新北國中生割頸案的省思：品德選文的局限，國語文教育如何更切合青少年的心理與社會需求？

近日震驚社會的新聞：新北一名楊姓國中生遭郭姓同學持彈簧刀攻擊頸部、胸部，經搶救，一度救回，後來仍宣告不治。兩名互不認識的學生，只因郭姓同學為替乾妹妹兼同班女同學出氣，竟做出如此令人髮指的暴行。一條年輕生命的殞落讓不少人心情沉重，身為家長的人更感同身受，不免人人自危。

新聞一出，也引發輿論紛紛，或認為校園安全亮紅燈，或認為輔導機制出問題，或直指老師管教權弱化所致，或認為是情緒教育的缺乏，或歸咎於家庭教育的缺失，或感嘆8+9是底層的悲歌。以上任何一種推測都可能有部分的真實性，但以當前青少年複雜的心理狀況與真實處境觀之，任何單一視角都應無法窮盡問題所在。

本文不打算重複已有的檢討或呼籲之聲，以下所要談的是：身處一個如同小型社會的校園裡，如果他人的「惡意」無法避免，教育現場是否還應繼續避談人性之「惡」？在一個以成績將人分類，容易滋長惡意的體制中（長大後繼續以成就將人分類），教師或家長如何引導孩子看待不同人的眼光，如何教導孩子透過對複雜人性的理解，有警覺意識並採取妥當的應對方式？身為國語文教師，面對日趨複雜的環境，與日益多元樣貌的學生，透過教育所能施力的面向為何？

中學品德教育的局限

此次校園慘劇發生後，重視品德教育，讓學生明辨是非，被大聲疾呼。真正在第一線的教師或許能明白：這是外行人理想性的空話。據筆者在教育現場的觀察，品德教育的局限性如下：

1. 教科書的品德選文脫離時代，堂而皇之但無法觸及人心

首先，中學有沒有品德教育？單就國中國文來看，教科書中是否有品德教育呢？茲舉數課較相關的課文，與教科書對於其品德教育的議題融入：

〈愛蓮說〉：「體認君子品德的可貴，陶冶高尚的人格」或「培養高潔的人格，落實於生活中」。

〈陋室銘〉：「體認人生應以修養品德為重」，或「涵養高尚的品德，並充實精神生活」。

不只有品德教育，還有法律教育：〈張釋之執法〉：「培養守法守紀的精神，並能在生活中實踐」。（以上議題融入，見康軒版與翰林版教科書）上述不算少的品德或法治教育為何無法全然發揮其效用呢？稍微了解青少年心理的人就會理解：以上道德性的期待與實際的青少年生態圈不但存在著時代隔閡，而且此類充滿理想性的用語崇高但空泛。這麼說的用意不是批評出版社，畢竟選文背後有來自教師和家長等社會輿論的壓力。

其實，如果長期在第一線的教育現場，就會知道：類似此次事件的學生間爭執，乃至為同學出氣而去堵人，或集體霸凌的事，甚至致死事件，在校園中並非新鮮事，20多年前葉永鋕事件大家應該不陌生。筆者在十多年前就曾經遇過某位頗具姿色卻行為偏差的女學生，有本事「動員」數十位男同學去對付同學，甚至老師。只是這些行為都不若這次事件嚴重，並沒有被曝光。

近來也不乏國小生就下毒報復同學的新聞。所以學生的行為和有沒有讀過品德文章，其實沒有太大關連。大人往往以為把一些想當然耳的正面價值灌輸給孩子，他們就會心悅誠服地接受，這種簡單的「想當然耳」，放到真實複雜的人際江湖中顯得捉襟見肘，單純到無法運作。

品德教育的有效性或許被高估，據筆者在教學現場的觀察：學生會因為組成分子的差異，自成不同的生態圈，其間的權力結構與角力戰場，不是老師或家長介入，即可完全改變的，大人的禁止有時只是讓以上的暗潮洶湧轉入地下化，朝向更嚴重的發展。

缺乏反思的品德教育，效力太薄弱。對與錯，是與非是需要不斷辯證的，「假如做父母的希望孩子理解社會世界，就讓孩子跟其他孩子一起玩，自行解決爭端，別滔滔不絕地講述『十誡』。還有，行行好吧，千萬不要強迫孩子服從上帝、老師或你們這些做父母的，否則孩子的發展就會停滯在道德循規期。（尊重權威、守規矩，不知彈性變通）」（見Jonathan Haidt《好人總是自以為是》）。

2. 對於社會結構性不平等的問題可能無效

這次悲劇也有人注意到社會結構性不平等的底層問題。底層階級、家庭失能產生的8+9等行為偏差，並非品德教育即可解決。電影《當男人戀愛時》中，討債集團的蔡姊的一句話：「走正路那是好命人的權利」，道盡了底層人物的辛酸。

電影《寄生上流》中，底層人物說道：「有錢所以善良，有錢的話，我也會很善良」。這樣說，並非認為底層人物都沒有道德，道德對社會上的優勢者來說是天經地義，對某些人來說，當要面對的問題可能是：窮困、性侵、吸毒，家暴等，要存活下來已屬不易。品德太「奢侈」了！林強〈你真正上厲害〉歌詞，應該是8+9很貼切的寫照：

啥咪款人 若沒代沒誌 就欲拿刀去甲人相殺

像我這種的腳肖 你若看你爸較無 別怪你公欲死沒交待……

自從我生出來這呢壞 還未畢業我就跟學校說BYE BYE

兄弟仔相招來交陪 查某囝的粉味我上愛

感化院長每天來唸經 講一些五四三的道理給阮知

他們說我是缺角的不肖囝仔 你爸就是抉願改……

世界本來就不公平 你做好人 我來作壞

不管啥咪原因 應不應該 生死我已經交給天安排

像這樣，連性命都豁出去的人，品德何用？

3. 忽視青少年的次文化

學生的偏差行為，無論是用品德上的好壞與對錯來看待，或是歸咎於家庭背景或社經階層，其實都是缺乏足夠解釋力的。筆者曾經遇過不少家世背景、成績表現都不錯的學生，在Instagram等交友圈圈中自動切換成髒話連篇。也有不少霸凌同學者長相甜美，來自中產階級家庭。

其實，早有學者從青少年次文化的角度，來看待這個時期奇裝異服、髒話連連、喝酒、抽菸，甚至吸毒等叛逆行為，這些違法亂紀的行為，既可能在朋友圈中產生凝聚力，也可以讓圈外人吃驚，敢於使壞的人，在那個圈子裡還可獲得一些地位與權力。（以上見Marcel Danesi《酷：青春期的符號和意義》）