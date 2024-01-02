以軍估戰事將持續一年，加薩人只盼生活回歸正常；戰爭加重營建業缺工，以色列擴大引進移工

戰亂中邁入2024年，加薩人只盼生活回歸正常

（中央社）加薩走廊（Gaza Strip）居民歷經以色列連月毀滅性攻擊，終於要結束痛苦不堪的2023年，但他們幾乎不敢奢望2024年的局勢能有所緩和。

《路透社》報導，從加薩走廊其他各地逃離的巴勒斯坦人紛紛湧向加薩走廊南部靠近埃及的城市拉法（Rafah），當地成了難民最大聚集地。在2023年12月31日這天，群眾忙著尋找避難所、食物和飲水，根本沒心思去想新年。

巴勒斯坦中年男子阿加（Abu Abdullah al-Agha）說：「我希望能在2024年回到我家的廢墟上，搭起帳篷在那裡生活。」他在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的房子已經被毀，年輕的姪子姪女命喪以色列空襲。

他還說：「我希望孩子們生活在和平安全的環境中，能回到學校，回到大學。勞工們能復工，找到一份收入來源。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日突襲以色列，殺害約1200人，多數是平民，另擄走240名人質。以色列隨即針對加薩走廊展開攻擊，以軍的轟擊幾乎迫使所有加薩居民離開家園；加薩衛生機關統計，已有2萬1800人喪命，倖存下來的人則面臨飢餓、疾病和赤貧。

以巴衝突的政治解決方案和巴勒斯坦人75年來尋求自決的希望似乎愈來愈渺茫。

哈德（Suzan Khader）哭著說：「自10月以來，在我們的家被毀之後，我們一直在街頭的帳篷裡艱苦度日。」她希望新的一年能看到戰爭終結。

她還說：「我們的生活現在全在街頭度過，我們在街頭吃喝，在街頭度日，也在街頭死去。連我們的孩子都流落街頭，我們全都沒了家。2023年充滿太多苦難。」

來自加薩市的12歲孩子沙瓦夫（Muna al-Sawaf）在瓦礫中與一隻小貓玩耍。沙瓦夫說：「我希望2024年所有問題都能解決，生活回歸正常…我想要生活恢復正常，能穿上衣服，再度出門跑腿，把我們的家重建起來。」

以色列軍方：預計以哈戰爭將持續2024一整年

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里今天（當地時間1日）表示，以國與哈瑪斯之間的戰爭預計將持續整個2024年。

《法新社》報導，哈加里（Daniel Hagari）告訴記者，「以色列國防軍必須提前計劃。我們知道今年將需要執行更多任務和作戰行動。」

他指出，為完成戰爭目標，「需要長期戰鬥，我們正進行相應的準備。」

統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯武裝分子10月7日對以國南部發動致命攻擊後，雙方爆發戰爭。

根據以色列官方統計數據，哈瑪斯的攻擊共造成約1140人喪生，其中大多數都是平民。

以哈戰爭加重營建業缺工，以色列擴大引進外籍移工

以色列報紙今天引述官員報導，以色列政府打算從中國、印度等地方引進約7萬名移工，來協助國內營建業。以色列自從2023年10月7日遭到哈瑪斯攻擊後，移工的引進大致凍結。

《路透社》報導，以色列營建和住房部總幹事摩根斯坦（Yehuda Morgenstern）接受以國財經日報《經濟學家報》（Calcalist）訪問時透露，以色列政府將在未來幾天內批准一份計畫，將營建業外籍移工限額從5萬提高到7萬。

由於以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯開戰後，約8萬名巴勒斯坦建築工人無法進入以色列工作，以色列政府因此在2023年11月已將外籍移工限額從3萬提高到5萬，以緩和住宅營建業的缺工情況。

摩根斯坦受訪時表示：「人力部分有所短缺，這也是為何以色列每棟建物建造速度已由2014年的27個月和2021年的30個月增加到34個月。」

他說，約有2萬名外籍移工將在缺乏與移工母國簽署雙邊協議的情況下引進，且今年第一季預計就會有約1萬名來自中國、印度、斯里蘭卡和摩爾多瓦的移工抵達。

摩根斯坦並指出，即使目前少了的8萬名巴勒斯坦建築工人都返回以色列，多出來的外籍移工仍對住房營建業有助益，因為當地建案完工所需時間不斷增加。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航