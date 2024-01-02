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2024/01/02,
中東

馬士基船舶遇襲暫停通過曼德海峽48小時，美擊沉葉門叛軍3艘船，伊朗軍艦傳已進入紅海

馬士基船舶遇襲暫停通過曼德海峽48小時，美擊沉葉門叛軍3艘船，伊朗軍艦傳已進入紅海
Photo Credit: GettyImages

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伊朗支持的葉門激進團體「青年運動」（Houthis）12月30和31日用飛彈和小艇攻擊紅海上一艘航運業巨擘馬士基集團（Maersk）的貨櫃船。馬士基因此將旗下所有通過紅海的航運暫停48小時。

馬士基船舶暫停通過曼德海峽，美擊沉葉門叛軍3艘船

（中央社）航運業巨擘「馬士基集團」（Maersk）31日說，葉門叛軍攻擊集團一艘商船後，馬士基旗下船舶將暫停通過紅海（Red Sea）曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）48小時。美國軍方則宣布擊沉在紅海襲擊貨櫃船的3艘葉門叛軍船隻。

《法新社》報導，馬士基集團旗下掛新加坡國旗、由丹麥擁有和營運的「快桅杭州」（Maersk Hangzhou）貨櫃船從新加坡出發，預定前往埃及蘇伊士港（Port Suez）。

但這艘船卻在航經連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的曼德海峽時，通報被一枚飛彈襲擊。

馬士基集團表示，快桅杭州似乎並未受損，「還能繼續向北航行」，然而背後有伊朗撐腰的葉門叛軍青年運動（Huthi）接著派出4艘船隻發動攻擊。

美軍中央司令部（CENTCOM）指出，美國海軍回應快桅杭州的呼救，在青年運動朝美軍直升機開火後，直升機「自衛反擊」，擊沉快桅杭州周圍20公尺內的3艘小船，船上人員因此喪命，「第4艘船逃離事發海域」。

以色列正在加薩走廊（Gaza Strip）對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas），青年運動多次襲擊航經紅海的船舶，宣稱這麼做是在支援加薩的巴勒斯坦人。

馬士基貨輪遇襲後，伊朗軍艦艾布士號傳已進入紅海

伊朗半官方通訊社《塔斯尼姆社》（Tasnim）1日報導，伊朗軍艦艾布士號已經進入紅海。時值以色列與哈瑪斯開戰後，與伊朗有關聯的武裝勢力攻擊航行紅海船隻，使得這個關鍵航道緊張升溫。

《路透社》報導，伊朗支持的葉門激進團體「青年運動」（Houthis）12月30和31日用飛彈和小艇攻擊紅海上一艘航運業巨擘馬士基集團（Maersk）的貨櫃船。馬士基因此將旗下所有通過紅海的航運暫停48小時。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯2023年10月7日開戰後，青年運動11月起便不斷攻擊紅海船隻，以展現對哈瑪斯的支持。

有鑑於此，許多大型海運商已繞道更遠、成本更高的南非好望角（Cape of Good Hope），而非通過埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）航經紅海。約12％的全球貿易原本通過蘇伊士運河運送。

《塔斯尼姆社》並未提供有關阿爾萬德級（Alvand）巡防艦艾布士號（Alborz）任務的細節，僅表示自2009年以來伊朗艦艇持續在開放水域進行操作，以確保航道安全、打擊海盜和執行其他任務。

報導還說，艾布士號是從葉門旁的曼德海峽進入紅海，但未說明何時。

艾布士號過去一直屬於伊朗海軍第34艦隊。根據伊朗國營英語電視台《新聞電視台》（Press TV）報導，艾布士號最早在2015年便曾在印度洋北方的亞丁灣和曼德海峽巡邏。

馬士基集團31日說，旗下「快桅杭州」貨櫃船在航經曼德海峽時，通報被一枚飛彈襲擊，快桅杭州似乎並未受損。然而青年運動接著派出4艘小艇發動攻擊，被回應快桅杭州呼救的美國海軍擊沉3艘。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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