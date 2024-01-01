日本石川縣發生7.6大地震，氣象廳：5公尺大海嘯已抵達能登地方，籲民眾即刻避難

日本石川縣能登半島今（1）日發生規模7.6的有感地震，最大震度為7級，能登地區已發布了「重大海嘯警報」，建議民眾立即避難，而包括新潟縣、富山縣、山形縣、福井縣、兵庫縣等多地也發布了海嘯警報。

根據日本氣象廳資料顯示，地震發生於當地時間1月1日下午4點10分（台灣時間下午3點10分），石川縣能登半島震感強烈，地震深度極淺。

氣象廳已針對日本海沿岸地區發布海嘯警報。目前第一波海嘯已經抵達能登地方，推測高度5公尺，當局呼籲民眾立即前往高處避難。

另一方面，發布海嘯警報的山形縣、新潟縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣等地方，預料海嘯會在下午4時40分至5時陸續抵達，推測高度3公尺。

而本州島日本海沿岸、北海道日本海沿岸等地，則估約有1公尺海嘯，海嘯約在稍晚抵達。

【津波情報】

■大津波警報■石川県能登

■津波警報■山形県 新潟県上中下越 佐渡 富山県 石川県加賀 福井県 兵庫県北部

■津波注意報■北海道日本海沿岸南部 青森県日本海沿岸 北海道太平洋沿岸西部 北海道日本海沿岸北部 秋田県 他(17:34)#nhk_news https://t.co/POYwA7dwvS — NHKニュース (@nhk_news) January 1, 2024

NHK的網頁也顯示，警告能登地區的民眾，

「 一場大海嘯即將來臨。請你現在就逃走。 請記住東日本大地震。 請盡快逃離以保住生命。

立即跑向最高的地方。 如果附近沒有高地，就跑到高樓頂或遠離海岸的地方。 切勿停止或回頭。 邊逃跑邊呼喚周圍的人避難。 海嘯可能會超過預期的高度...... 2011年東日本大地震造成多人死亡，日本發布了嚴重海嘯警報。 您也可以透過收音機、智慧型手機和行動電話獲取資訊。 請你現在就逃走。」

受地震影響，東日本鐵路公司（JR東日本）表示，已暫停了東北、上越、北陸等各條新幹線。何時恢復運行尚不清楚。

日本內閣官房長官林芳正稍早證實，已確認核電廠目前沒有異常情況。

日本首相官邸已成立災情指揮中心，目前尚無災情回報。不過X平台上已出現商店因地震受損的影片。

有民眾在新幹線上錄到地震晃動幅度之大，令人畏懼。

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

pic.twitter.com/98syIwnGkj — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

迪士尼樂園的民眾則席地而座，靜等地震過去。

🇯🇵SHOT FROM GROUND ZERO 🇯🇵



People are out on the Streets.



Japan has issued 3 levels of tsunami warnings to its residents in different states.



WHAT A SAD START TO NEW YEAR 2024.#japanese #japannews #japan #earthquackes #Tsunami #NewYear2024 pic.twitter.com/HM3Dd7WvE7 — Aditya Rathore (@imAdityaRathore) January 1, 2024

而根據日本網友上傳的影片，富山市萩浦橋已出現浪潮。

BREAKING: Tsunami waves spotted on the western Japan coast, residents urged to evacuate immediately pic.twitter.com/16zyeVlsIC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2024

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺