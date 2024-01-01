副總統辯論會：趙少康稱戰爭風險讓泰勒絲不敢來台開唱，吳欣盈籲趙蕭「不要把我當空氣」

（中央社）針對台灣國際貿易問題，國民黨副總統候選人趙少康今（1）日表示，民進黨造成台海緊張，外資擔憂台灣有戰爭疑慮而不來，他去年原邀請國際巨星泰勒絲來台，但對方認為「台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗」就不敢來台。

2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會今天下午2時在公視登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

在交叉詰問部分，吳欣盈聚焦台灣國際貿易議題，提及台積電擴大美國投資被比喻為「美積電」，詢問蕭美琴是否了解美國對台投資，並詢問趙少康宣布辭中廣董事長，是否作秀或是真心辭職。

趙少康表示他是「真心要辭」，而美國華爾街許多經理人問他「會不會打仗，打仗的話他們寧願到日本，（美國股神）巴菲特不就是如此嗎」。

趙少康說，台灣有戰爭疑慮導致外資不來，台灣資本也跑出去，甚至提及有報導指台北市長蔣萬安想邀國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）來台表演，他去年邀請泰勒絲，原本要來台了，但後來決定不來，「她說台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗」，連國際級一流藝人都不敢來。

他說，台灣如果沒有和平環境，就不會有人投資，若沒人投資就不會有現代企業來台，民進黨讓台海緊張，「美國天天放話，這個將軍、那個將軍說會打仗，嚇走多少想來投資的資本」，若不來投資，年輕人薪水怎麼會高。

蕭美琴在回應吳欣盈提問時，先糾正剛剛發言的趙少康說法，「外資沒有不敢來台灣。」蕭美琴指出，在蔡英文總統任內，外資投資台灣也創造了新高，有超過2兆台幣的外資進入台灣，包含Google、Amazon、Microsoft、美光等外商持續加碼投資台灣，微軟也在台灣成立了研發中心。

蕭美琴說，國際企業看好台灣、支持台灣，「完全不像你們所說的，被台灣，被民進黨嚇跑」，而是民進黨好的政策，改善台灣的基礎建設，同時創造一個資安被信賴的環境，產品被認可的環境，讓大家都願意來台灣投資。

蕭美琴也簡短回應吳欣盈關於「美積電」的提問，她強調，「台積電是台灣的驕傲，不應該被做來政治競爭跟消費，是我們共同的護國神山」，蕭美琴說，台積電依照自身產業的佈局以及客戶需求，往全世界去擴張布局，同時加碼台灣政府，政府就應該要做其後盾，希望所有台商在全球佈局的過程中，「都有大家祝福」。

蕭美琴質疑趙少康態度輕浮、恐造成憲政危機

蕭美琴在交叉詰問第3輪提問，趙少康去年底說要推內閣制是因為「當總統比皇帝爽」，隔天又說，選副總統「可以遊山玩水」，今天又說，「如果當選什麼都不要」。

蕭美琴說，趙少康一開始把自己形容成「救阿斗的趙子龍」，把副總統當成總統在選，甚至還提出戰鬥藍自己的政見，跟搭檔國民黨總統候選人侯友宜政見不太一樣。蕭美琴覺得趙少康變來變去，有時態度輕浮，有時又像在挑戰憲政體制跟備位元首的憲政角色，讓她不禁擔心，趙少康對這個職務的定位跟態度為何，會不會造成憲政危機。

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吳欣盈回應表示，「想問（總統候選人）侯先生在場嗎？」她說從趙少康日前政見會上的口誤，就是把自己當總統候選人。吳欣盈說自己與趙少康不一樣，是把自己當成副總統，協助黨主席選副總統。

吳欣盈表示，感謝趙少康上次說，明年如果國民黨有機會執政，要邀請她入閣，她反而想提供另一個邀約，就是當明年民眾黨執政的時候，可以邀請趙少康做國家通訊傳播委員會（NCC）主委，或是副總統、總統辦公室的發言人。吳欣盈強調，從「壯世代」的推廣來說，她也希望趙少康能繼續在工作職場，發揮一些專長。

趙少康回應表示，蕭美琴的問題讓他啼笑皆非，說他會引起憲政危機，哪有那麼偉大，蕭美琴跟賴清德才會引起憲政危機，要選總統副總統，都不承認中華民國的憲法，賴清德還說，「中華民國或是中華民國的憲法是災難」，這個講法才是憲政危機。

趙少康表示，他講總統跟皇帝一樣，指的是總統蔡英文，蔡總統能夠745天不接受任何媒體的採訪。

趙少康也提到，他的確在挑戰憲政，但不是憲政危機，他跟侯友宜、柯文哲都希望推動內閣制，這當然是憲政的很大改革，因為他們覺得內閣制在歐洲國家、日本都是比較穩定的制度，才想在台灣推行，組成聯合政府。

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趙少康在交叉詰問時也痛批民進黨的綠能政策。趙少康說，台灣現階段再生能源連10%都沒有，不可能在2025年達到非核家園的目標（再生能源20%）。另外，綠能已成「貪瀆的外衣」，許多人披著再生能源的外衣，進行各種貪瀆之實，包括雲豹前董座賴勁麟，可擔任18家董事長，女兒賴品妤儼然成為「雲豹小公主」。

趙少康批評，台電賠新台幣約5000億元，雲豹1000萬資本額可以做100億元生意，「所以台電虧倒、雲豹吃飽」。另外，包括前內政部次長陳宗彥、前台南經發局長陳凱凌、前民進黨中執委郭再欽等人，都是跟民進黨搞在一起，都是貪污、性招待，反問蕭美琴到底要怎麼解決這個問題？

蕭美琴回應，再生能源及綠電政策是重要的國家發展，全世界許多大型企業，包括護國神山台積電在內，均簽署RE100（再生能源100倡議），公開承諾於2050年前，有階段性達成100%再生能源目標，而國際對再生能源認知不包括核電，因此政府要全力推動包括風電、光電等再生能源。