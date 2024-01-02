日本石川縣7.6強震已釀4死，自衛隊派遣千人救災，上越新幹線停駛，能登機場跑道受損停飛

日本石川縣7.6強震已4死，長野縣台灣旅客也有感

（中央社）日本石川縣能登地方昨（1）日下午發生規模7.6強震，《共同社》今（2）日凌晨引述石川縣當局的資訊報導，已經確認當地有4人喪命。另外，有台灣旅客在長野縣度假時也感受到這起強震的威力。

石川縣能登地方昨天下午4時左右接連發生地震，最大規模7.6，在當地引發超過一公尺高的海嘯，不僅有民宅毀損，還引起火災。

《法新社》報導，日本受強震侵襲並引發海嘯而導致災損後，美國總統拜登（Joe Biden）已允諾向日本提供援助。

拜登透過聲明表示：「我的政府正聯繫日本官員，美國隨時準備為日本人民提供任何必要的援助。」

《路透社》報導，石川縣附近的長野縣山區也能感受到強震威力。

到長野縣滑雪度假的台灣遊客吳先生告訴《路透社》：「電線和屋頂上的雪掉了下來，所有的汽車都在搖晃，每個人皆驚慌失措。」

日本氣象廳官員表示，未來幾天石川縣當地可能會發生更多的強震。

日本石川縣強震後道路裂開，自衛隊派遣千人救災

（中央社）日本石川縣能登地方昨日下午4時10分發生規模7.6強震，石川縣七尾市道路像是豆腐一般，出現深深裂縫。日本自衛隊派遣1000人前往當地救災，另有8500人待命。總務省消防廳出動約1700名消防員赴石川縣。

《朝日新聞》記者實地觀察，發現通往七尾市的國道249號道路隆起、路面凹凸不平，地面出現深深的裂縫，裂縫沿著道路中央線一路延伸，長度至少50公尺，隆起高度至少30公分，許多汽車受困。

49歲醫師島啟介回七尾市的岳父母家過節，行駛在國道時踫上地震。他表示，當時車身劇烈晃動，「突然10公尺前方的道路就像豆腐一樣裂開了，就像是電影裡的場景」。

他的車上載有妻子、3歲孩子和岳母，他把車子停在路邊，獨自走路30分鐘去購買食物，途中看到許多倒塌的建築物。便利商店的燈已熄滅，商品散落一地，沿途的警察局裡擠滿避難民眾。

防衛大臣木原稔晚間宣布，為因應能登地區震度7地震，預定派遣1000名自衛隊員前往救災，目前部分人員已前往石川縣珠洲市和輪島市協助救災。

此外，自衛隊派出20架飛機在災區周邊收集訊息，陸上自衛隊中部區約有8500人正在待命，隨時準備出動。

總務省消防廳則表示，為因應強震，包括新潟縣、富山縣、福井縣、愛知縣、岐阜縣、大阪府、京都府、奈良縣等8個府縣派出約1700名消防員，組成應對大規模災害的「緊急消防援助隊」，前往石川縣救助。

日本石川縣能登地方昨日下午4時10分左右發生推估規模7.6強震。日本氣象廳表示，石川縣強震帶來最大震度7級劇烈搖晃，接下來2天到3天仍可能出現震度7級左右的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。

日本上越新幹線因強震停駛、能登機場跑道受損停飛

（中央社）日本石川縣能登地方昨日當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。根據JR東日本，上越新幹線晚間恢復東京站到越後湯澤站之間運行，但部分路段因為接受檢查持續停駛，能登機場今日全天停飛。

石川縣發生最大震度7地震，縣政府所在的金澤市也觀測到震度5強。《日本經濟新聞》報導，石川縣政府大樓晚間出現許多民眾前往避難，截至晚上7時已達到數百人。儘管天氣寒冷，但他們只能在走廊上鋪著紙板，度過一個不安的夜晚。由於電梯暫停運作，許多嬰幼兒和和長者被抱著爬樓梯。

一名20多歲女性受訪說，「聽說海嘯要來了，所以來避難。因為餘震的關係，我不敢待在家裡。」另一名50多歲女性說，「因為新年，丈夫回去（靠近震央）珠洲市的老家，我到現在都無法聯繫上他。」地震過後，許多觀光客也從飯店湧出避難。

地震發生後，東海道新幹線約122班次受到影響，最長延遲36分鐘，預估約10萬人受影響。

全日空表示，由於能登機場受地震影響，機場跑道和航廈無法使用，因此今日從能登機場往返羽田機場的4個航班全數取消。國土交通省表示，能登機場的跑道出現約3公分高低差，目前屬於關閉狀態。

日本石川強震正值新年，返鄉民眾度過緊張一天

（中央社）就在日本各地民眾歡度2024年新年假期的時候，石川縣能登地方昨日下午發生最大震度7級地震，讓不少正好返鄉過節的民眾度過一個緊張的新年元旦。

日本《產經新聞》報導，52歲上班族森山達也住在東京都，這次因為過年返回新潟縣柏崎市老家，卻正好碰到大地震。

森山說，大概下午4時過後，在電視上看到能登地方發生地震時，心想「不得了了」，結果大約15分鐘過後他所在的地區也開始劇烈搖晃。

柏崎昨日下午4時36分被觀測到40公分海嘯，森山說，因為擔心自家會不會被海嘯沖毀，所以跟家人一同找尋高地避難。

正好附近一處博物館相關人士擔心當地民眾無處避難，所以緊急開放館內空間，一度有超過100位居民前來避難。

去（2022）年底返回石川縣金澤市老家過節的40多歲男性，在跟家人團聚時突然遇到地震，「我從來沒有經歷過這種搖晃程度（的地震）」。

這名男性說，雖然家中只有發生玻璃破裂等情況，但金澤市親戚家裡還發生櫃子傾倒，「如果有人在櫃子旁不知會發生何事，有點擔心災情」。

另一名30多歲男性正在石川縣加賀市老家過節，「地震搖晃到站不起來，餐具等都被震落，甚至連牆壁都出現裂縫，雖然瓦斯爐上的鍋子也掉到地上，還好沒有受傷」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航