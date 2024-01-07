新南向政策八年實踐成果回顧：台灣正逐漸減少對單一中國市場依賴，逐步實現經濟多元化

文：陳建志

眾所皆知，台灣的「新南向政策」（New Southbound Policy）對於台灣國家未來的發展和生存至關重要。2016年8月，在蔡英文總統就任三個月內即召集了對外經貿戰略會談，並在會中通過新南向政策綱領，明確的揭示了新南向政策的理念與短中長程目標，行動準則及架構，正式揭開了屬於蔡英文時代的新南向政策。

新南向政策近八年的五項檢討

這項政策主要著重於加強與東協10國、南亞6國及紐澳等共18個國家建立策略性夥伴關係，共創區域的發展和繁榮，並定義了涵蓋經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結四大工作主軸。

新南向政策首先由總統府設立的新南向政策辦公室負責規畫推動，2018年在外交部之下成立了台灣亞洲交流基金會，擔任民間社會與政府共同推進新南向政策與落實交流合作的機構，而行政院下的經貿談判辦公室更定期發表新南向政策的執行成果。

現任總統府秘書長林佳龍在擔任無任所大使其間則專責致力推動「數位新南向」。

在蔡總統第二任期尾聲的此刻，也是新南向政策施行的第八年，國人有必要了解新南向政策對台灣究竟具有哪些重要的意涵，方能進一步體認於2024大選中支持民進黨繼續執政以確保台灣持續走向世界的重要性，本文僅就以下五個角度對新南向政策進行簡要的剖析。

一、經濟多元化與分散風險

馬英九總統時期，由於意識形態掛帥，中國國民黨政權全面而盲從的美化一中市場，其短視近利的作法一度讓台灣近乎全面被中國掏空。

新南向政策則致力於讓台灣減少對中國的經貿依賴，透過在新南向國家設立貿易辦事處、強化非官方關係的各種交流，掌握當地市場政經資訊，協助台灣企業陸續進入這些新市場，從而漸漸降低先前獨鎖中國所造成的風險。

經濟部長王美花在今年11月29日接受《日經亞洲》專訪時指出台灣對包括印度在內東南亞和南亞國家的投資額，在2022年達到52億美元（約新台幣1625億元），超過同期流入中國的50億美元，彼此正式進入黃金交叉。

而這一趨勢在今年又變得更加明顯，2023年前9個月，台灣企業在東南亞和印度的投資達到43億美元，而同期對中國的投資降低至僅12.6億美元，這顯示出台灣在全球供應鏈重組的過程中，已逐漸成功減少對單一市場（中國）的依賴，也降低了我國屢遭中國施以經貿手段勒索的風險。

二、增強區域的整合與國際供應鏈的重組

新南向政策旨在重塑台灣位於亞太區域裡的角色，創造台灣對區域各國的價值。這包括深化與各國的經濟聯繫、建立雙邊投資協議，從而建立可信賴與可靠的國際供應鏈。

行政院經貿談判辦公室在今年10月30日表示，台灣從2017年起陸續與菲律賓、印度及越南簽署更新版的投資保障協定，對台商分散風險強化國際佈局有顯著的幫助，例如新版台菲投資保障協定生效後，新增投資額占歷年對菲國投資總額近半，印度更是達到七成以上，與越南的投資保障協定生效僅三年多，台灣對越南投資就增加36.5億美元。

自2018年起，美中兩國的貿易戰直接開打，後續的美中全面角力驅使美國企業開始轉移其供應鏈，例如蘋果、戴爾、惠普等大企業的全球部署策略直接對台廠的海外投資方向扮演決定性的因素，其中以蘋果最具指標意義，當蘋果開始將部分製造業務轉移出中國時，蘋果的主要代工製造商，鴻海就勢必擴展印度和越南等地的生產線。

這三年隨著美中貿易戰和COVID-19疫情的影響，許多公司開始尋求在東南亞等地建立生產基地，以降低對單一市場的依賴，並提高業務的靈活性和韌性。

當全球地緣政治的快速變化和中國政治經濟環境的不確定性大幅提高時，美國企業明顯加快了投資策略的調整與供應鏈轉移的速度，而台灣企業當然得跟隨此一趨勢，拜我國自2016起新南向政策的提前佈局，不少台商早就搶先在這波地緣政治的劇變前就開始了移轉，提早將其投資目的地自中國轉移到印度、越南和其他東南亞國家。

三、教育與人才交流的深化

新南向政策包含人才交流計劃，例如台灣許多大學針對新南向國家的學生提供了獎學金與課程，教育部所推動臺灣連結（Taiwan. Connection）計畫透過台灣各大學校院在東協10國建立連結據點，依據各區域不同專長特色與需求展開合作，促成雙邊高等教育機構聯盟的交流。

這些不僅促進跨國的教育合作，也加強了文化交流。

由於台灣的教育資源豐沛，高等教育的質量具有一定口碑，因此在新南向政策的教育與人才交流領域，主要是以吸納東協國家的學生來台就讀為主，自實施以來，我國境外學生人數的最大來源國已從中國轉為越南，使得台灣的國際學生來源更加多元。

光是來自東協十國的僑外生就自2014年的1萬6千多人，成長至2023年超過3萬人，成長幅度高達八成五。

與來台就讀的中生的最大不同處，在於這些東協外籍生在畢業返回母國後，對促進該國與台灣的實質來往上多扮演著積極正面的角色，而不像來台的中生那般，由於受限於中共的制約，中生回中國後仍需服膺於統一台灣的思想，甚至有一定比例的中生在來台灣就學時就扮演了統戰的角色與任務，對台灣的國家安全帶來一定程度的風險。

四、面對區域動態的戰略回應

就國家安全的角度來看，新南向政策可視為對中國日益增長的影響力的一種地緣政治的戰略回應。