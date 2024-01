2024台北新車暨新能源車特展 SUBARU特色展區隆重登場 「征途之作 駕馭未來」純電最強SUV SOLTERRA領銜主演

SOLTERRA 以越野本格悍動未來 同級最強純電SUV

SUBARU首款純電動休旅車SOLTERRA,為注重生態永續發展的消費者提供更多元的電動車選擇。 SOLTERRA承襲SUBARU一貫的卓越操駕性、領先全球的主被動安全性及車輛穩定性,擁有SUBARU引領車壇的核心科技「SAWD 對稱式全時四輪驅動」,以及 「X-MODE脫困技術」,在各種天氣和地形下提供出色的牽引力和脫困能力,享受越野樂趣的純電戶外新生活之餘,同步追求與自然生態友好的完美平衡,顛覆消費者對於電動車款的想像。

FORESTER 頂級安全SUV王者 征服險路超格調

在台市佔率NO.1的日本原裝進口頂級安全四驅休旅FORESTER,不僅完整注入SUBARU享譽車壇的核心科技「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」與「SGP全球模組化底盤」,更導入符合美國汽車協會工程師(SAE)所定義Level 2自動駕駛技術*(注1)的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」, 內含9大功能提供全方位安全守護,同時將「DMS智慧駕駛警示系統」及「X-MODE脫困技術」全面升級,並且搭載多項適合戶外生活的實用配備,滿足家庭休旅與戶外探險的全方位生活使用情境。其寬敞的車室,在提供足夠的腿部空間之餘,更能輕鬆容納你的所需用品。 此外,FORESTER同時致力於提供全方位安全性,能夠與家人一同安心度過美好的時光。

CROSSTREK 我型我速、創造新視野的時尚跨界潮旅

日本原裝進口潮旅The All-New CROSSTREK,今年初以超凡之勢在臺上市以來,深受眾多年輕客群與粉領新貴們所喜愛,以當今最前衛的「Bolder」設計概念為基礎,新穎的外觀設計展現不受拘束的奔放跑格,並搭載SUBARU最新安全科技「進階版EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」,導入Level 2自動駕駛輔助技術*(注1), 大幅提升了駕駛者、乘客及行人的用路安全,同時具備CUV級距唯一SAWD對稱式全時四輪驅動,創造同級距的新標竿。結合高安全性、時尚外型、機能實用性、豐富駕駛樂趣,讓The All-New CROSSTREK成為熱愛潮流與高科技的消費者最理想的座駕,得以盡情享受豐富多樣的精彩生活。

WRX WAGON tS超性能家庭跑旅 滿足你的駕馭渴望

縱橫WRC賽道的經典傳奇再現! WRX WAGON tS超性能家庭跑旅,經由STI調校,具備源自SUBARU最純正的賽車DNA,搭載全新「2.4L水平對臥渦輪增壓引擎」、「SGP全球模組化底盤」、「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」及「SAWD對稱式全時四輪驅動」等四大核心科技。 WRX WAGON tS融合動感跑格與卓越便利性,擁有「個性化駕駛模式選擇」並具備主動式電子懸吊,以最完美的操駕體驗來契合你的駕駛風格。 無論是尋求家庭出遊時的平穩舒適,或是一人熱血駕馭時的刺激快感,WRX WAGON tS都能充分兼顧,滿足你對駕馭的渴望。

BRZ 純粹跑車體驗 喚起你的熱血跑格魂

愛不釋手,純粹跑車體驗,SUBARU BRZ具備更強大的馬力、扭力、加速性能,以及卓越的操控性,並結合SUBARU引以為傲的安全性,作為你放肆奔馳時的強力後盾; 大膽豪放、寬低霸氣的車身俐落造型,以及低風阻空力設計的加持,擁有絕美外型同時,更帶給你樂趣無窮的駕馭感受,讓你駕馭動感,驚歎不斷!BRZ搭載SUBARU精心研發的Eyesight智能駕駛安全輔助系統,有如你的第二雙眼,時時監控前方路況,在熱血駕馭的同時,更替你的安全把關,盡情釋放玩心。

Outback尊榮質感頂級休旅 讓你展現從容優雅

征途,即將啟程—全新OUTBACK以強悍外觀、運動化性能、質感內裝與奢華配備,開啟專屬於你的豪華舒適旅程。具備「Harman Kardon 重低音環繞音響」、「Nappa頂級皮革座椅」,搭配個性化智慧臉部辨識,提供量身打造的頂級舒適。OUTBACK擁有SUBARU獨家的「SAWD對稱式全時四輪驅動」,搭載同級唯一「X-MODE脫困技術」與「越野顯示幕」,讓您擁有更高的操控性與優異的征服崎嶇路面之能力,並配備「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」提供絕佳的主被動安全防護,帶領你享受不設限。全新OUTBACK除了帶來全方位的安心感之外,亦能滿足你對極致奢華品味的要求。

SUBARU邀你一同親臨體驗征途之作 駕馭美好未來

SUBARU誠摯地邀請各位朋友們蒞臨「2024台北新車暨新能源車特展」,並於12月28日至1月1日展覽期間,造訪南港展覽館1館一樓SUBARU「征途之作,駕馭未來」展演區,近距離鑒賞追求極致安全與性能的SUBARU新世代車款。更多活動訊息及SUBARU全車系車款資訊,可瀏覽查詢SUBARU台灣官方網站,或撥打SUBARU客戶服務專線0800-486-168,洽詢車展資訊相關內容,也歡迎所有朋友們即刻動身,前往離你最近的SUBARU展示間賞車並預約試駕體驗,展示間位置與詳情請參閱SUBARU台灣官方網站。

陳唱國際

陳唱國際(香港聯合交易所股份代號:0693)於香港聯合交易所上市,是一個主要的汽車、地產及分銷公司,業務遍及全球共10個市場。自1957年成立以來,集團的資產在通過不斷擴展其現有的製造、分銷和零售業務獲大幅增長。集團在亞洲經營的其他業務還包括汽車、商業、製造、貿易及物業投資,以及餐飲業。

新加坡商意美汽車集團

意美汽車集團(Motor Image Group)為陳唱集團(TCIL)獨資的子公司,也是SUBARU汽車在亞洲地區八個市場的獨家代理商。1986於新加坡設立總部開始營運,總部位於新加坡,在新加坡、柬埔寨、中國、香港、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南等 9個市場設有辦事處。東協被視為帶動集團未來成長的主要動力。2017年2月8日,株式會社SUBARU與陳唱集團(TCIL)獨資子公司TC Manufacturing and Assembly (Thailand) Co., Ltd. (TCMA TH)簽訂合資協議,成立合資公司–Tan Chong Subaru Automotive (Thailand) Ltd (TCSAT)–在泰國本地組裝SUBARU車輛,以強化在東南亞市場的業務基礎。在泰國組裝的車輛都將透過意美汽車集團的服務體系進行銷售。www.subaru.asia