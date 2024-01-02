西餐廳為何免費提供「餐前麵包」？醫師：提高血清素濃度，讓你點更多食物
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攝取麵包會讓人的血糖飆升，然後再迅速下降，人們會因此感到更為飢餓，並點更多的食物。而血清素對額葉所造成的影響，則會降低我們的判斷力。因此麵包與酒精除了讓客人維持用餐的好心情、讓我們更容易餓以外，也使我們對食物的抵抗力減弱。
文：賴明君
每當我們走進西餐廳坐下，服務生在遞上菜單的同時，也會將一籃熱騰騰的麵包放到桌上，讓客人一邊思考要點什麼，一邊享用免費的餐前麵包。餐廳提供的餐前麵包通常都是免費的，除了能讓顧客在上餐前先解解嘴饞，甚至還可以透過麵包來促進大腦釋放血清素，讓客人感覺更快樂、更平靜。
為了維持血清素的濃度，顧客將越點越多食物，而這也是餐廳提供免費麵包的目的之一：讓我們點更多的餐點。
餐前麵包、酒精與血清素
根據英國《每日郵報》（Daily Mail）的報導，在美國執業的醫生阿曼（Daniel Amen）表示，餐前麵包與酒精都會提高人體血糖的濃度，並且促進大腦釋放血清素，讓我們感到平靜與快樂，但這種化學物質很快就會下降，已經習慣了高濃度血清素的餐廳顧客，就會透過攝入更多食物來尋求血清素濃度的再次提升。
「當你去餐廳用餐時，服務人員做的第一件事情就是把麵包放到桌上，然後問你要不要點酒，因為這會對我們的額葉造成影響。」醫生阿曼指出，作為人類大腦的一部分，額葉負責腦部的許多高階功能，如計畫、解決問題、判斷、社會行為與衝動控制。
《每日郵報》的報導也指出，攝取麵包會讓人的血糖飆升，然後再迅速下降，人們會因此感到更為飢餓，並點更多的食物。而血清素對額葉所造成的影響，則會降低我們的判斷力。因此麵包與酒精除了讓客人維持用餐的好心情、讓我們更容易餓以外，也使我們對食物的抵抗力減弱。
進食順序對血糖的影響
《雪梨先驅報》（The Sydney Morning Herald）的報導指出，除了吃的食物類型會影響我們的新陳代謝與健康外，進食的順序也會。與大多數餐廳的上餐順序不同，有越來越多的研究發現，先吃富含纖維的蔬菜、蛋白質與脂肪，最後再吃麵包與麵食等精緻碳水化合物，而不是一開始就吃餐廳提供的免費餐前麵包，能夠有效改善血糖濃度，並且提供飽足感。
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