日本石川強震引發海嘯：外交部公布救助手機，國人湧入日台交流協會臉書留言集氣
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日本石川縣發生規模7.6地震，多地出現海嘯警報，台灣藍綠政治人物皆表示關心，台灣和日本一直都是互相扶持的好友，台灣願意提供最大的協助及幫忙。日本台灣交流協會的貼文下也湧現大批網友的留言，祈求日本平安。
日本石川縣能登地區今（1）日下午發生芮氏規模7.6強震，日本氣象廳已針對日本海沿岸發布海嘯警報，當地隨後傳出火災、房屋倒榻情事。對此，總統蔡英文已指示外交部，向日方表達願意提供必要協助，副總統賴清德也透過臉書，表示台灣和日本一直都是互相扶持的好友，台灣願意提供最大的協助及幫忙。日本台灣交流協會的貼文下也湧現大批網友的留言，祈求日本平安。
日本石川縣今日發生強震，總統府發言人林聿禪稍早轉述蔡總統的關切及慰問，並指示外交部掌握國人狀況、確保安全無虞。
林聿禪表示，總統也於第一時間指示外交部，向日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。
我國外交部表示，稍早已致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及願意提供協助之意。
外交部也於地震發生後，立即指示我國駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況。據駐處初步回報，已聯繫轄區各僑團及留學生組織，尚未聽聞有受災狀況；該處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息，目前已在積極協助中。
外交部已指示駐大阪辦事處持續注意地震災情及可能的海嘯威脅，並提供受困國人必要協助。倘國人在當地遭遇緊急情況，可撥打駐大阪辦事處急難救助手機號碼：+81-90-8794-4568。
我國駐日代表謝長廷於臉書表示，駐日代表處和大阪辦事處緊急聯絡當地的僑胞和留學生，目前回應平安，不過正在好新年連休期間，台灣來的觀光客，以及日本在地僑胞和留學生去北陸觀光或訪問的人數量較難把握，目前有少數台灣旅客求助交通問題，代表處呼籲當地國人，在警報解除前先前往高處避難，解除後再看交通情況協助解決。
副總統賴清德稍早也於臉書表示，台灣和日本一直都是互相扶持的好友，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙。
賴清德也指出，同處地震帶的台灣，政府有責任為人民的安全做好一切的預防與準備。他並祈禱這次地震的災情能降到最低，日本的朋友們都能平安。
國民黨黨主席朱立倫也於臉書表示，他已在第一時間委請同仁致電日台交流協會關心，國民黨所有黨公職，包含在日黨支部，也會盡所有力量協助，並密切關心情勢發展。
日本台灣交流協會的貼文下也湧入大批網友留言，稱「天祐日本，台灣與你們同在」、「希望ㄧ切平安」。
根據《日本放送協會》（NHK），截至當地時間下午6時31分，石川縣能登地區已發布重大海嘯警報，海嘯已經來臨，高度約為5公尺，呼籲民眾儘速避難。
而石川縣發生規模7.6地震，目前災情陸續傳出，除了房屋倒塌、路面塌陷外，石川縣輪島市更出現火災災情，火勢十分嚴重。
發生6級地震的石川縣珠洲市，目前有多處房屋倒榻，當地綜合醫院一名醫生表示，患者陸續被送來，但因為地震道路狀況很差，一些醫生無法到達醫院，當地沒有足夠的人員，醫院的電力也被切斷了，正在使用備用電源。
石川縣截至下午5時約有3萬6000戶停電。
石川縣志賀核電廠、新潟縣柏崎刈羽核電廠與福井縣的核設施，目前尚未出現重大異常情況。
日本首相岸田文雄表示，日本政府已於首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室、蒐集情報。
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核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。