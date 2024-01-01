日本石川縣發生7.6大地震，氣象廳：5公尺大海嘯已抵達能登地方，籲民眾即刻避難
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日本氣象廳已針對日本海沿岸地區發布海嘯警報。目前第一波海嘯已經抵達能登地方，推測高度5公尺，當局呼籲民眾立即前往高處避難。X平台上已出現商店因地震受損的影片：
日本石川縣能登半島今（1）日發生規模7.6的有感地震，最大震度為7級，能登地區已發布了「重大海嘯警報」，建議民眾立即避難，而包括新潟縣、富山縣、山形縣、福井縣、兵庫縣等多地也發布了海嘯警報。
根據日本氣象廳資料顯示，地震發生於當地時間1月1日下午4點10分（台灣時間下午3點10分），石川縣能登半島震感強烈，地震深度極淺。
氣象廳已針對日本海沿岸地區發布海嘯警報。目前第一波海嘯已經抵達能登地方，推測高度5公尺，當局呼籲民眾立即前往高處避難。
另一方面，發布海嘯警報的山形縣、新潟縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣等地方，預料海嘯會在下午4時40分至5時陸續抵達，推測高度3公尺。
而本州島日本海沿岸、北海道日本海沿岸等地，則估約有1公尺海嘯，海嘯約在稍晚抵達。
NHK的網頁也顯示，警告能登地區的民眾，
「一場大海嘯即將來臨。請你現在就逃走。請記住東日本大地震。請盡快逃離以保住生命。
立即跑向最高的地方。如果附近沒有高地，就跑到高樓頂或遠離海岸的地方。切勿停止或回頭。邊逃跑邊呼喚周圍的人避難。海嘯可能會超過預期的高度......2011年東日本大地震造成多人死亡，日本發布了嚴重海嘯警報。您也可以透過收音機、智慧型手機和行動電話獲取資訊。請你現在就逃走。」
受地震影響，東日本鐵路公司（JR東日本）表示，已暫停了東北、上越、北陸等各條新幹線。何時恢復運行尚不清楚。
日本內閣官房長官林芳正稍早證實，已確認核電廠目前沒有異常情況。
日本首相官邸已成立災情指揮中心，目前尚無災情回報。不過X平台上已出現商店因地震受損的影片。
有民眾在新幹線上錄到地震晃動幅度之大，令人畏懼。
迪士尼樂園的民眾則席地而座，靜等地震過去。
而根據日本網友上傳的影片，富山市萩浦橋已出現浪潮。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。