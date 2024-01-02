有力但無能：評價2023年習近平功過，中國官媒與外媒反差大

（中央社）中國2023年的政經發展荊棘滿途，疫情後經濟一蹶不振，美中關係一度跌入谷底，國內軍方及外交高官下馬等，外媒形容2023年顯示中國領導人習近平有力獨攬大權，但無力處理疫情及經濟等，但中國官媒一面倒讚揚習近平。

中國官媒《人民日報》1日刊登「元旦獻詞」，表示2023年是疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年，期間面對國際政治經濟環境不利因素增多、國內週期性和結構性矛盾疊加的錯綜複雜形勢，以習近平為核心的黨中央團結全國，「頂住外部壓力、克服內部困難，積極推動經濟持續復甦，有序推進黨和國家機構改革」等。

文章表示，「這一年，成績有目共睹」，包括成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，全國糧食總產量創歷史新高，經濟總體回升向好，中國特色大國外交紮實推進等。

文章又指，中國「打贏人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰」，又打響改革攻堅戰等。

文章指，2024年是中華人民共和國成立75週年，是實施「十四五」規劃關鍵的一年，必須全體人民共同參與。

當中國官媒一面倒唱好習近平的政績，《美國之音》1日報導指出，很多中國問題觀察家和分析家認為，2023年顯示了習近平的「有力和無能」。

其中一個例子，是疫情期間習近平親自指揮及部署中國「清零」政策，重挫中國經濟，但之後在沒有預警及沒有準備下突然放鬆綁防控措施，導致出現海嘯式感染，之後中國又停止發布感染及死亡數字。

報導引述《北京之春》雜誌榮譽主編胡平表示，從「清零」政策被強行推行3年到一夜之間消失，再到禁止公布死亡數字及媒體評論，顯示「習近平權力的有力」。但這種有力的另一面則是「無能」，「其中包括防疫政策的無能，啟動疫情之後的經濟的無能」。

胡平認為，習近平這種「有力和無能」正對中國政局發展產生微妙的影響。中國到現在不敢再提「清零」2字，反映這件事對習近平的權力造成很大損害。

報導又引述另一個例子，是習近平在中共二十大為自己拿到第3個任期，並把中共內部有可能跟他競爭權力的「共青團派」全部清除，將中共最高領導層全部換上自己的人馬。

報導引述中國媒體表示，中共最高領導層的人選全是習近平一個一個地親自面談拍板決定，外界觀察家也驚呼，這顯示習近平一舉廢除了中國原先的領導層選舉制度。

不過，報導表示，不久之後習近平所器重的中國前外交部長秦剛，以及習近平親自挑選的中國前國務部長李尚福先後突然失蹤，之後被解職；而期間中國多名火箭軍司令和政委也被拿下或被失蹤。

觀察家們認為，習近平有能力力排眾議，挑選他屬意的人進入最高領導層，但卻同時反映他選人的無能，保自己挑選的人的無能，特別是秦剛、李尚福被宣布解職之前一段時間下落不明，令中共非常尷尬。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰