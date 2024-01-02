有力但無能：評價2023年習近平功過，中國官媒與外媒反差大
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觀察家們認為，習近平有能力力排眾議，挑選他屬意的人進入最高領導層，但卻同時反映他選人的無能，保自己挑選的人的無能，特別是秦剛、李尚福被宣布解職之前一段時間下落不明，令中共非常尷尬。
（中央社）中國2023年的政經發展荊棘滿途，疫情後經濟一蹶不振，美中關係一度跌入谷底，國內軍方及外交高官下馬等，外媒形容2023年顯示中國領導人習近平有力獨攬大權，但無力處理疫情及經濟等，但中國官媒一面倒讚揚習近平。
中國官媒《人民日報》1日刊登「元旦獻詞」，表示2023年是疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年，期間面對國際政治經濟環境不利因素增多、國內週期性和結構性矛盾疊加的錯綜複雜形勢，以習近平為核心的黨中央團結全國，「頂住外部壓力、克服內部困難，積極推動經濟持續復甦，有序推進黨和國家機構改革」等。
文章表示，「這一年，成績有目共睹」，包括成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，全國糧食總產量創歷史新高，經濟總體回升向好，中國特色大國外交紮實推進等。
文章又指，中國「打贏人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰」，又打響改革攻堅戰等。
文章指，2024年是中華人民共和國成立75週年，是實施「十四五」規劃關鍵的一年，必須全體人民共同參與。
當中國官媒一面倒唱好習近平的政績，《美國之音》1日報導指出，很多中國問題觀察家和分析家認為，2023年顯示了習近平的「有力和無能」。
其中一個例子，是疫情期間習近平親自指揮及部署中國「清零」政策，重挫中國經濟，但之後在沒有預警及沒有準備下突然放鬆綁防控措施，導致出現海嘯式感染，之後中國又停止發布感染及死亡數字。
報導引述《北京之春》雜誌榮譽主編胡平表示，從「清零」政策被強行推行3年到一夜之間消失，再到禁止公布死亡數字及媒體評論，顯示「習近平權力的有力」。但這種有力的另一面則是「無能」，「其中包括防疫政策的無能，啟動疫情之後的經濟的無能」。
胡平認為，習近平這種「有力和無能」正對中國政局發展產生微妙的影響。中國到現在不敢再提「清零」2字，反映這件事對習近平的權力造成很大損害。
報導又引述另一個例子，是習近平在中共二十大為自己拿到第3個任期，並把中共內部有可能跟他競爭權力的「共青團派」全部清除，將中共最高領導層全部換上自己的人馬。
報導引述中國媒體表示，中共最高領導層的人選全是習近平一個一個地親自面談拍板決定，外界觀察家也驚呼，這顯示習近平一舉廢除了中國原先的領導層選舉制度。
不過，報導表示，不久之後習近平所器重的中國前外交部長秦剛，以及習近平親自挑選的中國前國務部長李尚福先後突然失蹤，之後被解職；而期間中國多名火箭軍司令和政委也被拿下或被失蹤。
觀察家們認為，習近平有能力力排眾議，挑選他屬意的人進入最高領導層，但卻同時反映他選人的無能，保自己挑選的人的無能，特別是秦剛、李尚福被宣布解職之前一段時間下落不明，令中共非常尷尬。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。