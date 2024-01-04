你看房時不會對房仲的話術照單全收，那為什麼你支持的政治人物說什麼你都相信？
我們想讓你知道的是
聽著政治人物滔滔不絕的說著，你一定都會覺得那樣的美好有多值得憧憬，而相信為了理想而奮不顧身又是多麼美麗。如果他提供的資訊都是真的，你選擇支持就很有道理；但如果，他提供給你的資訊其實是錯的呢？
想買房子的你走進了銷售中心，房仲上前來開始推銷建案：這裡建材真材實料，地段位置多好又沒有嫌惡設施，未來還有增值空間，優點一大串說都說不完。如果單純聽房仲的介紹，每一個點都是黃金地段，每一個物件都是置產首選，現在不買就等著回家懊悔莫及。
但你知道，這些不一定是真的。不要說誇大不實了，有的房仲可能為了吹噓自己的建案，隱匿問題不說，還用錯誤的資訊把壞的說成好的：明明用的是低一等的建材，卻跟你說其他人用更好的只是在騙錢；明明價格都比旁邊都貴，卻哭著跟你說這已經殺到見骨，再砍他就要去跳樓了。
因為有著目的，房仲說的可能不是真的，所以你會懷疑會做功課，不會只聽房仲的說法就做決定。會做這樣的事情不只是房仲，但神奇的事情是，有一種人做同樣的事情時，台灣很多人不但不會有任何的懷疑，還會對他們的話照單全收。
這種人，就是政治人物。
政治人物的說明與解釋，都是為了換得你的支持
不只是房仲，同樣的狀況還可能發生在直銷、在保險、在理財投資。為了獲得你的喜歡跟肯定，他們會表現的體貼與照顧你的需求，提供看似理性的分析與說明，所有的目的就是為了一個：讓你掏錢買他們的產品。但我們之所以會警戒，就是因為為了要賣東西，他們可能提供錯誤的資訊讓你做出錯誤的判斷。而所有的體貼與關心也可能只是表象，畢竟只要你的錢已經掏出來了，後續會怎樣也不重要了。
對政治人物而言，又何嘗不是如此呢？所有的政治人物都會宣揚自己的優點，貶低其他人的缺點，說明他的所作所為可以帶給你多少改變，而你的痛苦與需求終於可以被看到與照顧。讓你喜愛與肯定的最後，一切的一切都是為了得到你的選票，好讓他可以有機會獲得執政的權力，這是任何一個政治人物都會做的事情。
是啊，聽著政治人物滔滔不絕的說著，你一定都會覺得那樣的美好有多值得憧憬，而相信為了理想而奮不顧身又是多麼美麗。如果他提供的資訊都是真的，你選擇支持就很有道理；但如果，他提供給你的資訊其實是錯的呢？
資訊可能有誤，你卻已經相信
其中一個例子是柯文哲在12月8日在榮星公園的造勢演講上，提到了「台北市97.5%的水是來自同一個，也就是長興淨水場」；而且他陳述造了72個戰備井，是為了避免戰爭時癱瘓而做的提前預備，並且強調「其他縣市都沒有預備，只有他有預備」（引自台灣事實查核中心）。
從這段言論，你應該會有下列的判斷：第一點：台北市的水源大量依賴單一淨水廠，這樣很危險；第二點，他看到了這點而提前為戰爭做預備；第三點，是只有他在做這件事，而其他縣市都沒有在做預備。如果單看這段言論，你會覺得他真是一個高瞻遠矚的人，不但看到了問題還率先採取行動，其他人比起來真是太差勁了。
但是依據事實查核中心的驗證，他的說法是錯的。首先，台北市配水量最高的是直潭淨水場，而不是長興淨水場，占比也是占77.68％而非97.5%；而且，這些戰備井當初是為了天然災害發生時使用，並不是「因為預想到戰爭而建立」，換句話說「因為想要備戰而預備」的立論是錯誤的。且依據水利署的資料，全台灣已經有1507口戰備井，在台北市之外還有很多縣市在建造戰備井，「其他縣市都沒有預備」也是錯誤的。
但如果你沒有查證，你是否已經因為這樣對他產生好感了呢？
人們總因為美好的理想，而寧可相信政治人物所說的內容
不只是柯文哲，政治人物跟說出來的，都是為了讓你喜歡與支持，並且最終讓你做出結論：他是最好的，我要把票投給他。但往往在查證前，你已經跟著他所說的話搖旗吶喊，跟著他一起生氣其他人的可惡、跟著他一起做夢選上的美好，忘記查證與懷疑他們說的講的可能不一定是真的。
原因無他，因為他們描繪給你的理想常常太甜美太誘人了。你想要房，給你；你想要補助，給你；所有你覺得失去的沒有得到的被剝奪的，只要投給了他，他都可以給你。
如果政治人物所說的一切都可以兌現，所有的痛苦都能消失，那會有多麼美好？所以你買單了，投下了選票。政客兜售的從來不是什麼陰謀利益，而是所有你期待的夢想希望公平正義；儘管一次又一次失望，夢想也還是抓著你的手，讓你選擇相信。其實不是多少政治人物欺騙了你，真正選擇被欺騙的，其實是你自己啊！
判斷不出員工素質的老闆，對公司就是災難
如果我們用另外一個角度思考這件事情，就會更明白這樣的弔詭之處。人民是台灣的主人，每一個選民其實是公司的老闆，而每一次的選舉就是聘請候選人當你的員工，來幫台灣這間公司做事情。
為了能夠應徵上，應徵者的履歷當然有可能造假。他可能吹噓不存在的豐功偉業，表現的專業而有自信，有時候可能哭哭啼啼博取你的同情，但不管他用的是什麼手段，身為老闆的你需要有能力判斷誰是人才，而誰才是騙子，這樣你才能為公司選到一個最合適的人選。但如果一個老闆沒有判斷的能力，甚至連自己公司到底在做什麼都不知道，那麼事情就大條了：運氣好選到好的人選，一切還可能在軌道；但如果選到不好的人選，你可能連公司被賣掉都不知道，畢竟你什麼都不知道。
許多人都忘記了，自己才是做決定的人，而不是員工。如果一個員工都還沒有應徵上，他提供給你的資料就已經造假，你會相信他上任後會做的更好嗎？而身為老闆的你，對於做得好的員工只會肯定與欣賞，但不會去崇拜與追隨員工，還對他說的話言聽計從。畢竟這間公司，你才是老闆啊！
選民能不怠惰，才能杜絕政客的謊言
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢