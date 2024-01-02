日本石川縣7.6強震已釀4死，自衛隊派遣千人救災，上越新幹線停駛，能登機場跑道受損停飛
我們想讓你知道的是
日本氣象廳表示，石川縣強震帶來最大震度7級劇烈搖晃，接下來2天到3天仍可能出現震度7級左右的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。
日本石川縣7.6強震已4死，長野縣台灣旅客也有感
（中央社）日本石川縣能登地方昨（1）日下午發生規模7.6強震，《共同社》今（2）日凌晨引述石川縣當局的資訊報導，已經確認當地有4人喪命。另外，有台灣旅客在長野縣度假時也感受到這起強震的威力。
石川縣能登地方昨天下午4時左右接連發生地震，最大規模7.6，在當地引發超過一公尺高的海嘯，不僅有民宅毀損，還引起火災。
《法新社》報導，日本受強震侵襲並引發海嘯而導致災損後，美國總統拜登（Joe Biden）已允諾向日本提供援助。
拜登透過聲明表示：「我的政府正聯繫日本官員，美國隨時準備為日本人民提供任何必要的援助。」
《路透社》報導，石川縣附近的長野縣山區也能感受到強震威力。
到長野縣滑雪度假的台灣遊客吳先生告訴《路透社》：「電線和屋頂上的雪掉了下來，所有的汽車都在搖晃，每個人皆驚慌失措。」
日本氣象廳官員表示，未來幾天石川縣當地可能會發生更多的強震。
日本石川縣強震後道路裂開，自衛隊派遣千人救災
（中央社）日本石川縣能登地方昨日下午4時10分發生規模7.6強震，石川縣七尾市道路像是豆腐一般，出現深深裂縫。日本自衛隊派遣1000人前往當地救災，另有8500人待命。總務省消防廳出動約1700名消防員赴石川縣。
《朝日新聞》記者實地觀察，發現通往七尾市的國道249號道路隆起、路面凹凸不平，地面出現深深的裂縫，裂縫沿著道路中央線一路延伸，長度至少50公尺，隆起高度至少30公分，許多汽車受困。
49歲醫師島啟介回七尾市的岳父母家過節，行駛在國道時踫上地震。他表示，當時車身劇烈晃動，「突然10公尺前方的道路就像豆腐一樣裂開了，就像是電影裡的場景」。
他的車上載有妻子、3歲孩子和岳母，他把車子停在路邊，獨自走路30分鐘去購買食物，途中看到許多倒塌的建築物。便利商店的燈已熄滅，商品散落一地，沿途的警察局裡擠滿避難民眾。
防衛大臣木原稔晚間宣布，為因應能登地區震度7地震，預定派遣1000名自衛隊員前往救災，目前部分人員已前往石川縣珠洲市和輪島市協助救災。
此外，自衛隊派出20架飛機在災區周邊收集訊息，陸上自衛隊中部區約有8500人正在待命，隨時準備出動。
總務省消防廳則表示，為因應強震，包括新潟縣、富山縣、福井縣、愛知縣、岐阜縣、大阪府、京都府、奈良縣等8個府縣派出約1700名消防員，組成應對大規模災害的「緊急消防援助隊」，前往石川縣救助。
日本石川縣能登地方昨日下午4時10分左右發生推估規模7.6強震。日本氣象廳表示，石川縣強震帶來最大震度7級劇烈搖晃，接下來2天到3天仍可能出現震度7級左右的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。
日本上越新幹線因強震停駛、能登機場跑道受損停飛
（中央社）日本石川縣能登地方昨日當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。根據JR東日本，上越新幹線晚間恢復東京站到越後湯澤站之間運行，但部分路段因為接受檢查持續停駛，能登機場今日全天停飛。
石川縣發生最大震度7地震，縣政府所在的金澤市也觀測到震度5強。《日本經濟新聞》報導，石川縣政府大樓晚間出現許多民眾前往避難，截至晚上7時已達到數百人。儘管天氣寒冷，但他們只能在走廊上鋪著紙板，度過一個不安的夜晚。由於電梯暫停運作，許多嬰幼兒和和長者被抱著爬樓梯。
一名20多歲女性受訪說，「聽說海嘯要來了，所以來避難。因為餘震的關係，我不敢待在家裡。」另一名50多歲女性說，「因為新年，丈夫回去（靠近震央）珠洲市的老家，我到現在都無法聯繫上他。」地震過後，許多觀光客也從飯店湧出避難。
地震發生後，東海道新幹線約122班次受到影響，最長延遲36分鐘，預估約10萬人受影響。
全日空表示，由於能登機場受地震影響，機場跑道和航廈無法使用，因此今日從能登機場往返羽田機場的4個航班全數取消。國土交通省表示，能登機場的跑道出現約3公分高低差，目前屬於關閉狀態。
日本石川強震正值新年，返鄉民眾度過緊張一天
（中央社）就在日本各地民眾歡度2024年新年假期的時候，石川縣能登地方昨日下午發生最大震度7級地震，讓不少正好返鄉過節的民眾度過一個緊張的新年元旦。
日本《產經新聞》報導，52歲上班族森山達也住在東京都，這次因為過年返回新潟縣柏崎市老家，卻正好碰到大地震。
森山說，大概下午4時過後，在電視上看到能登地方發生地震時，心想「不得了了」，結果大約15分鐘過後他所在的地區也開始劇烈搖晃。
柏崎昨日下午4時36分被觀測到40公分海嘯，森山說，因為擔心自家會不會被海嘯沖毀，所以跟家人一同找尋高地避難。
正好附近一處博物館相關人士擔心當地民眾無處避難，所以緊急開放館內空間，一度有超過100位居民前來避難。
去（2022）年底返回石川縣金澤市老家過節的40多歲男性，在跟家人團聚時突然遇到地震，「我從來沒有經歷過這種搖晃程度（的地震）」。
這名男性說，雖然家中只有發生玻璃破裂等情況，但金澤市親戚家裡還發生櫃子傾倒，「如果有人在櫃子旁不知會發生何事，有點擔心災情」。
另一名30多歲男性正在石川縣加賀市老家過節，「地震搖晃到站不起來，餐具等都被震落，甚至連牆壁都出現裂縫，雖然瓦斯爐上的鍋子也掉到地上，還好沒有受傷」。
新聞來源
- 日本石川縣7.6強震已4死 長野縣台灣旅客也有感（中央社）
- 日本石川縣強震後道路裂開 自衛隊派遣千人救災（中央社）
- 日本上越新幹線因強震停駛 能登機場跑道受損停飛（中央社）
- 日本石川強震正值新年 返鄉民眾度過緊張一天（中央社）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。