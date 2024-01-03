香港經濟低迷，為什麼愈來愈多港人北上深圳消費

Getty Images 深港兩地恢復正常通關後，港人北上消費成為社交網絡上的熱門話題。

2023年聖誕節當日，李承謙相約另外三位朋友到深圳，早上在香港這邊乘搭東鐵到落馬洲站，然後經福田口岸過關。他們一行四人逛商場、到山姆超市購物，在深圳那邊吃了午飯和晚飯，完成一天的行程之後，晚上原路返回香港。

李承謙說，回香港的時候，出現人潮，需要排隊過關。據香港入境處數字顯示，當日有約31.8萬人次香港居民經陸路前往中國大陸。

那個晚上，他們去了湖南菜館「佬麻雀」，四人吃了六道菜，價錢是300多人民幣，李承謙說，在香港大概要多花一倍的錢。

當天來回深圳吃喝玩樂消費，是李承謙這大半年來假日的重要消閒方式，每個月他會去深圳一兩次。他的北上消費習慣，也是2023年2月中港恢復全面通關之後，不少香港人典型的假日「跨境消費」新模式。

過去多年，港人前往深圳消費的現象並非罕見，但疫後的這一波北上消費熱潮惹來大量關注、討論、傳媒報道，討論的焦點放了在香港經濟低迷的情況——比起留港消費，大批港人節假日更願意到深圳消費；另一方面，來到香港的內地旅客數字也遠不如北上的港人。

根據香港入境事務處最新數據，截至2023年12月30日，香港居民全年有5334萬人次「北上」，其中超過4000萬經由深港口岸出境。「南下」的訪港內地旅客全年則錄得2654萬人次。

「深圳這幾年進步得很快」

26歲的李承謙是在2023年中港恢復通關之後，才首次有到深圳消費的想法。小時候他曾陪媽媽到過羅湖商業城，但已經沒有什麼記憶，對於深圳的印象一直都停留在「不太發達」的城市，故一直都沒有想要前往深圳消費的慾望。直到2023年5月，他才重新申請回鄉證，開始了第一次的「北上消費」之旅。

BBC 李承謙坦言，去了第一次之後，翻轉了他過往對於深圳的印象。

在疫情期間被困在香港太久，他說香港幾乎到處都已經走遍，同時也在那段時間在Facebook群組、小紅書上看了很多有關深圳吃喝玩樂的資訊，加上覺得外遊的機票貴，故開始覺得深圳可以是一個周末等假日的去處。

李承謙坦言，去了第一次之後，翻轉了他過往對於深圳的印象，「我第一次是去萬象天地，看到很多高樓大廈。」此後每個月他都會到訪深圳一至兩次，他想每一次都嘗試一家不同的餐廳。

李承謙表示，深圳消費價格便宜、選擇種類繁多，是讓他定期與朋友或家人前往深圳的最大原因。基本上，他到深圳主要是為了吃東西，這大半年間也嘗試了不同的餐廳，「例如巴奴毛肚火鍋、專門吃潮汕牛肉的火鍋，我也有吃過茅台雪糕，真的蠻好吃。」他說在深圳200元人民幣左右已能夠到豐富的二人餐，但香港可能要花上600至700元。

BBC 李承謙表示，深圳消費價格便宜、選擇種類繁多，是讓他定期與朋友或家人前往深圳的最大原因。

與李承謙不同，吳小姐在疫情之前，偶爾會去深圳探親及消費，對於深圳有一定的印象與認知。過去她會去弄指甲、剪頭髮、買衣服、按摩，那時已經覺得深圳滿足了不少娛樂及餐飲方面的需求，「如果10分滿分的話，疫情前我會給六七分，現在環境衛生都好了很多，我會給八九分，深圳這幾年進步得很快。」

吳小姐舉例，她去深圳按摩的時候，會到類似會所的地方，大約200元人民幣就能夠有四個小時的服務，「香港可能就幾百元才一個小時。」她也覺得服務品質也很好，讓她會繼續想在那裏消費。另一方面，吳小姐認為深圳現在的服務水平也有很大的提升，例如服務人員會主動告知折扣優惠、服務態度讓人感到舒適，「會讓你有種心態是，花這筆錢是舒服的。」

BBC 吳小姐說，疫情這幾年深圳進步很多。

食品安全

在2019年反修例運動前，80後的鯨哥（尊重個人意願使用化名）不時因工作關係需要北上，對於內地有基本認知。大約在2018年的時候，他已經看到有很多香港媒體介紹深圳的活動及去處，最初他還是感到有些抗拒，「覺得一定很不乾淨，但去完一次之後又沒有想像中那麼差。」

之後他開始不定期北上消費，大約每兩至三個月一次，主要是去靠近羅湖那邊的商場，鯨哥說，那時候人民幣貴。2018年12月，人民幣兌港元匯率高位為1.25。2019年，他減少了北上的次數。

BBC 2023年的統計顯示，香港人北上深圳人次已經迅速恢復到疫情前的水平。

去年通關之後，因為工作緣故，他仍然需要北上。鯨哥坦言，因為曾經參與運動，也有擔心過關時會有風險，「最初的時候是怕入不了境，所以拿到回鄉證後第一件事就是過關看看。」

順利過關，隨後身邊也有愈來愈多的朋友選擇北上消費，導致他北上的次數也愈來愈頻密，現在每個月大約會去深圳一至兩次，鯨哥說，以前可能身邊只有一至兩個朋友會有北上消費的習慣，但去年通關之後，有很多朋友也開始會約他到深圳聚會。他說現在到深圳的商場，總會聽到很多廣東話。

過去多年，港人對於內地的食物安全及質量方面感到疑慮，「黑心食品」屢成為傳媒報道的話題。

鯨哥坦言，自己也很關注吃安方面的情況，過往北上的時候，他會選擇一些有信譽的餐廳消費，而不會去街邊的小吃檔。直到去年再次前往深圳消費，他指對於食物安全的情況並沒有以往那麼擔心，他去光顧的大部分都是連鎖店，「企業也注重形象，他們不能輸，他們輸的話影響很大，所以他們的吃安會做得比較好。」

另一方面，鯨哥發現前往消費的連鎖餐廳開始採用開放式廚房的設計，讓人看到做飯的情況，認為此舉是在增加顧客的信心，「不會再有什麼地溝油的想法。」他直言，香港很多食物原材料都是從內地進口，他認為差別並沒有很大。

人民幣轉弱、消費市場漸成氣候