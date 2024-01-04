你看房時不會對房仲的話術照單全收，那為什麼你支持的政治人物說什麼你都相信？

想買房子的你走進了銷售中心，房仲上前來開始推銷建案：這裡建材真材實料，地段位置多好又沒有嫌惡設施，未來還有增值空間，優點一大串說都說不完。如果單純聽房仲的介紹，每一個點都是黃金地段，每一個物件都是置產首選，現在不買就等著回家懊悔莫及。

但你知道，這些不一定是真的。不要說誇大不實了，有的房仲可能為了吹噓自己的建案，隱匿問題不說，還用錯誤的資訊把壞的說成好的：明明用的是低一等的建材，卻跟你說其他人用更好的只是在騙錢；明明價格都比旁邊都貴，卻哭著跟你說這已經殺到見骨，再砍他就要去跳樓了。

因為有著目的，房仲說的可能不是真的，所以你會懷疑會做功課，不會只聽房仲的說法就做決定。會做這樣的事情不只是房仲，但神奇的事情是，有一種人做同樣的事情時，台灣很多人不但不會有任何的懷疑，還會對他們的話照單全收。

這種人，就是政治人物。

政治人物的說明與解釋，都是為了換得你的支持

不只是房仲，同樣的狀況還可能發生在直銷、在保險、在理財投資。為了獲得你的喜歡跟肯定，他們會表現的體貼與照顧你的需求，提供看似理性的分析與說明，所有的目的就是為了一個：讓你掏錢買他們的產品。但我們之所以會警戒，就是因為為了要賣東西，他們可能提供錯誤的資訊讓你做出錯誤的判斷。而所有的體貼與關心也可能只是表象，畢竟只要你的錢已經掏出來了，後續會怎樣也不重要了。

對政治人物而言，又何嘗不是如此呢？所有的政治人物都會宣揚自己的優點，貶低其他人的缺點，說明他的所作所為可以帶給你多少改變，而你的痛苦與需求終於可以被看到與照顧。讓你喜愛與肯定的最後，一切的一切都是為了得到你的選票，好讓他可以有機會獲得執政的權力，這是任何一個政治人物都會做的事情。

是啊，聽著政治人物滔滔不絕的說著，你一定都會覺得那樣的美好有多值得憧憬，而相信為了理想而奮不顧身又是多麼美麗。如果他提供的資訊都是真的，你選擇支持就很有道理；但如果，他提供給你的資訊其實是錯的呢？

資訊可能有誤，你卻已經相信

其中一個例子是柯文哲在12月8日在榮星公園的造勢演講上，提到了「台北市97.5%的水是來自同一個，也就是長興淨水場」；而且他陳述造了72個戰備井，是為了避免戰爭時癱瘓而做的提前預備，並且強調「其他縣市都沒有預備，只有他有預備」（引自台灣事實查核中心）。

從這段言論，你應該會有下列的判斷：第一點：台北市的水源大量依賴單一淨水廠，這樣很危險；第二點，他看到了這點而提前為戰爭做預備；第三點，是只有他在做這件事，而其他縣市都沒有在做預備。如果單看這段言論，你會覺得他真是一個高瞻遠矚的人，不但看到了問題還率先採取行動，其他人比起來真是太差勁了。

但是依據事實查核中心的驗證，他的說法是錯的。首先，台北市配水量最高的是直潭淨水場，而不是長興淨水場，占比也是占77.68％而非97.5%；而且，這些戰備井當初是為了天然災害發生時使用，並不是「因為預想到戰爭而建立」，換句話說「因為想要備戰而預備」的立論是錯誤的。且依據水利署的資料，全台灣已經有1507口戰備井，在台北市之外還有很多縣市在建造戰備井，「其他縣市都沒有預備」也是錯誤的。

但如果你沒有查證，你是否已經因為這樣對他產生好感了呢？

人們總因為美好的理想，而寧可相信政治人物所說的內容

不只是柯文哲，政治人物跟說出來的，都是為了讓你喜歡與支持，並且最終讓你做出結論：他是最好的，我要把票投給他。但往往在查證前，你已經跟著他所說的話搖旗吶喊，跟著他一起生氣其他人的可惡、跟著他一起做夢選上的美好，忘記查證與懷疑他們說的講的可能不一定是真的。

原因無他，因為他們描繪給你的理想常常太甜美太誘人了。你想要房，給你；你想要補助，給你；所有你覺得失去的沒有得到的被剝奪的，只要投給了他，他都可以給你。

如果政治人物所說的一切都可以兌現，所有的痛苦都能消失，那會有多麼美好？所以你買單了，投下了選票。政客兜售的從來不是什麼陰謀利益，而是所有你期待的夢想希望公平正義；儘管一次又一次失望，夢想也還是抓著你的手，讓你選擇相信。其實不是多少政治人物欺騙了你，真正選擇被欺騙的，其實是你自己啊！

判斷不出員工素質的老闆，對公司就是災難

如果我們用另外一個角度思考這件事情，就會更明白這樣的弔詭之處。人民是台灣的主人，每一個選民其實是公司的老闆，而每一次的選舉就是聘請候選人當你的員工，來幫台灣這間公司做事情。

為了能夠應徵上，應徵者的履歷當然有可能造假。他可能吹噓不存在的豐功偉業，表現的專業而有自信，有時候可能哭哭啼啼博取你的同情，但不管他用的是什麼手段，身為老闆的你需要有能力判斷誰是人才，而誰才是騙子，這樣你才能為公司選到一個最合適的人選。但如果一個老闆沒有判斷的能力，甚至連自己公司到底在做什麼都不知道，那麼事情就大條了：運氣好選到好的人選，一切還可能在軌道；但如果選到不好的人選，你可能連公司被賣掉都不知道，畢竟你什麼都不知道。

許多人都忘記了，自己才是做決定的人，而不是員工。如果一個員工都還沒有應徵上，他提供給你的資料就已經造假，你會相信他上任後會做的更好嗎？而身為老闆的你，對於做得好的員工只會肯定與欣賞，但不會去崇拜與追隨員工，還對他說的話言聽計從。畢竟這間公司，你才是老闆啊！

選民能不怠惰，才能杜絕政客的謊言