片尾，要說完全沒劇本跟編排或許太過牽強。而入鏡成為網紅影片素材的外送員，他們自己先前是否知道自己會成為影片素材？甚至成為路人茶餘飯後討論的主題？

活在楚門的世界的我們——自媒體與媒體的交錯，讓我們更自由或更強化自己的無知？

身為人類的我們愛看實境節目，除了愛聽故事，也更愛聽像是真的故事。同時，我們也會好奇跟自己一樣的人，在特定狀況下，如危急、緊張、崩潰狀等會有什麼反應？另一方面，或許我們也更享受那種站在安全的位子，以上帝的全知視角，看著節目中不同人物的互動，還可以在節目下方影片留言區，趁機說上幾句批評或玩笑話，卻完全不用負任何責任的掌控感。

於是，除了主流媒體外，延伸了許多有廣大粉絲群體的自媒體，還有以爆料為主軸，充斥著行車紀錄器影片的各式各樣爆料社團，讓許多未經查證的消息，成為每個人口中，彷彿第一人稱目睹現場的故事。

自媒體跟媒體的差別在於，自媒體可以是任何人，只要有人觀看、有人注目甚至有人贊助，自媒體通常可以隨心所欲，以個人的觀點看待與詮釋外在的世界。但是，媒體則不同。

媒體是隱身在某媒體名稱下的一群人，為著有公共利益，甚至民眾沒有管道則不可得知的議題，上山下海深入事件現場進行詳實報導；媒體也需要累積很多人的相信才得以長久存續，也必須在每次的報導與新聞事件上，都善盡查核與驗證多方說法的工作。以往，媒體若有錯誤報告，只要一經糾正並查核屬實，都會見到媒體發佈更正啟事，或是更新說明，以確保自身的檢核機制，也希望能夠繼續取信於讀者與大眾。

政治人物與企業對於媒體的禮遇，或許最早不是來自於流量，而是來自於媒體傳統上，用來監督公共事務的第四權，也相信媒體會以客觀且經查證的觀點，提供讀者需要知道的事情。然而，隨著點閱率與流量為王的社群趨勢帶動，近幾年也看到有些媒體成為標題黨，搶速度且不嚴格審核發文的結果，往往只讓媒體一次次敗掉長久累積起來的信譽。

在公關工作上，最棘手的危機處理，通常都不會是危機當下的事件補救，畢竟這些事件通常都有特定原因與需要負責的人；如果身處有些規模的公司，通常也有客服、技術、法務與業務團隊一起支持。

在危機稍緩之後，如何向不相關的外部人，無論是新聞讀者、潛在客戶或消費者，說明企業如何面對與改正自己在產品與服務上的缺失，真誠地道歉並闡明事件前因後果，以及已經採取與預計採取的策略。如何說到路人能懂、符合比例原則、合乎邏輯，並照顧到會被事件所影響相關人的情感，這才是最為困難的部分。

信任是網路世界最寶貴的可交易資產——你所認知的真實是你的，還是他人的主觀真實？

網紅最終還是靠著兩天內上架又下架的短命影片與熱烈討論，得到了流量與主流媒體和輿論的關注，雖然後來延伸的劇情與風波，可能不是自己與團隊當初所完全預料得到。網紅最近一篇聲明發文的文末，也闡明了自己當初選擇相信外送員，之後又知道更多資訊的無奈與難過的心情。

回到網紅拍片事件，如果類似實境秀的影片，會引起如此大的風波，或許也來自於許多人被引發強大的負面情緒——感到被騙的失落心情，對於他人的不信任，也氣自己輕易給出了信任，無論是對於網紅團隊，或是當初深信感動故事所落淚的自己。

身為個人，我們可以一起體會、持續沈浸在這樣的難過與氣憤中，甚至聯想到自己曾經失落信任、被欺騙或背叛的經驗。若以身為閱聽大眾或是社會的公民而言，或許我們更需要思考的是，我們平時讓什麼資訊輕易繞過我們的大腦篩選機制，而進入我們的思想和生活中，漸漸固著成為慣性思考模式？我們的情緒，容易被什麼樣的社群推播內容所牽動？甚至，我們是否真的能相信自己所見即真實？

我們可以用假訊息聊天機器人、可以用反詐騙網站幫自己查驗假消息。然而，我們是否可以成為自己生活中資訊來源與信任交換的守門人，透過多方的資訊、真實經驗累積，驗證自己的所得所知，也透過支持善盡報導資訊查核責任的自媒體與媒體、人際真實互動的經驗累積，把自己的信任交託給值得我們寶貴信任資產的對象。