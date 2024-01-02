歐盟申根區再擴大：科索沃獲免簽待遇正式生效，3月起解除羅馬尼亞、保加利亞海空邊界管制
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歐洲聯盟理事會12月30日表示，2024年3月31日起，成員國羅馬尼亞和保加利亞的公民赴其他大多數歐盟國家以及挪威和瑞士，將不再需要護照，即可搭飛機或搭船前往，這項決定將歐盟的「申根區」擴大到27個歐盟國家中的25個。
科索沃獲歐盟免申根簽證待遇，即起正式生效
（中央社）歐洲聯盟（EU）2022年12月同意科索沃公民免簽證進入申根區（Schengen zone），這項優惠待遇於今天正式生效。
《法新社》報導，新制已於午夜（格林威治標準時間12月31日23時）生效，此後科索沃人無需簽證即可前往申根國家，每6個月內總計可停留90天。
擁有180萬人口的科索沃是西巴爾幹半島6個國家中最後1個獲得歐盟免申根簽證待遇的國家。
普里斯汀納（Pristina）認為，這項措施是歐盟朝向正式承認該國邁出的最新一步，也強化了該國於2008年宣布獨立、志在加入歐盟的希望。
據歐盟執行委員會（European Commission），科索沃早在2018年已符合取得免簽待遇的標準，包括邊界和移民管理。
然而，由於擔心可能出現新的移民潮，法國、荷蘭、賽普勒斯、希臘、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙決定延後批准免簽。
據報導，賽普勒斯、希臘、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙5國不承認科索沃脫離塞爾維亞獨立，塞爾維亞也拒絕承認普里斯汀納政府。
在歐盟授予免申根簽證待遇之前，科索沃護照持有者只能免簽前往全球14個國家。
歐盟成國同意，3月起羅馬尼亞、保加利亞入海空申根
歐洲聯盟理事會12月30日表示，2024年3月31日起，成員國羅馬尼亞和保加利亞的公民赴其他大多數歐盟國家以及挪威和瑞士，將不再需要護照，即可搭飛機或搭船前往。
《法新社》報導，根據歐盟理事會（European Council），歐洲聯盟（EU）27個成員國30日一致同意，明年3月31日起，解除保加利亞和羅馬尼亞的海空邊界管制。
《路透社》報導，這項決定將歐盟的「申根區」擴大到27個歐盟國家中的25個。申根區也包括不屬於歐盟的挪威和瑞士，但不包括歐盟成員國愛爾蘭和賽普勒斯，歐盟公民仍須持有護照才能進入。
歐洲聯盟執行委員會在聲明中表示，羅馬尼亞人和保加利亞人穿越陸地邊界前往歐盟鄰國時仍將面臨護照檢查，有關取消護照檢查的談判將在2024年繼續進行，並「在合理的時間範圍內」做出決定。
申根公約於1985年簽訂，締約國包括27個歐盟成員國中的23個，以及其鄰國瑞士、挪威、冰島和列支敦士登。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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