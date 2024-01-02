開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2024/01/02,
生活

西餐廳為何免費提供「餐前麵包」？醫師：提高血清素濃度，讓你點更多食物

西餐廳為何免費提供「餐前麵包」？醫師：提高血清素濃度，讓你點更多食物
Photo Credit: ShutterStock / 達志影像

我們想讓你知道的是

攝取麵包會讓人的血糖飆升，然後再迅速下降，人們會因此感到更為飢餓，並點更多的食物。而血清素對額葉所造成的影響，則會降低我們的判斷力。因此麵包與酒精除了讓客人維持用餐的好心情、讓我們更容易餓以外，也使我們對食物的抵抗力減弱。

文：賴明君

每當我們走進西餐廳坐下，服務生在遞上菜單的同時，也會將一籃熱騰騰的麵包放到桌上，讓客人一邊思考要點什麼，一邊享用免費的餐前麵包。餐廳提供的餐前麵包通常都是免費的，除了能讓顧客在上餐前先解解嘴饞，甚至還可以透過麵包來促進大腦釋放血清素，讓客人感覺更快樂、更平靜。

為了維持血清素的濃度，顧客將越點越多食物，而這也是餐廳提供免費麵包的目的之一：讓我們點更多的餐點。

餐前麵包、酒精與血清素

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）的報導，在美國執業的醫生阿曼（Daniel Amen）表示，餐前麵包與酒精都會提高人體血糖的濃度，並且促進大腦釋放血清素，讓我們感到平靜與快樂，但這種化學物質很快就會下降，已經習慣了高濃度血清素的餐廳顧客，就會透過攝入更多食物來尋求血清素濃度的再次提升。

「當你去餐廳用餐時，服務人員做的第一件事情就是把麵包放到桌上，然後問你要不要點酒，因為這會對我們的額葉造成影響。」醫生阿曼指出，作為人類大腦的一部分，額葉負責腦部的許多高階功能，如計畫、解決問題、判斷、社會行為與衝動控制。

《每日郵報》的報導也指出，攝取麵包會讓人的血糖飆升，然後再迅速下降，人們會因此感到更為飢餓，並點更多的食物。而血清素對額葉所造成的影響，則會降低我們的判斷力。因此麵包與酒精除了讓客人維持用餐的好心情、讓我們更容易餓以外，也使我們對食物的抵抗力減弱。

進食順序對血糖的影響

《雪梨先驅報》（The Sydney Morning Herald）的報導指出，除了吃的食物類型會影響我們的新陳代謝與健康外，進食的順序也會。與大多數餐廳的上餐順序不同，有越來越多的研究發現，先吃富含纖維的蔬菜、蛋白質與脂肪，最後再吃麵包與麵食等精緻碳水化合物，而不是一開始就吃餐廳提供的免費餐前麵包，能夠有效改善血糖濃度，並且提供飽足感。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。