俄羅斯跨年夜猛攻，烏克蘭攔截無人機數量創新高，澤倫斯基新年演說矢言報復

俄羅斯跨年夜猛攻，烏克蘭攔截無人機數量創新高

（中央社）烏克蘭1日表示，俄羅斯在跨年夜出動大量無人機攻擊，使得烏軍攔阻的無人機數量創新高；且1日凌晨也砲擊烏克蘭南部，造成2人死亡。已打了快2年的俄烏戰爭過去一週再度升溫。

《法新社》報導，俄羅斯在2023年最後幾天對烏克蘭發動開戰以來最大規模攻擊之一，造成39人死亡。烏克蘭空軍1日再表示，俄軍在跨年夜出動90架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機進行攻擊。

烏克蘭空軍說：「在跨年夜，空軍成功摧毀空前數量的敵人攻擊無人機：在90架當中摧毀87架。」

烏克蘭空軍並指出，莫斯科還對烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）及南部的赫爾松州（Kherson）和札波利沙州（Zaporizhzhia）發射飛彈攻擊。

基輔表示，烏克蘭南部的奧德薩州（Odesa）和赫爾松州在跨年夜遭到俄羅斯砲擊，其中在奧德薩救難單位通報有一人死亡，在赫爾松則有一名73歲女性喪命。

俄羅斯這波無人機攻擊還瞄準烏克蘭西部靠近波蘭邊界的城市利維夫（Lviv）。市長薩多維（Andriy Sadovy）表示，當地一所大學和一座博物館受損。

另一方面莫斯科通報，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯西部靠近邊界的貝爾哥羅德州（Belgorod）。

元旦互相攻擊：烏克蘭稱奧德薩1死、俄指烏東4人亡

（中央社）一名俄羅斯派駐烏克蘭東部地區的官員表示，元旦凌晨，烏克蘭砲擊頓內次克市（Donetsk）造成4人喪生；烏方官員則指俄羅斯對奧德薩（Odesa）空襲，至少奪1人性命。

俄羅斯任命的大頓內次克地區負責人普希林（Denis Pushilin）在通訊軟體Telegram寫道，烏軍對頓內次克市中心「猛烈砲擊」，另造成14人受傷。頓內次克市是頓內次克地區的行政中心。

奧德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）也在Telegram表示，俄羅斯無人機攻擊烏南港口奧德薩，至少有1人喪生。

基佩爾表示，烏克蘭防空系統正奮力擊退無人機攻擊，但墜落碎片引起市區多處住宅起火，並造成多人受傷。

奧德薩市長特魯哈諾夫（Gennadiy Trukhanov）在社群媒體發布一段影片顯示，他本人在視察一間窗戶破損的公寓。

特魯哈諾夫在貼文中表示：「有人說，你如何迎接新年，未來一年就會這麼度過。」

「那好吧，烏克蘭今年將破除舊例：我們會堅持下去，我們將獲勝。」

烏克蘭空軍表示，此外，俄羅斯也襲擊尼古拉耶夫（Mykolaiv）和第聶伯（Dnipro）地區。

澤倫斯基新年演說，矢言報復俄國讚烏克蘭人堅強

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2023年12月31日在新年致辭中，矢言要在2024年對俄羅斯軍隊「發洩怒火」，他並說，隨著俄烏戰爭即將屆滿2年，烏克蘭在克服重大難題的能力已更為強大。

綜合《法新社》和《路透社》報導，不到72小時前，俄羅斯對烏克蘭發動一連串飛彈和無人機攻擊，造成39人喪命；這是俄烏戰爭開打以來，最嚴重的襲擊行動之一。

澤倫斯基在電視轉播的演說中表示：「2024年，敵人將感受到國內掀起的憤怒風暴。」畫面中穿插烏克蘭火砲和戰鬥機的鏡頭。

但他在長達20分鐘的演說中，幾乎沒有直接提及前線局勢或6月迄今反攻行動的有限成果，也沒有談到持續自美國國會和歐洲聯盟取得軍事援助及其他物資所面臨的政治和外交困境。

澤倫斯基說，戰爭教會烏克蘭人抵禦俄羅斯攻擊並適應苦日子，包括停電、產業運作停擺和出口運輸受到威脅。

「2023年初時…我們克服了史上最艱難的冬季，這一點都不誇張。我們證明了烏克蘭人比寒冷和黑暗更堅強，比斷電和停電威脅更強大。」

澤倫斯基補充說，2024年烏克蘭的軍火庫將有至少額外「100萬」架無人機，以及西方夥伴提供的F-16戰機。

他說：「我們的飛行員已經掌握了如何操縱F-16戰機，我們一定會在我們的天空中看見它們，如此一來，我們的敵人肯定能看到我們真正的怒火。」

這場戰爭從2022年2月一路打到今天，儘管厭戰跡象日增，澤倫斯基敦促他的西方盟友持續向基輔提供支持。

澤倫斯基在演說中警告：「烏克蘭人之強大，勝過任何陰謀，也勝過任何削弱全球團結和破壞我們盟友聯盟的企圖。」

儘管有著價值數十億美元的西方武器，烏克蘭2023年對俄軍發動的反攻行動並未取得重大突破。

與此同時，莫斯科加大了施壓前線，12月初占領烏東城鎮馬林卡（Marinka），並力爭控制東北部的庫皮揚斯克（Kupiansk）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在新年演說中並未提及烏克蘭戰爭，比起2022年，今年的演說明顯收斂。

俄羅斯邊境城市遇襲，蒲亭矢言加強攻擊烏克蘭

（中央社）俄羅斯總統蒲亭1日表示，在俄國西部邊境的貝爾哥羅德市（Belgorod）上週末遭遇前所未見的攻擊後，莫斯科將加強空襲烏克蘭的軍事目標。

《法新社》報導，貝爾哥羅德12月30日遇襲，造成24人死亡，超過100人受傷。而攻擊案發生前，莫斯科剛對烏克蘭的城市發動大規模攻擊。

普亭1日視察一家軍醫院時表示：「我們會加強空襲，對平民犯下的罪行不會沒有懲罰，這是肯定的。」

普亭說，俄羅斯將繼續打擊他所稱的「軍事設施」。

普亭發表上述言論的同時，烏克蘭表示，俄羅斯在元旦出動數量「破紀錄」的無人機打擊烏克蘭。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航