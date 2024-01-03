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TNL+ 2024/01/03,
影劇

2023年度五大最佳＆五大失望台劇：《模仿犯》《人選之人》打下高標準，《地獄里長》讓人非常傻眼

2023年度五大最佳＆五大失望台劇：《模仿犯》《人選之人》打下高標準，《地獄里長》讓人非常傻眼
Photo Credit: （左）《人選之人－造浪者》劇照，Netflix提供；（右）《地獄里長》劇照，風起娛樂提供

我們想讓你知道的是

2023年台劇的成績有目共度，有《模仿犯》和《人選之人－造浪者》等劇獲得好評，也躍上國際。但是，2023年也有一些令人失望的台劇，包含《地獄里長》就讓人很失望。本文將選出五部優質台劇以及五部失望台劇，和大家分享。

2023年的台劇延續著這幾年的多元類型開展，有《模仿犯》和《人選之人－造浪者》以截然不同的類型和風格，前後登上國際市場，並在國內外都引領風潮，雙雙挑戰了全新的模式。

《模仿犯》大膽並成功將日本經典小說IP改編成華語原創劇，並打到Netflix全球非華語內容第二名；《人選之人－造浪者》則碰觸了政治選舉議題以及MeToo議題，甚且掀起國內的MeToo風潮。

除了在開春這兩部開高的台劇之後，2023年台灣還有哪些好劇，又有哪些令人失望的台劇呢？本文將各挑戰五部來分享，也看見台劇的機遇與挑戰。

五部年度好劇

《人選之人－造浪者》

大慕影藝繼《我們與惡的距離》、《做工的人》推出的第三號作品《人選之人－造浪者》大膽切入台灣政治選舉議題，並採取了選戰幕僚的獨特視角，是部解剖選舉文化行銷背後秘密的職人劇，以輕喜劇的方式讓「造神」運動回歸生活面，貼近年輕族群和現實職場，反映出台灣實際自由政治氣氛的同時，也勇敢挑戰職場中既有的各種性別及世代權利議題探討。

而本作討論MeToo和網路性別暴力的部分，更是貼近時代趨勢，製作上也克服了台劇過去「小而美」的基本盤，以特效和拍攝鏡頭的結合做出關鍵選舉大場，氣勢和質感兼俱，能闖進《經濟學人》年度最佳劇集，著實沒有僥倖。

《模仿犯》

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