港人對周庭惶恐「感同身受」，被控危害國安擔心被起訴，許願新年「拔走頸上一把刀」
我們想讓你知道的是
被捕後港人Christ嘗盡人情冷暖。有些好朋友怕被他牽連而疏遠了他，但有些不是經常見面的朋友，在他被捕後主動聯絡他、關心他，甚至表示若他不夠錢聘請律師，可以幫忙。
（中央社）港人Christ（化名）2年多前被指涉嫌危害國安被捕後，獲准保釋，迄今護照仍被扣起，每3個月要到警署報到。他說，每天都擔心會隨時被檢控（起訴），「就像頸上有一把刀，隨時會砍下來」，2024年的願望是「拔走頸上一把刀」。
前香港眾志成員周庭去（2023）年12月初在社交媒體發文，宣布流亡加拿大。Christ接受《中央社》訪問時說，看到周庭的貼文，他「感同身受」。
周庭2020年8月被指涉嫌違反國安法被捕，當局沒有就此提出檢控，批准她保釋。2021年她就另一宗案件刑滿出獄後，要繼續遵守保釋條件，包括護照被扣，每3個月要到警署報到，持續了2年多。
周庭在貼文中說：「就像每隔一段時間有人提醒著你：你並沒有重獲自由，仍然受到監視，不要試圖做些什麼事情。」
Christ說，他感受得到周庭戰戰兢兢、誠惶誠恐的心情。
2021年，Christ被指涉及涉嫌危害國家安全的行為而被拘捕。他說，當時已作最壞打算，預期自己會被檢控及被還押，所以在非常短時間內向朋友道別及交待「身後事」，包括一旦被還押、被判入獄，如何處理房子、銀行帳戶等。
被捕後警方沒有即時檢控他，批准他保釋，條件包括交出所有旅遊證件及繳交保釋金，1個多月後再到警署報到。他就像暫時有喘息的機會。
1個多月後他報到，警方也沒提出檢控，要求他3個月後再報到。
這樣3個月又3個月，3個月又3個月，直至現在，快將3年了。
Christ說，這樣「無限輪迴」地到警署報到及辦理繼續保釋的手續，反而是他始料不及。
「在精神上是很大煎熬，你去報到警方又沒有說不控告你，每次去報到再被告知下次報到日期，其實就是說未來幾個月你暫時可以呼吸自由的空氣」，他說。
他說，「每次報到都作了最壞打算，因為警方可能會對你說，現在要檢控你，甚至可以隨時檢控你，你不知道自己的命運會如何，永遠沒有終結。」
Christ說，這樣的日子，「就像24小時頸上也有一把刀，隨時會砍下來。」
每次他到警署報到前一至兩週，心情都會很差，不想說話，不想見人。有時坐在警署內等候辦手續時，會胡思亂想。
被捕後他嘗盡人情冷暖。有些好朋友怕被他牽連而疏遠了他，但有些不是經常見面的朋友，在他被捕後主動聯絡他、關心他，甚至表示若他不夠錢聘請律師，可以幫忙。
Christ說，自己一度心情很低落，有時會在家自己飲酒解愁，朋友也未必完全明白自己的感受，內心的煎熬要自己獨自承受。
但人總要生活，隨著時間過去，他也漸漸對於失去一些自由、要定期到警署報到，感到麻木，「其實這樣是很諷刺」。
他說，「這把刀一直在頸上，只是自己刻意不去想它，否則不知怎樣過日子。」
Christ說，現在能夠做的，就是珍惜每一天，如常生活，如常上班，做自己喜歡做的事，如游泳打球，「有得打（球）就打，因為可能隨時沒有機會」。
他看到新聞，見到很多人包括自己的朋友，面臨漫長的審訊，甚至已被法庭判罪成坐完牢出來，都提醒自己要過好每一天。
他說，「很多事我改變不了，惟一可以改變是自己的心態。」他笑言，身邊不少人包括原來受他委託處理「身後事」的朋友也移民，兩度要重新找朋友接手幫忙。
2024年，他惟一的願望是「拔走頸上一把刀」。
根據香港保安局回覆網媒查詢，自2020年6月30日至2023年12月8日，有285人涉及「涉嫌從事危害國家安全的行為和活動」的案件被捕，當中172人及5間公司被檢控，即逾百人被捕後，暫未被檢控。但數字沒區分是涉及違反國安法或是其他危害國安罪行如煽動罪。
保安局又表示，已被檢控的人中，有107人已被定罪或正等候判刑，當中32人涉及國安法下的罪行。
根據資料，近年多宗國安法案件，部分被捕者雖未被檢控，但要長時間保釋。
例如612基金信託人天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等，於2020年5月被指違反國安法下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被捕，迄今要保釋候查，旅遊證件被扣起。
陳日君於2023年初獲法庭批准取回護照，離港4天到梵蒂岡出席教宗的喪禮。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。