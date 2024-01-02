開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/02,
歐洲

歐盟申根區再擴大：科索沃獲免簽待遇正式生效，3月起解除羅馬尼亞、保加利亞海空邊界管制

歐盟申根區再擴大：科索沃獲免簽待遇正式生效，3月起解除羅馬尼亞、保加利亞海空邊界管制
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

歐洲聯盟理事會12月30日表示，2024年3月31日起，成員國羅馬尼亞和保加利亞的公民赴其他大多數歐盟國家以及挪威和瑞士，將不再需要護照，即可搭飛機或搭船前往，這項決定將歐盟的「申根區」擴大到27個歐盟國家中的25個。

科索沃獲歐盟免申根簽證待遇，即起正式生效

（中央社）歐洲聯盟（EU）2022年12月同意科索沃公民免簽證進入申根區（Schengen zone），這項優惠待遇於今天正式生效。

《法新社》報導，新制已於午夜（格林威治標準時間12月31日23時）生效，此後科索沃人無需簽證即可前往申根國家，每6個月內總計可停留90天。

擁有180萬人口的科索沃是西巴爾幹半島6個國家中最後1個獲得歐盟免申根簽證待遇的國家。

普里斯汀納（Pristina）認為，這項措施是歐盟朝向正式承認該國邁出的最新一步，也強化了該國於2008年宣布獨立、志在加入歐盟的希望。

據歐盟執行委員會（European Commission），科索沃早在2018年已符合取得免簽待遇的標準，包括邊界和移民管理。

然而，由於擔心可能出現新的移民潮，法國、荷蘭、賽普勒斯、希臘、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙決定延後批准免簽。

據報導，賽普勒斯、希臘、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙5國不承認科索沃脫離塞爾維亞獨立，塞爾維亞也拒絕承認普里斯汀納政府。

在歐盟授予免申根簽證待遇之前，科索沃護照持有者只能免簽前往全球14個國家。

歐盟成國同意，3月起羅馬尼亞、保加利亞入海空申根

歐洲聯盟理事會12月30日表示，2024年3月31日起，成員國羅馬尼亞和保加利亞的公民赴其他大多數歐盟國家以及挪威和瑞士，將不再需要護照，即可搭飛機或搭船前往。

《法新社》報導，根據歐盟理事會（European Council），歐洲聯盟（EU）27個成員國30日一致同意，明年3月31日起，解除保加利亞和羅馬尼亞的海空邊界管制。

《路透社》報導，這項決定將歐盟的「申根區」擴大到27個歐盟國家中的25個。申根區也包括不屬於歐盟的挪威和瑞士，但不包括歐盟成員國愛爾蘭和賽普勒斯，歐盟公民仍須持有護照才能進入。

歐洲聯盟執行委員會在聲明中表示，羅馬尼亞人和保加利亞人穿越陸地邊界前往歐盟鄰國時仍將面臨護照檢查，有關取消護照檢查的談判將在2024年繼續進行，並「在合理的時間範圍內」做出決定。

申根公約於1985年簽訂，締約國包括27個歐盟成員國中的23個，以及其鄰國瑞士、挪威、冰島和列支敦士登。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。