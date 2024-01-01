日本石川強震引發海嘯：外交部公布救助手機，國人湧入日台交流協會臉書留言集氣

日本石川縣能登地區今（1）日下午發生芮氏規模7.6強震，日本氣象廳已針對日本海沿岸發布海嘯警報，當地隨後傳出火災、房屋倒榻情事。對此，總統蔡英文已指示外交部，向日方表達願意提供必要協助，副總統賴清德也透過臉書，表示台灣和日本一直都是互相扶持的好友，台灣願意提供最大的協助及幫忙。日本台灣交流協會的貼文下也湧現大批網友的留言，祈求日本平安。

日本石川縣今日發生強震，總統府發言人林聿禪稍早轉述蔡總統的關切及慰問，並指示外交部掌握國人狀況、確保安全無虞。

林聿禪表示，總統也於第一時間指示外交部，向日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。

我國外交部表示，稍早已致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及願意提供協助之意。

外交部也於地震發生後，立即指示我國駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況。據駐處初步回報，已聯繫轄區各僑團及留學生組織，尚未聽聞有受災狀況；該處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息，目前已在積極協助中。

外交部已指示駐大阪辦事處持續注意地震災情及可能的海嘯威脅，並提供受困國人必要協助。倘國人在當地遭遇緊急情況，可撥打駐大阪辦事處急難救助手機號碼：+81-90-8794-4568。

我國駐日代表謝長廷於臉書表示，駐日代表處和大阪辦事處緊急聯絡當地的僑胞和留學生，目前回應平安，不過正在好新年連休期間，台灣來的觀光客，以及日本在地僑胞和留學生去北陸觀光或訪問的人數量較難把握，目前有少數台灣旅客求助交通問題，代表處呼籲當地國人，在警報解除前先前往高處避難，解除後再看交通情況協助解決。

副總統賴清德稍早也於臉書表示，台灣和日本一直都是互相扶持的好友，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙。

賴清德也指出，同處地震帶的台灣，政府有責任為人民的安全做好一切的預防與準備。他並祈禱這次地震的災情能降到最低，日本的朋友們都能平安。

國民黨黨主席朱立倫也於臉書表示，他已在第一時間委請同仁致電日台交流協會關心，國民黨所有黨公職，包含在日黨支部，也會盡所有力量協助，並密切關心情勢發展。

日本台灣交流協會的貼文下也湧入大批網友留言，稱「天祐日本，台灣與你們同在」、「希望ㄧ切平安」。

根據《日本放送協會》（NHK），截至當地時間下午6時31分，石川縣能登地區已發布重大海嘯警報，海嘯已經來臨，高度約為5公尺，呼籲民眾儘速避難。

而石川縣發生規模7.6地震，目前災情陸續傳出，除了房屋倒塌、路面塌陷外，石川縣輪島市更出現火災災情，火勢十分嚴重。

發生6級地震的石川縣珠洲市，目前有多處房屋倒榻，當地綜合醫院一名醫生表示，患者陸續被送來，但因為地震道路狀況很差，一些醫生無法到達醫院，當地沒有足夠的人員，醫院的電力也被切斷了，正在使用備用電源。

石川縣截至下午5時約有3萬6000戶停電。

石川縣志賀核電廠、新潟縣柏崎刈羽核電廠與福井縣的核設施， 目前尚未出現重大異常情況。

日本首相岸田文雄表示， 日本政府已於首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室、蒐集情報。

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核稿編輯：羅元祺