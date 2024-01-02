港人對周庭惶恐「感同身受」，被控危害國安擔心被起訴，許願新年「拔走頸上一把刀」

（中央社）港人Christ（化名）2年多前被指涉嫌危害國安被捕後，獲准保釋，迄今護照仍被扣起，每3個月要到警署報到。他說，每天都擔心會隨時被檢控（起訴），「就像頸上有一把刀，隨時會砍下來」，2024年的願望是「拔走頸上一把刀」。

前香港眾志成員周庭去（2023）年12月初在社交媒體發文，宣布流亡加拿大。Christ接受《中央社》訪問時說，看到周庭的貼文，他「感同身受」。

周庭2020年8月被指涉嫌違反國安法被捕，當局沒有就此提出檢控，批准她保釋。2021年她就另一宗案件刑滿出獄後，要繼續遵守保釋條件，包括護照被扣，每3個月要到警署報到，持續了2年多。

周庭在貼文中說：「就像每隔一段時間有人提醒著你：你並沒有重獲自由，仍然受到監視，不要試圖做些什麼事情。」

Christ說，他感受得到周庭戰戰兢兢、誠惶誠恐的心情。

2021年，Christ被指涉及涉嫌危害國家安全的行為而被拘捕。他說，當時已作最壞打算，預期自己會被檢控及被還押，所以在非常短時間內向朋友道別及交待「身後事」，包括一旦被還押、被判入獄，如何處理房子、銀行帳戶等。

被捕後警方沒有即時檢控他，批准他保釋，條件包括交出所有旅遊證件及繳交保釋金，1個多月後再到警署報到。他就像暫時有喘息的機會。

1個多月後他報到，警方也沒提出檢控，要求他3個月後再報到。

這樣3個月又3個月，3個月又3個月，直至現在，快將3年了。

Christ說，這樣「無限輪迴」地到警署報到及辦理繼續保釋的手續，反而是他始料不及。

「在精神上是很大煎熬，你去報到警方又沒有說不控告你，每次去報到再被告知下次報到日期，其實就是說未來幾個月你暫時可以呼吸自由的空氣」，他說。

他說，「每次報到都作了最壞打算，因為警方可能會對你說，現在要檢控你，甚至可以隨時檢控你，你不知道自己的命運會如何，永遠沒有終結。」

Christ說，這樣的日子，「就像24小時頸上也有一把刀，隨時會砍下來。」

每次他到警署報到前一至兩週，心情都會很差，不想說話，不想見人。有時坐在警署內等候辦手續時，會胡思亂想。

被捕後他嘗盡人情冷暖。有些好朋友怕被他牽連而疏遠了他，但有些不是經常見面的朋友，在他被捕後主動聯絡他、關心他，甚至表示若他不夠錢聘請律師，可以幫忙。

Christ說，自己一度心情很低落，有時會在家自己飲酒解愁，朋友也未必完全明白自己的感受，內心的煎熬要自己獨自承受。

但人總要生活，隨著時間過去，他也漸漸對於失去一些自由、要定期到警署報到，感到麻木，「其實這樣是很諷刺」。

他說，「這把刀一直在頸上，只是自己刻意不去想它，否則不知怎樣過日子。」

Christ說，現在能夠做的，就是珍惜每一天，如常生活，如常上班，做自己喜歡做的事，如游泳打球，「有得打（球）就打，因為可能隨時沒有機會」。

他看到新聞，見到很多人包括自己的朋友，面臨漫長的審訊，甚至已被法庭判罪成坐完牢出來，都提醒自己要過好每一天。

他說，「很多事我改變不了，惟一可以改變是自己的心態。」他笑言，身邊不少人包括原來受他委託處理「身後事」的朋友也移民，兩度要重新找朋友接手幫忙。

2024年，他惟一的願望是「拔走頸上一把刀」。

根據香港保安局回覆網媒查詢，自2020年6月30日至2023年12月8日，有285人涉及「涉嫌從事危害國家安全的行為和活動」的案件被捕，當中172人及5間公司被檢控，即逾百人被捕後，暫未被檢控。但數字沒區分是涉及違反國安法或是其他危害國安罪行如煽動罪。

保安局又表示，已被檢控的人中，有107人已被定罪或正等候判刑，當中32人涉及國安法下的罪行。

根據資料，近年多宗國安法案件，部分被捕者雖未被檢控，但要長時間保釋。

例如612基金信託人天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等，於2020年5月被指違反國安法下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被捕，迄今要保釋候查，旅遊證件被扣起。

陳日君於2023年初獲法庭批准取回護照，離港4天到梵蒂岡出席教宗的喪禮。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航