副總統辯論會聚焦能源、少子化，學者：趙、吳吸游離選票、蕭政績牌防守

電視辯論會聚焦能源少子化，3副總統候選人各提政見

（中央社）副總統電視辯論會昨（1）日登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴與國民黨副總統候選人趙少康，針對媒體與對手提問的少子化、能源、勞保、人工智慧（AI）等議題，分別提出政見與解方，盼爭取選民支持。

2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會昨日下午2時在《公視》登場，吳欣盈、蕭美琴與趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段「申論」、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

核廢料、核電廠等攸關台灣經濟發展的能源政策議題，再成辯論會攻防焦點。吳欣盈表示，她贊成推動再生能源，但應穩健發展，不能取決於2025非核家園，以強制停用核電來強迫風電與光電快速發展；核電是嚴肅科學問題，不能以意識形態處理，她主張核二與核三應延役，核四儘速盤查，再決定下一步。

蕭美琴指出，再生能源及綠電政策是重要的國家發展，全球許多大型企業，包括台積電在內均簽署RE100，但國際對再生能源認知不包括核電，因此要推動包括風電、光電等，同時導入新技術，不管是氫能、沼氣及地熱發電等，都可持續探索並與國際接軌。

趙少康認為，天然氣昂貴、核電便宜，且現有核一、核二與核三電廠，原設計可做4部機組，現在都只做2部；至於核廢料存放地點，他指出，美國現在採地下掩埋、深挖後強固方式，「全世界幾乎90%核電都是這樣做，我們不能這樣做嗎」。

針對少子化與人口老化引發的社會議題，蕭美琴說，民進黨提出許多長照政策，長照預算今年可望提升到超過新台幣800億元，鼓勵生育並提供各種育兒津貼，以及對年輕家庭減稅與補貼，希望鼓勵年輕人能有更多「為國增產」機會。

趙少康指出，國民黨總統候選人侯友宜已提出「0到6歲國家養」、「7到12歲國家顧」，甚至可以照顧到晚上7時；父母自己在家照顧孩子，每個月可領1萬元補助，生第3胎家庭補助100萬元，而留職留薪對婦女很重要。

對於勞保基金恐倒閉問題，吳欣盈表示，她在立院積極推動主權基金，政府賺錢可讓民眾領得到退休金，也推動勞工退休基金條例修法，政府只要每年支出180億元，就可讓自提率提升至50%。蕭美琴則說，勞保基金累積撥補到今年也會超過2000億元。

趙少康認為，基金的數額龐大，應交給有辦法、績效好的基金管理人，只要多2%收益率，就很可觀；若能提高收益率、就能解決問題，若提高不了，再從其他的方法來想辦法。

至於台灣如何因應人工智慧時代來臨，吳欣盈說，發展AI前、要有完善個資保護機制，她主張引進歐盟的GDPR個資法；她在立委任期內也提出《人工智慧法》、《個人資料保護法》、《電子簽章法》、《資訊安全管理條例》與《數位醫療發展條例》，都是可以讓台灣轉型數位時代的解方。

蕭美琴表示，AI政策推動過程有許多面向，包含資通安全，數位治理也需要良好規範、個資保護等；AI範圍不只是傳統的晶片、科技、硬體製造，還涉及許多軟體應用，包含藝術、健康等各領域，政府要全力支持整體對AI的應用，以及相關軟硬體的配套跟建設。

趙少康認為，台灣具有AI發展優勢，有台積電奠定基礎、中下游軟硬體也很強，但經濟部的10年計畫，僅有3000億元、約100億美金，民進黨政府太保守。

副總統電視辯論會，學者：趙吳吸游離選票、蕭政績牌防守

（中央社）副總統候選人電視辯論會落幕，學者解析，趙少康、吳欣盈各自提出生育教養、以及投資法令等論述，推測是想吸引特定族群或是游離選票；蕭美琴則是面面俱到，以美德配延續蔡政府執政為焦點。

2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會昨日下午2時在《公視》舉行，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康正面交鋒，辯論會進行分為第1階段申論、第2階段4家媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段結論。

3人整體策略部分，成功大學政治系教授王宏仁接受《中央社》記者訪問時表示，吳欣盈跟趙少康訴求都是特定族群，像是趙少康提到生育與教養問題、吳欣盈鎖定外資投資等法令，藉以吸引特定族群或是游離選票；蕭美琴嚴守本分，面面俱到，以美德配延續蔡政府執政為焦點，打團隊概念。

至於3人表現，王宏仁說，趙少康沒有看稿、反擊速度快、風格靈活，很適應辯論會型態，但也因為靈活，所以發言偏零碎、沒有系統性整理；蕭美琴除展現對政策議題的了解，也幾次澄清對手的誤解，如萊豬等，將議題拉回正軌；吳欣盈講台語有點多餘，不須做不擅長的事。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致認為，3人表現沒有太大意外，趙少康呈現善辯形象，回擊反應快；蕭美琴台風穩健，完整陳述；吳欣盈則是如同外界認知，稍嫌經驗不足。

吳瑟致說，趙少康、吳欣盈在辯論會都有主打自身優勢，像是吳欣盈強調金融專業背景，並使用英文凸顯國際化的一面；趙少康利用辭掉中廣董事長、不要副總統薪資、官邸做青年住宅等支票，打出關注度；蕭美琴可能因為是民調領先組，所以多半以政績為主軸，沒有太多攻擊論述。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航