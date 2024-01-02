副總統辯論會聚焦能源、少子化，學者：趙、吳吸游離選票、蕭政績牌防守
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台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致認為，3人表現沒有太大意外，趙少康呈現善辯形象，回擊反應快；蕭美琴台風穩健，完整陳述；吳欣盈則是如同外界認知，稍嫌經驗不足。
電視辯論會聚焦能源少子化，3副總統候選人各提政見
（中央社）副總統電視辯論會昨（1）日登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴與國民黨副總統候選人趙少康，針對媒體與對手提問的少子化、能源、勞保、人工智慧（AI）等議題，分別提出政見與解方，盼爭取選民支持。
2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會昨日下午2時在《公視》登場，吳欣盈、蕭美琴與趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。
核廢料、核電廠等攸關台灣經濟發展的能源政策議題，再成辯論會攻防焦點。吳欣盈表示，她贊成推動再生能源，但應穩健發展，不能取決於2025非核家園，以強制停用核電來強迫風電與光電快速發展；核電是嚴肅科學問題，不能以意識形態處理，她主張核二與核三應延役，核四儘速盤查，再決定下一步。
蕭美琴指出，再生能源及綠電政策是重要的國家發展，全球許多大型企業，包括台積電在內均簽署RE100，但國際對再生能源認知不包括核電，因此要推動包括風電、光電等，同時導入新技術，不管是氫能、沼氣及地熱發電等，都可持續探索並與國際接軌。
趙少康認為，天然氣昂貴、核電便宜，且現有核一、核二與核三電廠，原設計可做4部機組，現在都只做2部；至於核廢料存放地點，他指出，美國現在採地下掩埋、深挖後強固方式，「全世界幾乎90%核電都是這樣做，我們不能這樣做嗎」。
針對少子化與人口老化引發的社會議題，蕭美琴說，民進黨提出許多長照政策，長照預算今年可望提升到超過新台幣800億元，鼓勵生育並提供各種育兒津貼，以及對年輕家庭減稅與補貼，希望鼓勵年輕人能有更多「為國增產」機會。
趙少康指出，國民黨總統候選人侯友宜已提出「0到6歲國家養」、「7到12歲國家顧」，甚至可以照顧到晚上7時；父母自己在家照顧孩子，每個月可領1萬元補助，生第3胎家庭補助100萬元，而留職留薪對婦女很重要。
對於勞保基金恐倒閉問題，吳欣盈表示，她在立院積極推動主權基金，政府賺錢可讓民眾領得到退休金，也推動勞工退休基金條例修法，政府只要每年支出180億元，就可讓自提率提升至50%。蕭美琴則說，勞保基金累積撥補到今年也會超過2000億元。
趙少康認為，基金的數額龐大，應交給有辦法、績效好的基金管理人，只要多2%收益率，就很可觀；若能提高收益率、就能解決問題，若提高不了，再從其他的方法來想辦法。
至於台灣如何因應人工智慧時代來臨，吳欣盈說，發展AI前、要有完善個資保護機制，她主張引進歐盟的GDPR個資法；她在立委任期內也提出《人工智慧法》、《個人資料保護法》、《電子簽章法》、《資訊安全管理條例》與《數位醫療發展條例》，都是可以讓台灣轉型數位時代的解方。
蕭美琴表示，AI政策推動過程有許多面向，包含資通安全，數位治理也需要良好規範、個資保護等；AI範圍不只是傳統的晶片、科技、硬體製造，還涉及許多軟體應用，包含藝術、健康等各領域，政府要全力支持整體對AI的應用，以及相關軟硬體的配套跟建設。
趙少康認為，台灣具有AI發展優勢，有台積電奠定基礎、中下游軟硬體也很強，但經濟部的10年計畫，僅有3000億元、約100億美金，民進黨政府太保守。
副總統電視辯論會，學者：趙吳吸游離選票、蕭政績牌防守
（中央社）副總統候選人電視辯論會落幕，學者解析，趙少康、吳欣盈各自提出生育教養、以及投資法令等論述，推測是想吸引特定族群或是游離選票；蕭美琴則是面面俱到，以美德配延續蔡政府執政為焦點。
2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會昨日下午2時在《公視》舉行，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段申論、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段結論。
3人整體策略部分，成功大學政治系教授王宏仁接受《中央社》記者訪問時表示，吳欣盈跟趙少康訴求都是特定族群，像是趙少康提到生育與教養問題、吳欣盈鎖定外資投資等法令，藉以吸引特定族群或是游離選票；蕭美琴嚴守本分，面面俱到，以美德配延續蔡政府執政為焦點，打團隊概念。
至於3人表現，王宏仁說，趙少康沒有看稿、反擊速度快、風格靈活，很適應辯論會型態，但也因為靈活，所以發言偏零碎、沒有系統性整理；蕭美琴除展現對政策議題的了解，也幾次澄清對手的誤解，如萊豬等，將議題拉回正軌；吳欣盈講台語有點多餘，不須做不擅長的事。
台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致認為，3人表現沒有太大意外，趙少康呈現善辯形象，回擊反應快；蕭美琴台風穩健，完整陳述；吳欣盈則是如同外界認知，稍嫌經驗不足。
吳瑟致說，趙少康、吳欣盈在辯論會都有主打自身優勢，像是吳欣盈強調金融專業背景，並使用英文凸顯國際化的一面；趙少康利用辭掉中廣董事長、不要副總統薪資、官邸做青年住宅等支票，打出關注度；蕭美琴可能因為是民調領先組，所以多半以政績為主軸，沒有太多攻擊論述。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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